2026-03-09 22:24 司徒建銘
啦啦隊女神短今 2026火辣代言再升級！女神金吉娜、玥晨也亮眼站台！
中職啦啦隊女神「短今」出席國民內衣品牌好友發佈會，現場宛如女神降臨，業者更宣佈「地表最強續約」正式啟動！與品牌再度合作的短今不僅兌現去年曾說過不排斥與品牌有更「深度合作」的預言，今年更豁出去，首度挑戰出道以來「最大尺度」內衣形象，視覺衝擊力強到讓現場鎂光燈閃不停，直接把記者會現場變成大型心動製造機。
短今這次徹底打破甜美禁忌！記者會以主打視覺「戀戀花開」巨幅形象揭幕，短今也以一身浪漫花系內衣亮相，甜美中帶著成熟魅力，鎂光燈閃到停不下來，宛如新一代「純慾系女神」。短今坦言：「這次挑戰這麼大尺度的性感，在拍攝前很緊張！但因為這款「戀戀花開」的設計兼具安全感與集中包覆力，讓我可以很自信地綻放！」
記者會亮點不只內衣與美胸，短今更找來「小魔女啦啦隊」的金吉娜與玥晨站台，三位閨蜜女神同框熱舞，畫面香氣四溢！緊接著短今與來賓也換上運動系列造型，從花仙子秒切換成動感女孩，加上姐妹間的默契PK、互動考驗橋段趣味百出，可甜可鹽的反差魅力引爆全場瘋狂；短今現場還加碼化身皮拉提斯老師，親自示範伸展簡易豐胸運動，讓性感與健康自信狀態一次到位。
以寵粉出名的短今，記者會後也預告未來也將與EASY SHOP同步巡迴至中、南部舉辦見面會，零距離與粉絲互動。參與者可獲得由品牌提供的短今週邊套組，活動上即可與短今面對面遊戲、簽名與合照！
