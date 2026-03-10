《逐玉》張凌赫霸氣手撕渣男護田曦薇！假洞房「把我衣服脫了」甜到全網暴動

《逐玉》張凌赫霸氣手撕渣男護田曦薇！假洞房「把我衣服脫了」甜到熱搜。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

古裝劇《逐玉》開播後迅速衝上各大熱搜榜，由張凌赫與田曦薇組成的「戎馬CP」憑藉高顏值與強烈化學反應，成功掀起追劇熱潮。從雪地撿夫的浪漫開場，到先婚後愛的小夫妻互動，每一集都讓觀眾嗑到停不下來。加上金曲歌王林俊傑為劇量身打造主題曲〈我對緣分小心翼翼〉，更讓《逐玉》開播就話題滿滿，成為近期討論度最高的古裝劇之一。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

雪地撿夫展開命運姻緣 先婚後愛甜寵開局

《逐玉》講述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）與落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾）的命運相遇。長玉自幼父母雙亡，為守住家業獨自撐起屠戶生意；謝征則背負17年前的血海深仇，在追殺之下被迫隱姓埋名。

命運讓兩人在雪地裡相遇，長玉救回重傷的謝征，而謝征也為了躲避追查並幫她守住祖宅，答應假扮入贅夫婿。原本只是互相利用的婚姻，卻在一次次危機與守護中逐漸變成真心相待的感情。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

渣男鬧婚禮羞辱新娘 張凌赫霸氣護妻爆紅

劇情一開始就上演讓觀眾氣到不行的橋段。長玉原本的未婚夫在她家遭逢變故後退婚，甚至任由母親四處散布她是「天煞孤星」的流言。得知她即將成婚後，對方竟厚臉皮上門表示願意納她為妾。

被拒絕後，他更在婚禮當天鬧場試圖羞辱長玉。就在局面一度失控時，謝征當場挺身而出，霸氣護妻的舉動讓觀眾看得大呼解氣。網友紛紛留言：「這個贅婿不但帥，還超護妻。」張凌赫也因此被封為「史上最帥贅婿」。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

臉頰吻花絮曝光 掰臉親吻甜度爆表

除了爽感十足的劇情外，《逐玉》最讓劇迷上頭的，還是張凌赫與田曦薇的甜蜜互動。劇中一場臉頰吻戲播出後迅速登上討論榜，而官方公開的拍攝花絮更揭露這段名場面的誕生過程。

原來在排練時，張凌赫主動提出一個小巧思，希望田曦薇在親他之前先把他的臉掰過來。這個看似簡單的動作，讓原本單純的親吻多了一點俏皮與曖昧感。導演看過後覺得十分自然，因此決定直接保留在正片中。花絮曝光後，不少觀眾形容這是今年古裝劇最自然的一場吻戲。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

假洞房橋段掀熱議 一句台詞撩翻全網

到了第5集，劇情更上演讓粉絲瘋狂的「假洞房」橋段。新婚之夜，長玉發現大伯與大伯母躲在門外偷聽，為了不被識破假結婚，她只好與謝征同床共枕。

兩人從尷尬的貼近互動，到逐漸靠近，氣氛越來越曖昧。謝征甚至低聲說出「把我衣服脫了」，讓整場戲瞬間張力飆升。導演特別以燭光剪影與呼吸聲強化情緒，透過留白的拍攝方式讓畫面更具想像空間。播出後觀眾紛紛表示：「這段比真洞房還撩人」，相關片段也迅速登上社群熱搜。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

田曦薇苦練武打戲 揮棍擊退混混氣場全開

除了感情戲，《逐玉》的動作場面同樣吸睛。為了呈現角色的武力設定，田曦薇在拍攝前苦練棍法與雙刀，而張凌赫則練習長刀與長槍。兩人在排練場反覆訓練基本步法與兵器使用，希望讓畫面更真實。

劇中一場戲裡，大伯帶人闖入長玉家中試圖搶奪祖宅，她霸氣拿起棍子擊退多名混混，一人對抗多人毫不退縮，展現角色的堅韌與氣場。而謝征雖然身受重傷，仍在關鍵時刻出手相助，兩人並肩作戰的畫面也讓觀眾更加期待後續戰場戲份。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

林俊傑直播驚喜現身 田曦薇見偶像秒變迷妹

《逐玉》除了主演話題不斷，主題曲同樣備受關注。金曲歌王林俊傑演唱的〈我對緣分小心翼翼〉為劇情增添浪漫氛圍。首播當晚，他更驚喜現身宣傳直播分享創作靈感。

林俊傑透露，第一次看到劇集片花時，最深刻的畫面就是開場「殺豬妹」的場景。田曦薇聽到後立刻笑著說：「就是我！」他表示，希望透過旋律呈現劇情中的溫暖與浪漫，因此在創作時特別強調柔和的情緒。

直播中林俊傑還即興唱了一小段副歌，田曦薇更瞬間化身小歌迷，看到偶像出現時還忍不住問：「這是AI嗎？」確認是真人後，她立刻催促林俊傑快開演唱會，還大讚他說話跟唱歌一樣好聽。張凌赫則在旁笑著調侃她，提醒她之後記得回看直播，看看自己見到偶像前後反應差多大，逗得全場笑聲不斷。

目前《逐玉》正在愛奇藝國際版熱播中，隨著劇情逐漸推進，這段從假夫妻開始的愛情故事也讓觀眾越追越上頭。