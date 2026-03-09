Tame Impala 首度攻上告示牌單曲榜！迷幻的〈Dracula〉動感又好聽！

via Tame Impala's Instagram

Hi there，目前成員僅剩 Kevin Parker 繼續在樂壇活躍的Tame Impala，在出道了將近二十年之際，於去年底再創了商業成績的高峰！最新專輯《Deadbeat》(2025) 中的第三首單曲〈Dracula〉(2025)，讓 Tame Impala 首度攻上了 Billboard Hot 100 單曲榜的前三十名，更是在熱門舞蹈/電子歌曲的分類榜單上名列第一，同時也帶動了專輯衝上 Billboard 200 專輯榜的第四名。

有趣的是這首〈Dracula〉和Sarah Aarons共同創作，是 Tame Impala 睽違了十三年後又一首擁有共同創作者的歌曲。而在今年初 Tame Impala 繼續對這首〈Dracula〉進行宣傳，請到了JENNIE發行混音版本，並且在這之前就在各平台進行暗示了，只能說這首歌真的讓近期的西洋樂迷又再次體會到 Tame Impala 的魅力了！





其實原版的〈Dracula〉我就已經很喜歡了，Tame Impala 獨有的迷幻風格，融入進 Disco 元素濃厚的電子流行樂，整首歌的順暢是聽了會很過癮的程度，Kevin 也曾表示過想要將這首歌打造成適合叢林派對、夜店的氛圍，從成品來看他確實非常地成功，即便是還沒有在類似場合聽到這首歌的效果，但不用想就知道非常地適合，用 Dracula (德古拉) 吸血鬼之名作為象徵，無論是在夜晚的生活或是想要逃離陽光，怎麼樣的解讀都似乎能夠契合進歌曲中。

MV 是我愛上這首歌的原因之一，整部影片在象徵著澳洲內陸的場景拍攝，用同樣是澳洲特色的夜間叢林派對當作主軸，雖然重點從頭到尾都一樣，也沒有什麼劇情的推進，但我認為這樣的題材很好地表現出了〈Dracula〉的整體氣氛，也完整地表達出 Tame Impala 想要的感覺，因此是部很能幫助聽眾融入歌曲的 MV。這樣藝術感及大眾喜好都同時打中的歌曲，只能說真不愧是 Tame Impala 啊。





在和 JENNIE 合作的消息傳出之後，第一時間我在思考究竟會不會是適合的聲音呢？〈Dracula〉原曲雖然是動感的電子流行樂，是 JENNIE 給人印象中能夠駕馭的音樂類型，然而 Tame Impala 特有的那股黑暗風格卻不是那麼好融入。沒想到 JENNIE 確實消化得非常不錯，他沒有選擇完全配合原版的黑暗，而是選擇一半一半的感覺，必須說這是個聰明的做法，可以同時展現自我、也能試試和以往較為不同的風格。

以混音歌曲來說，Tame Impala 給 JENNIE 發揮的段落算是蠻多的，不但在原版的旋律中讓他參與，同時也加入了 JENNIE 的饒舌唱段，整首歌在原有的順暢之外又多了幾分不同的層次感，可以說與其認為〈Dracula (JENNIE Remix)〉是首混音歌曲，不如看作是 Tame Impala 對於歌曲的重新詮釋，我蠻喜歡 JENNIE 的音質加入後帶進的一絲清澈，這讓整首歌有了不同的生命感。總而言之不管是原版或混音版，都讓我感受到了不同的悅耳！





via Tame Impala's Instagram

老實說 Tame Impala 這次專輯《Deadbeat》在釋出〈Dracula〉之前，我原以為要變成在職業生涯中迴響最小的一張專輯了，沒想到殺出了〈Dracula〉這首讓他再創高峰的單曲，我想他或許自己也沒有想到，而大家也沒想到他能夠他會將熟悉的迷幻曲風又玩出了新高度！更沒想到的是請到 JENNIE 合作的混音版本又會這麼地適合，只能說 Tame Impala 在迷幻曲風這塊真的是穩穩地保有重要的一席之地啊！我很期待接下來 Tame Impala 是否會有和 JENNIE 進行現場演出的機會呢？

👉 推薦閱讀：BLACKPINK 各自單飛後的壓軸大碟！JENNIE 誠意滿滿的《Ruby》聽了超過癮！

----------

🎧〈Dracula〉官方收聽連結：tameimpala.lnk.to/dracula

🎧〈Dracula (JENNIE Remix)〉官方收聽連結：tameimpala.lnk.to/dracularemix

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks