《葬送的芙莉蓮》第二季29話~35話分集劇情整理！芙莉蓮將遇上更艱難任務？
《葬送的芙莉蓮》第二季於2026年1月16日開播，全10集，每週五晚間在各大平台同步上架，延續第一季一級魔法使試煉後的北方旅程。 芙莉蓮、費倫與修塔爾克離開歐伊沙斯特，踏上嚴峻的北方諸國道路，這季聚焦三人日常冒險與情感細微變化，漫畫對應約61回後的短篇故事。
分集劇情概述
第29話「那我們走吧」
三人離開魔法都市後墜入滿布「封魔礦」的洞穴，魔法失效，只能靠肉搏對抗魔物，展現罕見的團隊默契與危機應變。
第30話「南方勇者」
抵達北方村落，擦拭勇者雕像委託竟是「南方勇者」，芙莉蓮憶起過去拒絕他求援的往事，他曾獨戰魔王軍三賢者與將軍，預見未來的能力令人驚嘆，凸顯芙莉蓮成長。
第31話「奪回寶劍」
造訪達哈伯爵領，領主請他們從魔族手中取回寶劍，戰鬥中融入當地傳說，芙莉蓮展現老練戰術。
第32話「秘湯之行」
來到溫泉地艾托瓦斯，村落荒廢，三人深入魔物山路尋「秘湯」，期待泡湯的輕鬆轉為驚險探險，費倫與修塔爾克互動增多。
第33話「假約會」
修塔爾克捉弄費倫結果真約會，逛街到瞭望廣場，費倫吐露心聲，甜蜜中帶尷尬，展現年輕人情感萌芽；後進北部高原，對抗強大魔物。
第34話「皇帝酒」
芙莉蓮重逢矮人法斯，他兩百年挖坑找「皇帝酒」，酒鬼日常荒誕逗趣，三人幫忙挖掘，笑中帶哲思。
第35話「舊債風波」
訪諾姆商會，揭芙莉蓮80年前欠巨債，搞笑追債橋段，三人合力還錢，凸顯長壽精靈的「後遺症」。
後續集數延續北部高原冒險，融入更多短篇支線，如魔物討伐與村落奇遇，逐步鋪陳向「靈魂長眠之地」前進。
第二季亮點解析
這季雖僅10集，卻濃縮北方旅程的多樣短篇，勝在細膩情感與幽默平衡，不再大場面高潮，而是日常中見真章。
第一，角色互動升級：
費倫與修塔爾克的「假約會」甜中帶酸，芙莉蓮偶爾展現「人類化」溫柔，如澆花致敬欣梅爾，片頭就讓人鼻酸。
第二，新舊英雄對比：
「南方勇者」篇致敬第一季雕像委託，揭示他預知未來獨挑魔王軍，芙莉蓮當年冷漠今悔悟，強化時間主題。
第三，危機多樣化：
封魔礦無魔法戰、魔物山路、債務鬧劇，考驗團隊非單靠芙莉蓮，修塔爾克戰鬥成長亮眼，費倫魔法更穩。
第四，音樂加分：
OP「lulu.」由Mrs. GREEN APPLE唱，留白內斂呼應前行；ED「The Story of Us」milet深情延續第一季，餘韻無窮。
