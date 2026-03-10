2026-03-10 14:28 女子漾／編輯ANDREA
一看秒入坑！盤點近期「快節奏有劇情」陸劇TOP6，逐玉、春花焰上榜、這部深得網友心
追劇最怕遇到什麼？絕對是劇情拖泥帶水、注水嚴重，讓人忍不住想一直按快轉鍵！如果你也喜歡劇情緊湊、邏輯在線，一集接一集停不下來的暢快感，這次盤點了2024到2026年間討論度極高、口碑爆棚的6部「快節奏好看型」陸劇。
無論是權謀復仇、懸疑探案還是高能的現代情感拉扯，這幾部作品不僅演員顏值超高，劇情更是無話可說。其中更包含了2026年剛開播就空降雙平台排行榜冠軍的黑馬神劇《逐玉》，趕快把它們加入你的待看清單吧！
1.《逐玉》(2026)
2026開年必看的古裝黑馬！改編自高人氣小說，主打「假婚先愛」與「權謀復仇」。講述落難的武安侯謝徵與怪力屠戶女樊長玉，在風雪中各懷目的結為假夫妻。這部劇節奏明快，男女主的化學反應極強，張凌赫將病嬌與腹黑切換得遊刃有餘，而田曦薇更撕下甜妹標籤，演繹後期披甲上陣的女將軍。流暢的打戲與超甜的雙向奔赴交織，看得非常過癮。
2.《墨雨雲間》(2024)
主演： 吳謹言、王星越
喜歡「爽文大女主」復仇劇的人絕對不能錯過！吳謹言化身相國之女回到京城展開絕地反擊。這部劇最大的優點就是節奏像坐雲霄飛車一樣快，女主角智商始終在線，手撕反派的橋段大快人心，完全沒有讓人憋屈的過渡期。再加上傲嬌國公爺的深情守護與極限拉扯，讓人直呼解壓又上頭。
3.《春花焰》(2024)
主演： 劉學義、吳謹言
主打一個「瘋批狗血」與極致虐戀！講述腹黑大炎皇子與一心想復仇的死士之間相殺相愛的故事。這部的劇情張力直接拉滿，從頭到尾充滿生死博弈的刺激感。劉學義和吳謹言的角色設定都非常有狠勁，全員搞事業，沒有無效的戀愛腦情節，緊湊的復仇節奏絕對能緊緊抓住你的眼球。
4.《唐朝詭事錄之西行》(2024)
主演： 楊旭文、楊志剛
如果你看膩了古偶談戀愛，這部硬核懸疑探案劇一定能滿足你！作為高分神作的第二季，它完美避開了續集魔咒。劇情以多個詭異案件串聯，破案節奏乾脆俐落、邏輯嚴密，武打戲更是行雲流水。純粹靠著燒腦的懸疑感、流暢的故事線與絕佳的群像刻畫，讓人欲罷不能。
5.《許我耀眼》(2025)
主演： 趙露思、陳偉霆
受到喜愛的原因： 這是一部跳脫傳統套路的現代都市爆款劇。趙露思飾演充滿野心、手段高明的女主播，與陳偉霆飾演的腹黑都市菁英展開了一場勢均力敵的婚姻博弈。劇情毫不拖泥帶水，男女主角之間充滿「八百個心眼子」的極限試探。不僅台詞金句頻出，女主角在職場與情感上的各種反擊也非常帶感。
6.《慶餘年2》(2024)
主演： 張若昀、李沁、陳道明
苦等五年回歸的現象級神劇！范閒詐死回歸京都後，面臨的朝堂鬥爭更加波譎雲詭。這部劇最厲害的地方在於，它將深沉的政治權謀與現代式的幽默完美結合。雖然佈局龐大、各路人馬互相算計，但敘事節奏掌控得極好，笑點與反轉無縫接軌，絕對是快節奏群像劇的顛峰之作。
