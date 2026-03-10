台北海大60周校慶 優格姐姐（林姵君）校園開講：透露窮到ATM領不出錢！

台北海洋科技大學（簡稱台北海大）60周校慶「從心出發，航向新世紀」，董事長也是台北市議員林世宗創舉辦「328從社子島健走到兒童新樂園校慶歡樂派對」。系列活種邀請昔兒童台姐姐優格（本名林姵君）擔任新媒體學程、寵物系課程講師，擠進破百人。她灑淚坦言，曾因未續約兒童台被限制不能自稱「優格姐姐」，這段低潮讓她覺得自己沒用，同學聽了為之動容。

優格姐姐擔任台北海大60周年校慶新媒體、寵物系課程講師，鼓勵同學「不能改變世界，就改變自己」，機車教授林威克非常感動。（台北海大提供）

優格姐姐說，幸好現在找到自己價值了，才答應演講，想鼓勵台北海大新媒體學程、寵物系同學「不能改變世界，就改變自己」，要大家都努力創作成為可以改變自己的人「你只要做選擇，就可以擁有自己」。還說，「行動是所有問題的解答，不一定要很厲害才開始」。

優格姐姐擔任台北海大60周年校慶新媒體、寵物系課程講師。

優格分享，在與兒童台合約事件後，她現在也以「有我的價值觀」創辦兒童家族品牌「小芙尼家族」，就是希望兒童界的哥哥姐姐「不再有表演者不被尊重對待」出現像她一樣的困擾了。優格姐姐不諱言，沒有續約兒童台還曾天真以為，可以搭配她老公「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），繼續與電視台合作是雙贏。

孰料，兒童台高層把她踩得很低，逼她續約還規定「外面不准有人叫我優格，我老公也不能在直播中叫我優格」，高層更當眾冷酸她「你大？還是我大？」、「再過幾年就不會記得妳了」、「再找個新人就取代妳了」，非常無情。優格腦子當機傻在現場、話都說不出「我好像是個商品，說換就可以換」，還是獅子座的老公殺梗發火拍桌嗆「不用談了啦」，直接把她帶走。

優格姐姐參觀台北海大寵物系，她除了喜歡小朋友，更是愛動物一族，到處追著小動物跑。（台北海大提供）

外界好奇，昔日在兒童台是天后，活動也不少，收入如何？她苦笑說，姐姐不好賺，還曾窮到ATM領不出錢，「我一場活動兩千，要給公司抽五成後，一千還要扣稅，剩900，有些ATM戶頭不到一千領不出來。」她說，是母親一直支持她，加上她很喜歡這份工作，才能一直走到現在。

在講座最後，優格講到自己台前雖風光，但台後曾懷疑人生！當場灑淚哽咽講了段不為人知的經歷：因為「我覺得自己很沒用，沒有價值」，腦中出現，國一的導師曾在開學第一天在黑板寫的「天生我材必有用」救了她，「這個老師給我生命中很大的力量。這句話換成現在的說法就是『存在就是價值』，人生總不是那麼順利，但你就是有價值、值得被愛。」

優格姐姐擔任台北海大60周年校慶新媒體、寵物系課程講師，鼓勵同學「不能改變世界，就改變自己」

台北海大國際暨校際合作事務處處長，也是網紅機車教授林威克當天也參與了講座，他感動說：「我們台北海大60周校慶『從心出發，航向新世紀』健走到兒童新樂園，就是希望我們同學能重回快樂的時光，優格姐姐台上說的經歷，就是大學生最好的教材，每個人的生命價值很珍貴，不要總是懷疑自己。」