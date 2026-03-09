手殘黨也能自己做的神仙茶葉蛋食譜 剝殼瞬間療癒滿分

2026-03-09 09:07 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

親愛的，妳是不是也曾在深夜走進便利商店，被那鍋冒著熱氣、香到靈魂深處的茶葉蛋給治癒過？那種濃郁的茶香加上蛋白Q彈、蛋黃綿密的口感，讓人無法抗拒。但每次看到新聞說蛋價又漲，或是擔心超商那鍋煮了不知多久的滷汁，妳是不是也想過：如果自己就會做茶葉蛋該有多好？

別擔心，想要煮出那種入味到骨子裡的茶葉蛋，真的不需要什麼祖傳祕方，也不需要妳在廚房守著爐火顧三天三夜。只要掌握黃金比例的滷汁，再加上一個能讓味道瞬間鑽進蛋殼裡的小心機，妳家廚房也能散發出那種讓人忍不住想多吃兩顆的罪惡香氣。準備好妳的美美圍裙，我們要開始這場充滿茶香的味蕾實驗了。

一、讓靈魂顫抖的黃金滷汁配方

想要茶葉蛋好吃，茶葉的選擇是關鍵。建議使用發酵程度較高的紅茶或烏龍茶，味道才會厚實不苦澀。

食材：雞蛋 10 盒（10 顆）、紅茶茶包 3 至 4 袋（或散裝茶葉 15g）、八角 3 顆、桂皮 1 小段、花椒 1 小匙、甘草 2 片

調味料：醬油 100ml（決定鹹度與上色）、冰糖 1 大勺（讓色澤發亮且回甘）、鹽 1 小匙、水 1000ml

隱藏版提味：加一小塊曬乾的橘子皮（陳皮），能讓茶香更有層次感。

想要茶葉蛋好吃，茶葉的選擇是關鍵。建議使用發酵程度較高的紅茶或烏龍茶，味道才會厚實不苦澀。圖/123RF圖庫
想要茶葉蛋好吃，茶葉的選擇是關鍵。建議使用發酵程度較高的紅茶或烏龍茶，味道才會厚實不苦澀。圖/123RF圖庫

二、五星級飯店等級的入味做法

溫柔洗禮：先將雞蛋外殼洗淨，冷水下鍋，加入一匙鹽防止蛋殼破裂。中火煮沸後轉小火煮 8 分鐘，撈起立即沖冷水降溫。

碎骨奇招：這是最重要的一步！拿一支小湯匙，輕輕敲擊蛋殼，讓表面佈滿細密的裂紋。裂紋越美，滷出來的紋路就越像藝術品，也越容易入味。

滷製升華：將所有調味料、滷包、茶包與水放入鍋中煮滾，再輕輕放入雞蛋。轉小火滷 1 小時後關火。

浸泡大法：別急著吃！茶葉蛋的美味是「泡」出來的。讓蛋在滷汁中浸泡至少 12 小時（放冰箱隔夜更好），那種深入核心的鹹香才會完美釋放。

三、剩餘茶葉蛋華麗變身

如果妳一次煮太多吃不完，或是想換個口味，茶葉蛋其實是極佳的備餐食材，隨便搭都像是在吃私廚料理。

茶香皮蛋瘦肉粥：將茶葉蛋切碎取代皮蛋，丟進熱騰騰的白粥裡。茶葉蛋的滷汁香氣會滲透進米飯中，蛋黃融化後會讓粥底變得濃稠鮮甜，這是一道暖心又高級的早餐。

日式茶香蛋沙拉三明治：將茶葉蛋蛋白切丁、蛋黃壓碎，拌入少許日式美乃滋與黑胡椒。茶香味能中和美乃滋的膩感，夾在抹了奶油的吐司裡，這份午茶點心絕對能讓妳在朋友圈裡刷出一波讚數。

把剩下的茶葉蛋跟滷肉一起加熱，可以配飯也可以澆在勁道的手工麵條上。圖/123RF圖庫
把剩下的茶葉蛋跟滷肉一起加熱，可以配飯也可以澆在勁道的手工麵條上。圖/123RF圖庫

茶葉蛋滷肉：把剩下的茶葉蛋跟滷肉一起加熱，可以配飯也可以澆在勁道的手工麵條上。茶葉蛋的滷汁混著茶香能解掉肉燥的油膩，簡單的一餐瞬間變成精緻台式風味餐。

生活有時候就像那顆茶葉蛋，必須經過敲打與裂痕，才能讓那些深刻的味道滲透進去。當妳在早晨剝開一顆親手煮的蛋，看到那漂亮的紋路，聞到那股熟悉的茶香，妳會發現，原來幸福感真的可以這麼便宜又大碗。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#雞蛋 #茶葉蛋 #食譜DIY

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
往下滑看更多精彩文章
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

編輯推薦

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
往下滑看更多精彩文章
不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

2026-03-04 13:48 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

過去幾年，陸劇市場經歷了從「流量至上」到「劇本為王」的洗牌，不少改編作品不僅挺過了原著粉的毒舌考驗，更靠著極致的還原度與創新的視覺美學，成為口碑與流量雙收的現象級爆款。

這次特別精選了近年來「小說改編」最成功的5部指標性陸劇。如果你最近正陷入劇荒，這份清單絕對能讓你的假期排滿！

TOP5《寧安如夢

改編自作家時鏡小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演，《寧安如夢》以「重生復仇」為主線，講述女主角在重新來過的人生中，試圖改寫命運與愛情的故事。原著本身就擁有高人氣，加上劇版三位男主角的角色張力，使劇情充滿感情拉扯與權謀博弈。

這部劇之所以受到觀眾喜愛，在於「爽感與虐感並存」的敘事節奏。女主角不再是單純戀愛腦，而是帶著記憶重新布局人生，使角色更立體，也讓觀眾在情感與劇情反轉之間持續投入。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP4《偷偷藏不住》

改編自晉江文學城人氣小說，趙露思與陳哲遠主演。《偷偷藏不住》講述少女暗戀哥哥朋友多年，從青澀到成熟的成長愛情故事

這類青春小說改編劇通常最容易引發共鳴，因為它將「暗戀」「成長」「時間跨度」等青春元素具象化。劇版成功還原小說中細膩的情感描寫，加上兩位主演自然的化學反應，使其在播出後迅速成為社群討論度極高的甜寵劇。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP3《蒼蘭訣

改編自九鷺非香小說，是近年最成功的仙俠IP之一。劇情圍繞冷酷魔尊與單純仙女的愛情故事，融合奇幻世界觀與情感成長線。

《蒼蘭訣》成功的關鍵，在於視覺美學與人物塑造。劇組透過精緻服裝與特效打造宏大的仙俠世界，同時讓原著中複雜的角色關係更容易理解，使不少觀眾認為劇版甚至超越小說的感染力。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP2《長相思

改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、檀健次等主演。故事講述失去身份的王姬在亂世中尋找自我與愛情的歷程。

這部劇之所以長期占據熱度榜，關鍵在於角色群像與情感線。劇中不僅有多線愛情關係，也結合家國權謀與身世秘密，使故事更具史詩感。許多觀眾認為它成功把小說中的情感厚度轉化為戲劇張力，成為近年最具代表性的古裝IP之一。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP1《繁花》

改編自作家金宇澄的茅盾文學獎小說，由王家衛執導、胡歌主演。《繁花》以1990年代上海為背景，描寫商業崛起與城市記憶。

與多數古裝或甜寵改編劇不同，《繁花》更偏向文學性與時代敘事。王家衛耗時多年製作，以電影級影像呈現上海的城市氣息，使原著小說中的人物與時代氛圍更具真實感，也讓它成為近年陸劇中藝術與商業兼具的代表作。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#蒼蘭訣 #趙露思 #長相思 #張凌赫 #大陸劇 #寧安如夢 #愛情故事 #陸劇推薦

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
往下滑看更多精彩文章
單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

2026-03-02 16:44 女子漾／編輯張念慈
情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

春天一到，連空氣都變得曖昧。很多人嘴上說順其自然，心裡卻默默期待：「3月會不會終於可以脫單？」根據搜狐網分析，如果你是以下這3個星座，3月感情曖昧不再無疾而終，而是慢慢走向穩定。

編輯推薦

文章目錄

桃花最旺星座1：巨蟹座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

巨蟹座在感情上容易把自己關起來，嘴上說沒關係，心裡卻還留著遺憾。遇到喜歡的人也習慣觀望，總怕主動會受傷。3月開始，局勢轉變。你的細膩與貼心終於被看見。你替朋友記住的小事、為同事準備的小驚喜，都在無形中替你加分。這個月的桃花多半來自生活圈，朋友聚會、工作場合，甚至日常通勤，都可能出現關鍵人物。

對方欣賞的不是你的外在條件，而是你自然流露的溫柔。巨蟹要做的，只是別再退後一步。當有人向你靠近，請給一點回應，緣分往往就從那句「謝謝」開始。

桃花最旺星座2：天秤座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

天秤的單身，多半不是沒人追，而是你太懂比較。這個不錯，那個也可以，卻總覺得差一點火花。

3月的人際運勢重新洗牌，消耗你的關係會慢慢退場，留下來的反而更貼近你的價值觀。讀書會、展覽、市集、講座這類輕鬆場合，特別容易遇到聊得來的人。

這次的桃花不是轟轟烈烈，而是自然順暢。一起看展、聊電影、分享工作煩惱，都能找到共鳴。你不用刻意討好，也不用調整自己去迎合誰。天秤要記得，合拍遠比完美重要。真正適合的人，會讓你放鬆，而不是焦慮。

桃花最旺星座3：射手座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

射手最近過得很充實。忙工作、忙旅行，單身也自在。但偶爾看見別人的合照，心裡還是會有點空。3月的桃花多半出現在「行動場景」。戶外活動、團建、運動、旅行，都可能遇到志同道合的人。對方欣賞你的灑脫與熱情，也願意陪你探索生活。

重點是，你不需要為了戀愛改變節奏。對的人，會跟上你的步伐，而不是要求你慢下來。射手這個月別再用「等我穩定再說」當藉口。感情與成長並不衝突，緣分來了，就好好把握。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
往下滑看更多精彩文章
WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看

WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看

2026-03-05 11:26 女子漾／編輯許智捷
WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看。圖為去年中華隊在資格賽獲勝晉級。圖片來源：聯合報系資料照片
WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看。圖為去年中華隊在資格賽獲勝晉級。圖片來源：聯合報系資料照片

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）正式開打，中華隊預賽於今日至3月8日在日本東京巨蛋登場，對戰日本、韓國、捷克與澳洲等強隊，力拚晉級。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

隨著比賽即將展開，不少球迷也開始關心要在哪裡收看轉播。無論是想在家用電視追賽事、用手機線上觀看，或是到現場和球迷一起應援，全台都有不同的直播方式。以下整理WBC中華隊直播頻道與免費觀賽地點，一篇快速掌握。

WBC線上直播平台：Hami Video、愛爾達電視

如果想透過手機或電腦收看比賽，球迷可以選擇串流平台。2026年WBC賽事主要由 Hami Video 與 愛爾達電視 提供線上直播服務。

Hami Video推出「棒球加油包」，90天訂閱費用為399元，用戶可收看電視運動館內容，包括愛爾達與博斯等運動頻道，同時也能觀看多家新聞台。平台近期也新增運動幣方案，120天訂閱價格為500元，讓球迷能完整追賽事。

圖片來源：截自官方
圖片來源：截自官方

愛爾達電視則推出90天訂閱方案，原價599元，同樣提供優惠的運動幣方案，90天訂閱價格約500元。如果球迷有抽中政府運動幣活動，甚至可以折抵費用，等於免費收看WBC賽事。此外愛爾達也同步轉播NBA、F1等運動內容。

圖片來源：截自官方
圖片來源：截自官方

線上直播平台

＼點我進入Hami Video／

＼點我進入愛爾達電視／

電視直播頻道：緯來、東森、台視

不習慣使用串流平台的球迷，也可以透過電視頻道觀看比賽。此次WBC中華隊賽事將在多家電視台同步轉播。

電視直播頻道

緯來體育台
東森新聞台
台視主頻道
中華電信MOD（愛爾達體育台）

此外，部分新聞台YouTube頻道也會開設聊天室功能，球迷可以一邊看比賽、一邊在線上和其他觀眾討論賽況。

圖片來源：截自官方
圖片來源：截自官方

中華隊WBC預賽賽程時間

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

2026年WBC預賽分為4個小組，中華隊被分在C組，將與日本、韓國、捷克與澳洲交手，爭取晉級資格。

中華隊預賽賽程

3月5日 11:00 中華隊 vs 澳洲

3月6日 18:00 日本 vs 中華隊

3月7日 11:00 中華隊 vs 捷克

3月8日 11:00 中華隊 vs 韓國

若順利晉級，小組賽結束後將進入淘汰賽階段。

WBC淘汰賽時間

3月14日至15日：8強賽

3月16日至17日：4強賽

3月18日：冠軍賽

免費直播地點：全台戶外直播派對

除了在家觀看，許多縣市也規劃大型戶外轉播活動，球迷可以到現場一起為中華隊加油。這些活動通常設置大型螢幕與應援區，氣氛就像球場現場。

北部

台北市

信義香堤廣場
台北大巨蛋松菸大道
台北車站一樓大廳
台北表演藝術中心
南港中國信託金融園區
台北花博爭艷館
三創生活園區

新北市

新北市民廣場

基隆市

基隆國門廣場

桃園市

桃園市政府府前廣場
中壢銀河廣場
Global Mall A19廣場

新竹

新竹後站停車場
新竹縣體育館

中部

苗栗

苗栗縣政府第一辦公大樓
南庄遊客中心

台中

台中市政府前廣場

彰化

彰化縣政府中庭
和美鎮公所前廣場

南投

南投高商
埔里綜合球場
日月潭伊達邵碼頭

雲林

雲林縣政府大禮堂
虎尾圓環
雲林縣立田徑場
膨鼠森林公園

南部

嘉義市

中正公園

嘉義縣

戀人公園

台南

永華市政中心西側廣場
新營南瀛綠都心公園

高雄

衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場

屏東

屏東縣立體育館前草皮

東部

花蓮

東大門夜市共融廣場

需要注意的是，部分戶外直播活動可能有人數限制或需要提前報名，也不一定每場比賽都會轉播。球迷出發前建議先查詢官方公告，以免撲空。

隨著WBC經典賽正式開打，中華隊再次踏上國際賽場，全台球迷也準備好一起應援。不論是在家透過電視或線上平台觀看，或到戶外直播現場感受氣氛，都能一起為中華隊加油。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#日本 #WBC #中華隊 #東京巨蛋 #直播平台

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
往下滑看更多精彩文章
到底是劇本還是真的？《天機試煉場》錄影失控！李素彬慘遭委託人「0分評價」掀爭議

到底是劇本還是真的？《天機試煉場》錄影失控！李素彬慘遭委託人「0分評價」掀爭議

2026-03-05 12:04 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

靈異實境節目天機試煉場》播出後話題不斷，節目主打「通靈者實戰解案」，讓不同背景的參賽者接受委託人請求，透過儀式與感應試圖解開靈異事件。然而在最終集播出後，一段幾乎「錄影失控」的片段卻引爆網路討論，其中參賽者李素彬因為拒絕進行儀式，最後竟遭委託人給出0分評價，讓不少觀眾直呼：「這到底是真實紀錄，還是劇本安排？」

節目播出後，這段爭議片段迅速在社群平台發酵，也讓《天機試煉場》的真實性再次成為焦點。

《天機試煉場》爭議1：最後一集命題過大　參賽者錄到崩潰

不少觀眾認為，《天機試煉場》最後一集的案件設定本身就相當沉重。節目組安排的任務不僅牽涉亡者與家庭創傷，整體氣氛也比前幾集更加壓抑。從播出畫面可以明顯看出，儘管經過剪輯，但參賽者的疲憊感仍然非常明顯。長時間錄影加上高強度的情緒任務，讓整個案件呈現出一種幾乎「失控」的狀態。不少網友在討論區留言表示：「看得出大家真的錄到很累，不像前面幾集那麼順。」

圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

《天機試煉場》爭議2：李素彬拒絕儀式　被節目處理成「棄賽」

事件的核心人物，是通靈者參賽者李素彬。在節目中，她明確表示自己感應到現場氣場非常混亂，甚至認為錄影時間正好落在「鬼魂活動最強烈的時段」。基於對委託人的安全考量，她選擇暫停儀式。

她並沒有直接否定案件，而是以相當委婉的方式提醒，這個案件帶有強烈的負能量，不適合在當下處理。然而節目最後呈現的方式，卻幾乎等同於「棄賽處理」，讓不少觀眾覺得非常可惜。

圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

有觀眾表示，如果同樣情況發生在其他參賽者身上，很可能為了比賽繼續硬著頭皮進行儀式，但李素彬選擇保守處理，反而顯得更專業。

《天機試煉場》爭議3：委託人給出0分評價　情緒場面引發兩派討論

更具爭議的是，節目最後公開委託人的評分時，李素彬竟然拿到「0分」。委託人在鏡頭前表示，如果無法完成儀式，那她「只能繼續責怪自己」。這段話被不少觀眾認為帶有情緒壓力，甚至有人形容像是「情勒式回應」。有部分觀眾認為委託人的情緒完全可以理解，因為她是真心希望得到答案；但也有另一派觀眾認為，她的情緒可能不只是悲傷，而是整個案件仍存在強烈的靈異干擾。這段畫面也成為整集最具爭議的一幕。

圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

《天機試煉場》爭議4：最有戲的一組　卻沒有後續訪談

更讓觀眾感到疑惑的是，節目在這段衝突後幾乎沒有任何延伸。

沒有委託人的後續訪談，也沒有李素彬的完整回應，整個事件就這樣突然結束。許多網友認為，這組案件其實是整季最有故事張力的一段。

但節目組卻選擇快速收尾，反而讓觀眾留下更多疑問。

有觀眾直言：「如果節目願意多給一些後續，整個事件其實會更完整。」

《天機試煉場》到底是真實還是劇本？

《天機試煉場》一直以「真實靈異實驗」作為賣點，但隨著節目播出，觀眾對於其真實性的討論也越來越多。有人認為節目可能存在劇本安排，也有人相信參賽者的反應是完全即興。李素彬這段拒絕儀式的事件，反而讓節目顯得更加真實，因為現場的不確定性遠遠超出節目控制。但也正因如此，節目如何在娛樂性與倫理之間取得平衡，也成為觀眾最關心的問題。無論如何，《天機試煉場》這段「錄影失控」的爭議，已經成功讓節目在網路上掀起新一波討論。

#李素彬 #實境節目 #靈異事件 #天機試煉場

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

最新文章

手殘黨也能自己做的神仙茶葉蛋食譜 剝殼瞬間療癒滿分

手殘黨也能自己做的神仙茶葉蛋食譜 剝殼瞬間療癒滿分

#茶葉蛋 #雞蛋 #食譜DIY

享民頭條 2026.03.09 12
「真人版芭比」張員瑛參戰！盤點「身高直逼175公分」K-POP女偶像排行榜Top5，「長腿女王」是她！

「真人版芭比」張員瑛參戰！盤點「身高直逼175公分」K-POP女偶像排行榜Top5，「長腿女王」是她！

#偶像 #K-POP #張員瑛 #排行榜 #安俞真 #韓國女團 #NANA #少女時代

女子漾／編輯Wendi 2026.03.09 146
［女子生活學］冬雨有感

［女子生活學］冬雨有感

#原生家庭

曾箏 2026.03.08 17
［女子生活學］與梅相遇

［女子生活學］與梅相遇

#櫻花

曾箏 2026.03.08 18
[女子生活學］咖啡與書

[女子生活學］咖啡與書

#咖啡 #咖啡豆

曾箏 2026.03.08 13
迎接WBC棒球熱潮！「港仔台爸」金鐘主持張啟樂、啦啦隊女神宛宛、 歌手Miss布丁 登MLBPA官方授權商品登快閃店

迎接WBC棒球熱潮！「港仔台爸」金鐘主持張啟樂、啦啦隊女神宛宛、 歌手Miss布丁 登MLBPA官方授權商品登快閃店

#啦啦隊 #中華隊 #棒球

司徒建銘 2026.03.08 29
公益律師、秘密森林好評霸榜！ 十大必追律政韓劇揭曉

公益律師、秘密森林好評霸榜！ 十大必追律政韓劇揭曉

#南宮珉 #韓劇 #瑞草洞

網路溫度計DailyView 2026.03.08 4032
【看電影】充滿「台灣感性」的作品 光靠對台灣社會的真實呈現就足以打動觀眾—《左撇子女孩》

【看電影】充滿「台灣感性」的作品 光靠對台灣社會的真實呈現就足以打動觀眾—《左撇子女孩》

#左撇子女孩

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.03.08 36
【選書】《大風之島》電影鏡頭外的深刻情感 就交給文字來傳達—《大風之島：我與樂生的二十年羈絆》

【選書】《大風之島》電影鏡頭外的深刻情感 就交給文字來傳達—《大風之島：我與樂生的二十年羈絆》

#電影 #導演

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.03.08 37
比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！

#古裝 #羅雲熙 #造型 #水龍吟 #龔俊 #陸劇 #古裝陸劇 #陳星旭 #肖戰 #成毅

女子漾／編輯Wendi 2026.03.08 2836
18+