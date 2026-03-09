【劇評】最甜也最寂寞的逃避：Netflix《訂閱男友》Jisoo擁抱 9 大男神卻救不了尷尬感？一場「換人演也沒差」的虛擬科技展？

Jisoo的最新電視作品–Netflix 原創劇 《訂閱男友》（월간남친 / Monthly Boyfriend） 開播│啊！ 這部劇從官宣開始就讓全球粉絲陷入瘋狂，畢竟誰能拒絕一部戲裡直接空降 11 位頂級男神？ 今天我們就來聊聊這部在「科技感」與「極致甜寵」之間擺盪的作品。

《訂閱男友》預告：

夢幻聯動的開端：當頂流女神遇上11大男神

首先，我們來看看這部劇的製作背景，由《酒鬼都市女人們》、《大力女子姜南順》的金正植導演執導，並由《某一天滅亡來到我家門前》的團隊參與製作，整部劇充滿了那種都會感性與奇幻色彩。 主角群的資歷更是亮眼：女主角由全球偶像 Jisoo 擔綱，這是她繼《雪降花》、《新烏托邦》後再度挑戰演技； 男主角則由實力派歌手兼演員 徐仁國 主演，看上去感覺還算是蠻搭的。

最讓網路上炸開鍋的，莫過於那「閃亮亮特別演出男神」的名單，包括 李洙赫、徐康俊、李宰煜、金永大、金聖喆、邕聖祐、李賢旭、李相二，還有本色出演的朴載範，加上根本是來搞笑的崔始源... 等人輪番上陣。 在開播前，網友紛紛評論：「這根本是模擬約會遊戲影視化！」、「製作組是在收集演藝圈的寶石嗎？」 雖然開播後評價兩極，但這種視覺上的絕對統治力，確實讓它一上線就衝上各國 Netflix 排行榜榜首。

※以下內容涉及《訂閱男友》劇透，請斟酌瀏覽※

孤獨時代的特效藥：訂閱一個「完美情人」的華麗陷阱

整部劇的劇情設定非常有趣：在近未來的首爾，興起了一種名為「訂閱男友」的「戀愛訂閱制」服務。 Jisoo 飾演的 「徐未來」 是一名忙到沒時間社交、在職場備受壓力的網漫 PD， 為了工作上的需求，她必須體驗並測試這項即將問世的新商品；當她按下了訂閱鍵，開始與不同風格的「虛擬實體男友」展開為期一個月的契約戀情。

精彩的重點在於這項服務的「沉浸感」，每個男神代表一種訂閱方案：有溫暖的鄰家哥哥、霸氣的總裁，甚至是憂鬱的藝術家...有900位不同「男」商品可以提供服務。 劇情的轉折在於，當徐未來在虛擬世界中獲得滿滿的愛時，她漸漸發現在現實生活中，那個與她磁場不合的機車同事（徐仁國 飾），似乎與這項服務有著千絲萬縷的聯繫。 這種在「付費溫柔」與「真實摩擦」之間的切換，是全劇最扣人心弦的看點。

科技倫理的思辨：當情感成為商品，是救贖還是慢性自殺？

深入解析這部劇想傳達的訊息，其實是在詰問：「科技真的能填補人類靈魂的缺口嗎？」

劇中的「訂閱男友」技術極度精密，他們能根據使用者的喜好調整性格，永遠不會吵架、永遠給予正向回饋。

好的一面 ：對於像徐未來這樣在現實生活中精疲力竭的人來說，這是一個安全的避風港，提供了一種「不需要付出代價、不需要處理複雜情緒」的情感補給。

：對於像徐未來這樣在現實生活中精疲力竭的人來說，這是一個安全的避風港，提供了一種「不需要付出代價、不需要處理複雜情緒」的情感補給。 壞的一面：這種科技會讓人產生嚴重的戒斷症狀。當一個月的期限一到，「完美男友」會直接消失或重置，這種沉迷會導致現代人對真實關係的耐性消失——我們習慣了被服務、被體貼，卻忘了真實的愛其實包含著包容、磨合與傷害。這種科技到底是孤獨的救星，還是讓人更難回歸現實的糖衣毒藥？這部劇透過徐未來的眼神，給出了一抹耐人尋味的留白。

真心話：視覺饗宴與演技短板的「好壞參半」評論

最後，分享我看完後的個人評論，這部戲對我來說真的是「一半一半」：

正向評價（好的是...）

極 致的視覺療癒 ：這部劇絕對是給眼睛的最高福利！看著 這麼多位男神輪流約會 Jisoo，那種畫面美感簡直超越 韓劇 規格。

：這部劇絕對是給眼睛的最高福利！看著 這麼多位男神輪流約會 Jisoo，那種畫面美感簡直超越 規格。 無壓力的觀影體驗：單純以愛情片來看，它非常甜蜜，少了那種狗血的三角戀撕逼或惡婆婆劇情，看起來毫無負擔，是現代人下班後的最佳舒壓劑。

負向評價（壞的是...）：

Jisoo 的演技限制 ：誠如許多網友所指出的，Jisoo 這次的表現雖然穩定，但感覺演技的深度變化不大，情緒起伏略顯單一。 老實說，如果把女主角換成別人，故事的感動程度似乎也不會減少，角色魅力較多來自於演員本身的明星光環而非角色塑造。

：誠如許多網友所指出的，Jisoo 這次的表現雖然穩定，但感覺演技的深度變化不大，情緒起伏略顯單一。 老實說，如果把女主角換成別人，故事的感動程度似乎也不會減少，角色魅力較多來自於演員本身的明星光環而非角色塑造。 男主角存在感稀薄：徐仁國作為真正的主線男主角，在前半段因為要讓位給「訂閱男友」團隊，特別是李洙赫、徐康俊兩人的戲份和焦點極度壓制男主角，讓徐仁國的存在感超低，我看前面幾集時，一度懷疑「確定這部戲的男主角是徐仁國嗎？。

總結來說，《訂閱男友》是一部優缺點都很明顯的作品。如果你是男神收割機，或是想在繁忙生活中找點甜頭，這部戲絕對值得訂閱；但如果你追求的是深刻的演技交鋒或邏輯嚴密的劇情，你可能會覺得這場戀愛談得有些浮於表面。

