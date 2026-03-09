啦啦隊女神短今 2026火辣代言再升級！女神金吉娜、玥晨也亮眼站台！

圖片來源：截圖Disney++

靈異實境節目《天機試煉場》播出後話題不斷，節目主打「通靈者實戰解案」，讓不同背景的參賽者接受委託人請求，透過儀式與感應試圖解開靈異事件。然而在最終集播出後，一段幾乎「錄影失控」的片段卻引爆網路討論，其中參賽者李素彬因為拒絕進行儀式，最後竟遭委託人給出0分評價，讓不少觀眾直呼：「這到底是真實紀錄，還是劇本安排？」

節目播出後，這段爭議片段迅速在社群平台發酵，也讓《天機試煉場》的真實性再次成為焦點。

《天機試煉場》爭議1：最後一集命題過大 參賽者錄到崩潰

不少觀眾認為，《天機試煉場》最後一集的案件設定本身就相當沉重。節目組安排的任務不僅牽涉亡者與家庭創傷，整體氣氛也比前幾集更加壓抑。從播出畫面可以明顯看出，儘管經過剪輯，但參賽者的疲憊感仍然非常明顯。長時間錄影加上高強度的情緒任務，讓整個案件呈現出一種幾乎「失控」的狀態。不少網友在討論區留言表示：「看得出大家真的錄到很累，不像前面幾集那麼順。」

圖片來源：截圖Disney++

《天機試煉場》爭議2：李素彬拒絕儀式 被節目處理成「棄賽」

事件的核心人物，是通靈者參賽者李素彬。在節目中，她明確表示自己感應到現場氣場非常混亂，甚至認為錄影時間正好落在「鬼魂活動最強烈的時段」。基於對委託人的安全考量，她選擇暫停儀式。

她並沒有直接否定案件，而是以相當委婉的方式提醒，這個案件帶有強烈的負能量，不適合在當下處理。然而節目最後呈現的方式，卻幾乎等同於「棄賽處理」，讓不少觀眾覺得非常可惜。

圖片來源：截圖Disney++

有觀眾表示，如果同樣情況發生在其他參賽者身上，很可能為了比賽繼續硬著頭皮進行儀式，但李素彬選擇保守處理，反而顯得更專業。

《天機試煉場》爭議3：委託人給出0分評價 情緒場面引發兩派討論

更具爭議的是，節目最後公開委託人的評分時，李素彬竟然拿到「0分」。委託人在鏡頭前表示，如果無法完成儀式，那她「只能繼續責怪自己」。這段話被不少觀眾認為帶有情緒壓力，甚至有人形容像是「情勒式回應」。有部分觀眾認為委託人的情緒完全可以理解，因為她是真心希望得到答案；但也有另一派觀眾認為，她的情緒可能不只是悲傷，而是整個案件仍存在強烈的靈異干擾。這段畫面也成為整集最具爭議的一幕。

圖片來源：截圖Disney++

《天機試煉場》爭議4：最有戲的一組 卻沒有後續訪談

更讓觀眾感到疑惑的是，節目在這段衝突後幾乎沒有任何延伸。

沒有委託人的後續訪談，也沒有李素彬的完整回應，整個事件就這樣突然結束。許多網友認為，這組案件其實是整季最有故事張力的一段。

但節目組卻選擇快速收尾，反而讓觀眾留下更多疑問。

有觀眾直言：「如果節目願意多給一些後續，整個事件其實會更完整。」

《天機試煉場》到底是真實還是劇本？

《天機試煉場》一直以「真實靈異實驗」作為賣點，但隨著節目播出，觀眾對於其真實性的討論也越來越多。有人認為節目可能存在劇本安排，也有人相信參賽者的反應是完全即興。李素彬這段拒絕儀式的事件，反而讓節目顯得更加真實，因為現場的不確定性遠遠超出節目控制。但也正因如此，節目如何在娛樂性與倫理之間取得平衡，也成為觀眾最關心的問題。無論如何，《天機試煉場》這段「錄影失控」的爭議，已經成功讓節目在網路上掀起新一波討論。