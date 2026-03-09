手殘黨也能自己做的神仙茶葉蛋食譜 剝殼瞬間療癒滿分

編輯/葉佳欣撰文

親愛的，妳是不是也曾在深夜走進便利商店，被那鍋冒著熱氣、香到靈魂深處的茶葉蛋給治癒過？那種濃郁的茶香加上蛋白Q彈、蛋黃綿密的口感，讓人無法抗拒。但每次看到新聞說蛋價又漲，或是擔心超商那鍋煮了不知多久的滷汁，妳是不是也想過：如果自己就會做茶葉蛋該有多好？

別擔心，想要煮出那種入味到骨子裡的茶葉蛋，真的不需要什麼祖傳祕方，也不需要妳在廚房守著爐火顧三天三夜。只要掌握黃金比例的滷汁，再加上一個能讓味道瞬間鑽進蛋殼裡的小心機，妳家廚房也能散發出那種讓人忍不住想多吃兩顆的罪惡香氣。準備好妳的美美圍裙，我們要開始這場充滿茶香的味蕾實驗了。

一、讓靈魂顫抖的黃金滷汁配方

想要茶葉蛋好吃，茶葉的選擇是關鍵。建議使用發酵程度較高的紅茶或烏龍茶，味道才會厚實不苦澀。

食材：雞蛋 10 盒（10 顆）、紅茶茶包 3 至 4 袋（或散裝茶葉 15g）、八角 3 顆、桂皮 1 小段、花椒 1 小匙、甘草 2 片

調味料：醬油 100ml（決定鹹度與上色）、冰糖 1 大勺（讓色澤發亮且回甘）、鹽 1 小匙、水 1000ml

隱藏版提味：加一小塊曬乾的橘子皮（陳皮），能讓茶香更有層次感。

想要茶葉蛋好吃，茶葉的選擇是關鍵。建議使用發酵程度較高的紅茶或烏龍茶，味道才會厚實不苦澀。圖/123RF圖庫

二、五星級飯店等級的入味做法

溫柔洗禮：先將雞蛋外殼洗淨，冷水下鍋，加入一匙鹽防止蛋殼破裂。中火煮沸後轉小火煮 8 分鐘，撈起立即沖冷水降溫。

碎骨奇招：這是最重要的一步！拿一支小湯匙，輕輕敲擊蛋殼，讓表面佈滿細密的裂紋。裂紋越美，滷出來的紋路就越像藝術品，也越容易入味。

滷製升華：將所有調味料、滷包、茶包與水放入鍋中煮滾，再輕輕放入雞蛋。轉小火滷 1 小時後關火。

浸泡大法：別急著吃！茶葉蛋的美味是「泡」出來的。讓蛋在滷汁中浸泡至少 12 小時（放冰箱隔夜更好），那種深入核心的鹹香才會完美釋放。

三、剩餘茶葉蛋華麗變身

如果妳一次煮太多吃不完，或是想換個口味，茶葉蛋其實是極佳的備餐食材，隨便搭都像是在吃私廚料理。

茶香皮蛋瘦肉粥：將茶葉蛋切碎取代皮蛋，丟進熱騰騰的白粥裡。茶葉蛋的滷汁香氣會滲透進米飯中，蛋黃融化後會讓粥底變得濃稠鮮甜，這是一道暖心又高級的早餐。

日式茶香蛋沙拉三明治：將茶葉蛋蛋白切丁、蛋黃壓碎，拌入少許日式美乃滋與黑胡椒。茶香味能中和美乃滋的膩感，夾在抹了奶油的吐司裡，這份午茶點心絕對能讓妳在朋友圈裡刷出一波讚數。

把剩下的茶葉蛋跟滷肉一起加熱，可以配飯也可以澆在勁道的手工麵條上。圖/123RF圖庫

茶葉蛋滷肉：把剩下的茶葉蛋跟滷肉一起加熱，可以配飯也可以澆在勁道的手工麵條上。茶葉蛋的滷汁混著茶香能解掉肉燥的油膩，簡單的一餐瞬間變成精緻台式風味餐。

生活有時候就像那顆茶葉蛋，必須經過敲打與裂痕，才能讓那些深刻的味道滲透進去。當妳在早晨剝開一顆親手煮的蛋，看到那漂亮的紋路，聞到那股熟悉的茶香，妳會發現，原來幸福感真的可以這麼便宜又大碗。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】