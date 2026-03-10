2026-03-10 14:24 藥師HOW棒
抗生素不是萬能藥！藏鏡藥師教你聰明用藥，遠離抗藥性！
你是否曾因為感冒、喉嚨痛，就急著向醫師要求開立抗生素？
其實，抗生素並非萬能藥，濫用抗生素不僅無益於健康，反而可能帶來嚴重的後果。今天，就讓藏鏡藥師來為大家解開抗生素的迷思，教你如何聰明用藥，守護身體健康。
抗生素是什麼？
抗生素是一種能有效殺死細菌或抑制其生長的藥物，是治療細菌感染的重要武器。然而，抗生素並不能對抗病毒，例如感冒、流感等是由病毒引起的，服用抗生素不僅無效，還可能導致抗藥性的產生。
濫用抗生素的危害
- 細菌產生抗藥性： 濫用抗生素會使細菌產生抗藥性，導致感染難以治療，甚至危及生命。
- 腸道菌叢失衡： 抗生素會殺死腸道內的益生菌，導致腸道菌叢失衡，引起腹瀉、消化不良等問題。
- 過敏反應： 部分人對抗生素可能產生過敏反應，輕則皮膚癢、起疹子，重則危及生命。
- 浪費醫療資源： 濫用抗生素不僅增加醫療支出，也浪費寶貴的醫療資源。
如何聰明使用抗生素？
- 聽從專業指示： 醫師會根據您的病情開立適當的藥物，請務必遵照醫囑及藥師正確指示下服用。
- 按時服藥： 不要自行調整用藥劑量或停藥，以免細菌產生抗藥性。
- 不自行購買抗生素： 抗生素是處方藥，請勿自行購買服用。
- 提升免疫力： 多運動、均衡飲食、充足睡眠，有助於提升免疫力，減少感染的機會。
結論
抗生素是治療細菌感染的重要武器，但不是萬能藥。
我們應該正確認識抗生素，並在醫師與藥師的指導下合理使用。透過提升自身免疫力，並養成良好的用藥習慣，才能遠離疾病的困擾。
