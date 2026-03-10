2026-03-10 12:16 女子漾／編輯許智捷
譚松韻《我的山與海》開播！山村女孩深圳創業翻身 劇情簡介+角色解析一次看
女性成長題材又有一部值得追！改編自小說的時代劇《我的山與海》正式開播，由譚松韻領銜主演，故事以改革開放時代為背景，講述一名山村女孩如何在深圳這座機會之城逆轉人生。
劇名中的「山」象徵故鄉與根脈，「海」則代表深圳與機遇，一段從山出發、奔向大海，再回望初心的女性奮鬥故事，也因此徐徐展開。
劇情簡介
故事主角方婉之出生於貴州玉縣「神仙頂」的山村。原本平凡安穩的人生，在20歲時因家庭與感情的重大變故被徹底打亂。她不得不從大學退學，孤身南下深圳尋找出路。
初到深圳時，她與同樣在城市打拼的李娟、郝倩倩 成為好友。三個女孩在陌生城市互相扶持，從最基層的打工生活開始，一步步摸索屬於自己的道路。
隨著深圳經濟飛速發展，她們抓住機會從外貿行業起步，最終創立自己的玩具品牌。然而創業之路並不平坦，過程中遭遇合作夥伴背叛、資金危機與商業競爭，甚至被 黃耀東、顏子威 等人利用與算計。
但方婉之始終沒有放棄。她一邊工作、一邊讀夜大學習英語，不斷提升自己，抓住時代帶來的每一次機會。從一名普通打工女孩，到成功創業者，她的人生一次又一次「重新歸零再出發」。
多年後，公司成功上市。步入中年的方婉之把企業交給團隊經營，帶著收養的孤兒方妙妙，與知己高翔一起回到故鄉神仙頂。走過半生風雨，她終於明白，真正的成功，是在世界闖蕩之後仍能回到最初的地方。
《我的山與海》角色1. 方婉之（譚松韻 飾）
從山村女孩到企業創辦人，命運不斷重啟的人生主角
方婉之出生於貴州山區，從小在艱困環境中長大，養成堅韌不屈的性格與溫柔善良的內心。年輕時因家庭變故與感情挫折被迫輟學，她只身南下深圳，帶著幾乎一無所有的起點重新開始人生。
在深圳打拼的歲月裡，她一步步完成自我蛻變，從最基層的打工女孩做起，憑著勤奮與韌性成為外貿業務，最終創立自己的玩具品牌。
面對商場上的背叛與人生的重重打擊，她始終沒有向命運低頭，而是選擇以學習與努力回應挑戰。方婉之的故事，不只是個人的成長傳奇，更象徵著改革開放年代中，無數女性憑藉堅毅與勇氣改寫人生的奮鬥縮影。
《我的山與海》角色2. 李娟（董晴 飾）
深圳打拼路上的戰友型閨蜜
李娟是方婉之在深圳打拼初期最早結識的朋友之一，性格務實果斷，做事乾脆俐落、充滿衝勁。她與方婉之、郝倩倩在異鄉相互扶持，三人逐漸形成如同命運共同體般的深厚情誼，一起經歷打工時期的艱辛、創業路上的摸索，以及事業起伏帶來的低潮與考驗。
在許多關鍵時刻，李娟總是那個最理性、最冷靜的人，她善於分析局勢、做出判斷，也因此成為團隊中不可或缺的核心支柱，陪伴大家一步步走過最困難的階段。
《我的山與海》角色3. 郝倩倩（奚望 飾）
溫柔卻堅強的創業夥伴
郝倩倩個性細膩溫柔、情感豐富，在團隊中常常扮演調和者與傾聽者的角色。面對創業路上的壓力與人際摩擦，她總能以柔軟與包容化解衝突，讓彼此重新凝聚力量。
郝倩倩的成長歷程，正如許多普通女孩在時代洪流中的縮影，從青澀迷惘到逐漸堅定自我，在跌跌撞撞中完成屬於自己的蛻變。
《我的山與海》角色4. 高翔（高至霆 飾）
陪伴方婉之走過人生後半段的知己
高翔是方婉之人生後期最重要的陪伴者之一。他理解她一路走來的艱辛與傷痕，也尊重她對人生的每一個選擇。
兩人的關係不僅僅是愛情，更像是彼此生命中的知己與依靠，在歷經歲月洗禮後，找到能夠並肩前行的平靜力量。最終，他們一起回到神仙頂，在那片熟悉的土地上重新出發，開啟屬於兩人的另一段人生
《我的山與海》角色5. 黃耀東（馬德鐘 飾）
商場裡的利益玩家
黃耀東是深圳商界中頗具影響力的人物之一，外表看似精明幹練、事業有成，但在利益與權力的誘惑面前，往往選擇算計與背叛。
他善於利用商場規則與人性弱點，在競爭中步步為營，也因此與方婉之產生複雜的合作與對立關係。兩人之間從合作到衝突的過程，不僅牽動著事業版圖的變化，也成為推動整個故事發展的重要轉折點。
《我的山與海》角色6. 顏子威（戴向宇 飾）
複雜多面的商業對手
顏子威是商業競爭中極具影響力的關鍵人物之一。他既可能是合作夥伴，也隨時可能成為對手，在利益與人性之間不斷拉扯與試探。
看似理性的商業決策背後，往往隱藏著更複雜的權力與利益盤算。顏子威的出現，讓方婉之原本就充滿挑戰的創業之路更加艱難，也使整個商場博弈變得更加緊張與不可預測。
