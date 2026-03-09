JISOO新戲《訂閱男友》EP1~EP10分集劇情，李洙赫、徐康俊、Jay Park全變虛擬男友？

圖片來源：翻攝自 Netflix

如果談戀愛也能像追劇一樣「按月訂閱」，而且對方保證是你心目中的完美理想型，你會買單嗎？

由 BLACKPINK JISOO 與徐仁國領銜主演的 Netflix 全新浪漫喜劇《訂閱男友》（Monthly Boyfriend）已於 2026 年 3 月 6 日正式上線。這部劇不僅集結了李洙赫、徐康俊、Jay Park、邕聖祐、李宰旭等一票華麗男神客串「虛擬男友」，更精準踩中了現代人「渴望陪伴卻又害怕麻煩」的速食愛情痛點。

圖片來源：翻攝自 Netflix

圖片來源：翻攝自 Netflix

劇情講述一名被工作壓榨到喘不過氣的單身網漫製作人徐未來（JISOO 飾），在現實生活中日復一日過著疲憊的日子，還得天天和公司裡冷酷毒舌的「頭號死對頭」朴慶南（徐仁國 飾）針鋒相對。偶然間，她獲得了一款名為「月刊男友」的虛擬戀愛體驗設備。只要戴上裝置，就能在 VR 幻境中與量身打造的完美男神展開約會，藉此逃避現實。

導演採用了宛如「單元劇」般的敘事結構，讓 JISOO 在不同的虛擬世界中切換各種職業與面貌，然而，當虛擬世界的甜美逐漸滲透，未來與慶南在現實中那層互看不順眼的關係，也悄悄產生了無法以演算法計算的化學反應。

圖片來源：翻攝自 Netflix

圖片來源：翻攝自 Netflix

//以下有雷//

《訂閱男友》全 10 集劇情大綱

第 1 集

冤家路窄與初探幻境 身為網漫編輯的徐未來，日常就是被催稿與職場壓力追著跑，還要應付工作能力超強、卻老是跟她作對的同事朴慶南。在參加好友婚禮時，未來被勾起了對前男友的回憶，堅稱自己不想戀愛。身心俱疲的她意外參與了《訂閱男友》的裝置測評。第一次進入幻境，她驚訝地發現自己能在海底自由呼吸，並在那裡浪漫地拯救了溺水的首位約會對象崔時宇，沉睡的戀愛細胞瞬間被喚醒。

第 2 集

完美設定下的心動錯覺 食髓知味的未來開始探索系統的各種設定，體驗了無微不至的極致呵護（由李宰旭等男神特別客串），在虛擬世界裡沒有爭吵與妥協，一切都順著她的心意發展。然而回到現實，網漫企劃的卡關讓她再次撞牆；而總是用嚴厲語氣挑剔她的慶南，卻默默在背後幫她梳理了工作上的盲點。

圖片來源：翻攝自 Netflix

圖片來源：翻攝自 Netflix

第 3 集

虛擬與現實的落差感 未來越來越依賴這個能隨時「逃避現實」的避風港。在公司，慶南雖然依舊高冷疏離，但未來無意間發現了他內心深藏的溫柔與不為人知的秘密。這讓未來對這個死對頭產生了一絲好奇，現實世界中的兩人關係開始有了微小的轉變。

第 4 集

心跳加速的高空任務 為了尋求刺激，未來在系統中選擇了驚險的約會模式。她與邕聖祐飾演的充滿魅力的神祕特務，展開了一場驚心動魄的虛擬約會，兩人在高空任務與冒險情境中出生入死。這種腎上腺素飆升讓她大呼過癮，但也讓她隱約察覺，虛擬的刺激終究少了真實肌膚相親的溫度。

圖片來源：翻攝自 Netflix

第 5 集

不能說的地下戀情 未來這次的約會對象換成了由 Jay Park 飾演的頂級大明星！兩人在虛擬世界裡談起了一場低調又刺激的秘密戀情，體驗了巨星狂野的自信與舞台魅力。而在現實中，未來因為過度沉迷 VR 而精神不濟，慶南看似不耐煩地遞上咖啡，兩人之間擦出了微妙的曖昧火花。

第 6 集

宿霧海灘的夏日白日夢 「去年的菲律賓夏天最棒了，好想去游泳啊，夏天什麼時候才來？」未來在現實中崩潰地想著。系統貼心地將她傳送到了菲律賓宿霧的絕美海灘（真實取景於 Bluewater Maribago 度假村）。在湛藍的海水與白沙灘上，她享受著無憂無慮的虛擬假期。但當她摘下眼罩，發現現實中的自己依然困在冷氣房，而慶南正靜靜地注視著她發呆的模樣。

圖片來源：翻攝自 Netflix

圖片來源：翻攝自 Netflix

第 7 集

失控的演算法與投射 系統似乎開始根據未來的潛意識進行調整，虛擬男友們的性格竟然開始出現了慶南的影子那種偶爾笨拙、愛鬥嘴，卻無比真實的特質。未來開始感到困惑，自己到底是在迷戀完美的程式代碼，還是已經把對現實某人的情感投射進了虛擬世界中？

第 8 集

完美情人的破綻 虛擬戀愛的「無條件包容」逐漸讓未來感到空虛，她發現沒有摩擦的愛情其實缺乏靈魂。與此同時，現實中的慶南因為一個網漫項目的重大危機，展現出了極度脆弱的一面。未來第一次主動靠近他，兩人放下了職場的防備，成為彼此最深刻的情感依靠。

圖片來源：翻攝自 Netflix

第 9 集

登出虛擬世界 訂閱期限即將到期，系統提示未來可以選擇「永久續訂」並活在完美的幻象中。然而，經歷了與慶南在現實中的相互扶持與理解，未來終於明白，「愛」需要包容對方的不完美。她決定不再逃避，準備勇敢面對現實中那些充滿不確定性、卻無比真實的牽絆。

圖片來源：翻攝自 Netflix

第 10 集（大結局）

不完美的真實戀愛 未來徹底登出了《訂閱男友》的服務。沒有了虛擬男友的粉紅濾鏡，她看著眼前依然會和她鬥嘴、卻總是與她並肩作戰的朴慶南，終於承認了自己的心意。兩個在現代社會中受過傷、用工作麻痺自己的靈魂，從歡喜冤家正式走向彼此，在現實世界中展開了一場笨拙卻真誠的戀愛。

圖片來源：翻攝自 Netflix

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20 (五) - 03/23 (一)

📍 地點：台北世貿一館

🌟【限時免費索票】👉 https://reurl.cc/L2128X

