如果早知道愛情最後會變，你還敢愛嗎？《訂閱男友》點破一個讓人心酸的現代愛情現象

2026-03-09 22:53 失敗要趁早 - 張念慈

如果早知道一段感情最後會變質，你還會選擇開始嗎？一口氣追完《訂閱男友》，這個問題一直在我腦海裡盤旋。

故事裡，JISOO飾演一個極度重視生活品質的編輯。她準時下班，不參加沒必要的聚餐，下班回家後就是自己的時間。躺在沙發、看一部劇、安靜待著。

對很多人來說，這樣的生活也許有點孤單。但對她來說，那是最舒服的狀態。只是，這樣的她卻始終不談戀愛。

▋她不是不想愛，是曾經太認真愛過

很多人會以為，一個人長期單身，是因為挑剔、冷淡，或對愛情沒興趣。

但JISOO不是。她曾經有過一段很深的感情。剛在一起時，他們愛得很用力。兩個人在一起的甜，讓她相信，這就是會走一輩子的愛情。

 可時間慢慢過去。工作開始忙碌、朋友圈改變、生活節奏不同。某一天，對方提了分手「我們都變了。」那一刻，她憤怒不已「我沒有變，變的是你。」

她覺得自己被背叛了。她無法接受，曾經那麼堅定的感情，最後竟然會改變。那種感覺，比吵架還痛。從那之後，她開始把心鎖起來。

▋虛擬男友，完美得不會讓人受傷

 《訂閱男友》這個設定很有意思。

在這個系統裡，你可以「訂閱」不同類型的男友。霸氣總裁、溫柔學長、火爆醫師、世仇情人；李洙赫、徐康俊李宰旭……一個比一個迷人。

更重要的是，他們永遠只會展現最好的那一面。不會冷淡、不會變心、不會突然說「我們不適合了」。只要你不喜歡了，就按下一個鍵。換人。

在這樣的世界裡，愛情沒有風險，也沒有眼淚。表面看起來很完美，但也正因為太完美，JISOO反而更害怕真實世界的感情。

▋當真正的心動出現，人反而退縮了

《訂閱男友》故事裡，JISOO在現實生活中遇見了徐仁國。 

那種心動，不是《訂閱男友》的早知道角本安排。是在一次又一次誤會中，突然覺得對方其實很不錯。是散步時不小心對上眼神。是某一瞬間，心臟突然跳快一點。可她卻退縮了。

因為她知道一件事：現實的愛情不會像訂閱系統那樣完美。人會改變，感情會變淡。甚至，有一天會分開。如果結局可能是失去，那還要不要開始？

▋很多現代人的愛情，也變成這樣

這也是《訂閱男友》最讓人思考的地方。真實世界裡，很多人看似不缺對象，卻越來越不願意投入感情。不是因為不渴望愛，而是因為太清楚愛情會發生什麼。 

我們看過太多故事，甜蜜開始，爭吵不堪的過程，最後結束。

於是很多人乾脆選擇停在最安全的距離。曖昧可以，聊天可以，偶爾心動也可以。但只要感覺事情要變得認真了，就退一步。好像只要不真正開始，就不會受傷。

▋可是愛情本來就會改變

看完這部劇，我反而想到一件事。JISOO一直無法接受的，是那句「我們都變了」。

但人本來就會變。二十歲的你，和三十歲的你不一樣。三十歲的你，也不會和四十歲一樣。

愛情也是。有時候熱烈，有時候平淡。有時候走到最後，有時候走到一半。可是那段時間裡，所有真心都是真的。

那些一起笑過的夜晚、一起計畫未來的時刻，也都是真的。只是人生往前走了。

▋也許真正的勇敢，是明知道會變還願意去試

 《訂閱男友》不是高潮迭起的愛情哲學劇，甚至劇情也有些傻白甜，完全可以無腦收看，沒有負擔。

 但看完後，反而更容易讓人認真思考一件事。

愛情最難的地方，從來不是找到百分百對的人，而是願意再相信一次。即使知道感情可能改變，即使知道未來可能分開，還是願意在某個瞬間說：「好，我們試試看。」

 因為如果人生只剩下不受傷的選擇，很多最美好的故事，也會一起被關在門外。

所以回到一開始那個問題：如果知道愛情未來會改變，你還要不要愛一次？我的答案是：也許真正值得的人生，從來都不是避開改變；而是明知道會變，還是願意把心交出去。

人會變，愛情會變，關係也會變。但只要曾經真心愛過，那段時光，就已經贏過一整段沒有開始的人生。


2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

編輯推薦

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

WBC應援爆紅！峮峮登東京巨蛋　台灣棒球應援文化一次看：早期竟是「中年男子啦啦隊」

WBC應援爆紅！峮峮登東京巨蛋　台灣棒球應援文化一次看：早期竟是「中年男子啦啦隊」

2026-03-06 10:53 女子漾／編輯許智捷
WBC應援爆紅！峮峮登東京巨蛋　台灣棒球應援文化一次看：早期竟是「中年男子啦啦隊」。圖片來源：聯合報系資料照片、翻攝自【公式】龍角散チャンネル YT頻道
WBC應援爆紅！峮峮登東京巨蛋　台灣棒球應援文化一次看：早期竟是「中年男子啦啦隊」。圖片來源：聯合報系資料照片、翻攝自【公式】龍角散チャンネル YT頻道

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，中華隊賽事引爆全民關注，球場內外的應援文化也再次成為討論焦點。由啦啦隊女神峮峮率領的應援團「CT AMAZE」在東京巨蛋掀起熱潮，甚至有網友發現，她早在比賽開始前就「先登上」東京巨蛋大型廣告牆。

圖片來源：翻攝自【公式】龍角散チャンネルYouTube
圖片來源：翻攝自【公式】龍角散チャンネルYouTube

原來那是她過去為品牌拍攝的廣告畫面，短短15秒舞蹈就吸引大批球迷目光，也再次勾起大家的好奇：台灣棒球場上熱血又獨特的應援文化，究竟是如何一步步發展成今天的模樣？

應援是什麼？從日本文化說起

「應援」一詞源自日本，字面意思為「接應、支援」。在日本文化中，它不只是替球隊加油，更代表凝聚士氣、鼓舞團隊的一種精神象徵。日本的應援文化最早來自校園運動，通常由學生組成「應援團」，透過整齊的口號、樂器與旗幟帶動全場氣氛。

體育祭日本學生校內應援。 圖片來源：福岡県立東筑高等学校
體育祭日本學生校內應援。 圖片來源：福岡県立東筑高等学校

這些應援團組織嚴謹、階級分明，團長往往是核心人物，且多由男性擔任。隨著職業運動興起，這套文化逐漸延伸到職棒與足球聯賽，成為球場文化的重要元素。

台灣應援文化的起點

台灣的棒球應援文化深受日本影響。早在日治時期，棒球運動便已在台灣扎根，其中最具代表性的便是嘉義農林棒球隊的崛起，讓全台民眾開始關注棒球，也逐漸形成在場邊為球隊加油的習慣。

嘉義農林棒球隊。圖片來源：翻攝臉書社團　日台交流広場（台湾と日本）
嘉義農林棒球隊。圖片來源：翻攝臉書社團　日台交流広場（台湾と日本）

之後隨著少棒時代來臨，棒球更成為全民關注的運動。球迷自發組織加油隊伍，場邊的鑼鼓聲與吶喊聲，也逐漸成為比賽的一部分。

男啦啦隊時代：叔叔伯伯敲鑼打鼓的年代

在如今啦啦隊女神風潮出現之前，台灣球場最早的「啦啦隊」，其實是一群叔叔伯伯。

1971年一群想擠進台南球場看少棒的熱血民眾。(1971/04/25 本報記者攝影)。圖片來源：聯合報系資料照
1971年一群想擠進台南球場看少棒的熱血民眾。(1971/04/25 本報記者攝影)。圖片來源：聯合報系資料照

1970年代的少棒比賽場邊，經常可以看到由地方民眾組成的應援隊伍，他們帶著鑼鼓、鈸與喇叭，用最原始也最熱血的方式替球隊助威。敲鑼打鼓、齊聲吶喊，就是當時最典型的球場畫面。

這些「男啦啦隊」雖然沒有舞蹈與精心編排，但氣勢十足，也為台灣棒球應援文化奠定了最早的基礎。例如1978年新竹西門少棒隊比賽時，球迷以喇叭奏樂替球隊助威，便是早期應援文化的經典場景之一。

職棒誕生：應援開始制度化

1990年中華職棒成立後，台灣棒球應援文化進入制度化階段。聯盟與各球團開始招募啦啦隊員，並進行專業訓練，希望透過整齊口號與表演帶動球場氣氛。

職棒四年，總冠軍戰開打前兄弟象隊啦啦隊練習情形。(1993/10/15 郭運復攝影)。圖片來源：聯合報系資料照
職棒四年，總冠軍戰開打前兄弟象隊啦啦隊練習情形。(1993/10/15 郭運復攝影)。圖片來源：聯合報系資料照

當時甚至規劃每隊招募數百名啦啦隊成員，讓球場應援規模逐漸擴大，也讓棒球比賽不再只是體育競技，更增添娛樂與表演元素。

韓式應援帶來革命性改變

台灣職棒應援文化的重要轉折出現在2013年。當時 Lamigo桃猿引進韓國職棒的應援模式，將舞蹈、電子音樂與啦啦隊表演結合，讓球場應援逐漸走向舞台化與娛樂化。

Lamigirls啦啦隊。(2013/10/16 許正宏攝影)。圖片來源：聯合報系資料照
Lamigirls啦啦隊。(2013/10/16 許正宏攝影)。圖片來源：聯合報系資料照

最大改變在於應援歌曲的全面升級。過去多以喇叭旋律或簡單口號為主，但韓式應援導入後，各球隊開始製作節奏感強烈的應援曲，甚至替球員設計專屬歌曲。球團打造的 LamiGirls 迅速爆紅，也吸引大量年輕球迷進場，球場氛圍宛如大型演唱會。

這股韓式應援風潮不僅改變了表演形式，也重新定義了觀賽體驗，讓球迷從單純的觀眾，變成應援的一部分，也讓台灣棒球文化在亞洲職棒中展現出獨特風景。

經典口號與球迷文化

台灣球迷的創意，讓應援文化更加鮮明。許多經典口號在球場廣為流傳，其中最知名的「扁東扁東，揮棒落空」，據說就源自球場周邊攤販的叫賣聲，節奏簡單又朗朗上口，逐漸成為球迷熟悉的加油聲。

隨著職棒文化發展，各隊也開始打造專屬應援歌曲，甚至為球員設計「個人應援曲」。當球員站上打擊區時，全場球迷會跟著音樂齊聲歌唱、揮舞應援道具，讓觀眾不只是看比賽，而是共同參與球場氣氛的一部分。

彩帶拋撒：台灣球場最浪漫儀式

在台灣職棒中，彩帶拋撒是極具代表性的勝利儀式，其中以兄弟象球迷最具代表性。球迷常在賽前準備大量彩帶，一旦球隊確定勝利，全場觀眾便會同時拋出彩帶，瞬間形成如彩色瀑布般的壯觀畫面，也成為台灣棒球場最具儀式感的時刻之一。

兄弟象隊2010年下半季冠軍。圖片來源：聯合報系資料照
兄弟象隊2010年下半季冠軍。圖片來源：聯合報系資料照

隨著時間演變，彩帶拋撒逐漸成為球迷文化的重要象徵。許多球迷會特地準備象徵球隊顏色的彩帶，只為等待勝利那一刻到來。當彩帶從看台飛向球場，球員與球迷一同沉浸在歡呼聲中，這樣的畫面也常被轉播鏡頭捕捉，成為台灣棒球最經典的場景。

啦啦隊成為球場明星

近年來，啦啦隊早已不只是球場上的應援角色，而逐漸成為職棒文化的重要象徵。像是峮峮、林襄到李多慧等人氣啦啦隊員，人氣甚至不輸球員，也讓棒球文化更貼近年輕世代。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

台灣職棒近年也掀起「韓籍啦啦隊」旋風，李多慧加入球團後迅速爆紅，憑藉精準舞蹈與舞台魅力吸引大批粉絲進場「看啦啦隊」。在世界棒球經典賽等國際賽事中，台灣啦啦隊的應援表演更常被國際媒體關注，也讓球場上的應援文化成為另一種形式的「台灣之光」。

富邦悍將啦啦隊「韓籍三本柱」李雅英（左2）、李珠珢（中）、南珉貞（右）。 圖片來源：聯合報系資料照
富邦悍將啦啦隊「韓籍三本柱」李雅英（左2）、李珠珢（中）、南珉貞（右）。 圖片來源：聯合報系資料照

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

2026-03-04 13:48 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

過去幾年，陸劇市場經歷了從「流量至上」到「劇本為王」的洗牌，不少改編作品不僅挺過了原著粉的毒舌考驗，更靠著極致的還原度與創新的視覺美學，成為口碑與流量雙收的現象級爆款。

這次特別精選了近年來「小說改編」最成功的5部指標性陸劇。如果你最近正陷入劇荒，這份清單絕對能讓你的假期排滿！

TOP5《寧安如夢

改編自作家時鏡小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演，《寧安如夢》以「重生復仇」為主線，講述女主角在重新來過的人生中，試圖改寫命運與愛情的故事。原著本身就擁有高人氣，加上劇版三位男主角的角色張力，使劇情充滿感情拉扯與權謀博弈。

這部劇之所以受到觀眾喜愛，在於「爽感與虐感並存」的敘事節奏。女主角不再是單純戀愛腦，而是帶著記憶重新布局人生，使角色更立體，也讓觀眾在情感與劇情反轉之間持續投入。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP4《偷偷藏不住》

改編自晉江文學城人氣小說，趙露思與陳哲遠主演。《偷偷藏不住》講述少女暗戀哥哥朋友多年，從青澀到成熟的成長愛情故事

這類青春小說改編劇通常最容易引發共鳴，因為它將「暗戀」「成長」「時間跨度」等青春元素具象化。劇版成功還原小說中細膩的情感描寫，加上兩位主演自然的化學反應，使其在播出後迅速成為社群討論度極高的甜寵劇。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP3《蒼蘭訣

改編自九鷺非香小說，是近年最成功的仙俠IP之一。劇情圍繞冷酷魔尊與單純仙女的愛情故事，融合奇幻世界觀與情感成長線。

《蒼蘭訣》成功的關鍵，在於視覺美學與人物塑造。劇組透過精緻服裝與特效打造宏大的仙俠世界，同時讓原著中複雜的角色關係更容易理解，使不少觀眾認為劇版甚至超越小說的感染力。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP2《長相思

改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、檀健次等主演。故事講述失去身份的王姬在亂世中尋找自我與愛情的歷程。

這部劇之所以長期占據熱度榜，關鍵在於角色群像與情感線。劇中不僅有多線愛情關係，也結合家國權謀與身世秘密，使故事更具史詩感。許多觀眾認為它成功把小說中的情感厚度轉化為戲劇張力，成為近年最具代表性的古裝IP之一。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP1《繁花》

改編自作家金宇澄的茅盾文學獎小說，由王家衛執導、胡歌主演。《繁花》以1990年代上海為背景，描寫商業崛起與城市記憶。

與多數古裝或甜寵改編劇不同，《繁花》更偏向文學性與時代敘事。王家衛耗時多年製作，以電影級影像呈現上海的城市氣息，使原著小說中的人物與時代氛圍更具真實感，也讓它成為近年陸劇中藝術與商業兼具的代表作。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

到底是劇本還是真的？《天機試煉場》錄影失控！李素彬慘遭委託人「0分評價」掀爭議

到底是劇本還是真的？《天機試煉場》錄影失控！李素彬慘遭委託人「0分評價」掀爭議

2026-03-05 12:04 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

靈異實境節目天機試煉場》播出後話題不斷，節目主打「通靈者實戰解案」，讓不同背景的參賽者接受委託人請求，透過儀式與感應試圖解開靈異事件。然而在最終集播出後，一段幾乎「錄影失控」的片段卻引爆網路討論，其中參賽者李素彬因為拒絕進行儀式，最後竟遭委託人給出0分評價，讓不少觀眾直呼：「這到底是真實紀錄，還是劇本安排？」

節目播出後，這段爭議片段迅速在社群平台發酵，也讓《天機試煉場》的真實性再次成為焦點。

《天機試煉場》爭議1：最後一集命題過大　參賽者錄到崩潰

不少觀眾認為，《天機試煉場》最後一集的案件設定本身就相當沉重。節目組安排的任務不僅牽涉亡者與家庭創傷，整體氣氛也比前幾集更加壓抑。從播出畫面可以明顯看出，儘管經過剪輯，但參賽者的疲憊感仍然非常明顯。長時間錄影加上高強度的情緒任務，讓整個案件呈現出一種幾乎「失控」的狀態。不少網友在討論區留言表示：「看得出大家真的錄到很累，不像前面幾集那麼順。」

圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

《天機試煉場》爭議2：李素彬拒絕儀式　被節目處理成「棄賽」

事件的核心人物，是通靈者參賽者李素彬。在節目中，她明確表示自己感應到現場氣場非常混亂，甚至認為錄影時間正好落在「鬼魂活動最強烈的時段」。基於對委託人的安全考量，她選擇暫停儀式。

她並沒有直接否定案件，而是以相當委婉的方式提醒，這個案件帶有強烈的負能量，不適合在當下處理。然而節目最後呈現的方式，卻幾乎等同於「棄賽處理」，讓不少觀眾覺得非常可惜。

圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

有觀眾表示，如果同樣情況發生在其他參賽者身上，很可能為了比賽繼續硬著頭皮進行儀式，但李素彬選擇保守處理，反而顯得更專業。

《天機試煉場》爭議3：委託人給出0分評價　情緒場面引發兩派討論

更具爭議的是，節目最後公開委託人的評分時，李素彬竟然拿到「0分」。委託人在鏡頭前表示，如果無法完成儀式，那她「只能繼續責怪自己」。這段話被不少觀眾認為帶有情緒壓力，甚至有人形容像是「情勒式回應」。有部分觀眾認為委託人的情緒完全可以理解，因為她是真心希望得到答案；但也有另一派觀眾認為，她的情緒可能不只是悲傷，而是整個案件仍存在強烈的靈異干擾。這段畫面也成為整集最具爭議的一幕。

圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

《天機試煉場》爭議4：最有戲的一組　卻沒有後續訪談

更讓觀眾感到疑惑的是，節目在這段衝突後幾乎沒有任何延伸。

沒有委託人的後續訪談，也沒有李素彬的完整回應，整個事件就這樣突然結束。許多網友認為，這組案件其實是整季最有故事張力的一段。

但節目組卻選擇快速收尾，反而讓觀眾留下更多疑問。

有觀眾直言：「如果節目願意多給一些後續，整個事件其實會更完整。」

《天機試煉場》到底是真實還是劇本？

《天機試煉場》一直以「真實靈異實驗」作為賣點，但隨著節目播出，觀眾對於其真實性的討論也越來越多。有人認為節目可能存在劇本安排，也有人相信參賽者的反應是完全即興。李素彬這段拒絕儀式的事件，反而讓節目顯得更加真實，因為現場的不確定性遠遠超出節目控制。但也正因如此，節目如何在娛樂性與倫理之間取得平衡，也成為觀眾最關心的問題。無論如何，《天機試煉場》這段「錄影失控」的爭議，已經成功讓節目在網路上掀起新一波討論。

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

2026-03-02 16:44 女子漾／編輯張念慈
情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

春天一到，連空氣都變得曖昧。很多人嘴上說順其自然，心裡卻默默期待：「3月會不會終於可以脫單？」根據搜狐網分析，如果你是以下這3個星座，3月感情曖昧不再無疾而終，而是慢慢走向穩定。

桃花最旺星座1：巨蟹座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

巨蟹座在感情上容易把自己關起來，嘴上說沒關係，心裡卻還留著遺憾。遇到喜歡的人也習慣觀望，總怕主動會受傷。3月開始，局勢轉變。你的細膩與貼心終於被看見。你替朋友記住的小事、為同事準備的小驚喜，都在無形中替你加分。這個月的桃花多半來自生活圈，朋友聚會、工作場合，甚至日常通勤，都可能出現關鍵人物。

對方欣賞的不是你的外在條件，而是你自然流露的溫柔。巨蟹要做的，只是別再退後一步。當有人向你靠近，請給一點回應，緣分往往就從那句「謝謝」開始。

桃花最旺星座2：天秤座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

天秤的單身，多半不是沒人追，而是你太懂比較。這個不錯，那個也可以，卻總覺得差一點火花。

3月的人際運勢重新洗牌，消耗你的關係會慢慢退場，留下來的反而更貼近你的價值觀。讀書會、展覽、市集、講座這類輕鬆場合，特別容易遇到聊得來的人。

這次的桃花不是轟轟烈烈，而是自然順暢。一起看展、聊電影、分享工作煩惱，都能找到共鳴。你不用刻意討好，也不用調整自己去迎合誰。天秤要記得，合拍遠比完美重要。真正適合的人，會讓你放鬆，而不是焦慮。

桃花最旺星座3：射手座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

射手最近過得很充實。忙工作、忙旅行，單身也自在。但偶爾看見別人的合照，心裡還是會有點空。3月的桃花多半出現在「行動場景」。戶外活動、團建、運動、旅行，都可能遇到志同道合的人。對方欣賞你的灑脫與熱情，也願意陪你探索生活。

重點是，你不需要為了戀愛改變節奏。對的人，會跟上你的步伐，而不是要求你慢下來。射手這個月別再用「等我穩定再說」當藉口。感情與成長並不衝突，緣分來了，就好好把握。

