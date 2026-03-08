2026-03-08 22:12 曾箏
［女子生活學］與梅相遇
明知已是花季末，還是想上山探尋，是否有晚開的花，能否看到不同於都市的梅，哪怕只有一些些。
在台灣想看滿山滿谷的梅，除信義鄉外，別無他處。臨時決定，訂房排路線，國旅就是有這個好處，說走就走。
梅花果真謝了，迎來的是花朵累累的李花、櫻花，李花透亮、櫻花喜氣，是春神的迎賓使者，向人間宣告冬盡春來。往山坡深處走去，偶有福字燈籠懸於梅樹枝上，在沒有人跡的小徑上，散發古意與年味。偶遇園區主人，樸實熱情問候相談，以前讀詩時總覺其中蘊藏著桃花源，此時方知，自己山中小遇必同古人心境，即便人事不同，環境各異，觸動心靈的開關，應是相似的。
單朵梅花，算不上美麗，然而數大就是美，滿山遍野，姿態各異，生氣盎然。即便花謝之後，枝椏依然清奇有型，可寫詩宜作畫，陶冶身心，洗滌塵埃。
每株梅樹相似也相異，花落尚未有綠葉的梅枝，如潑墨畫上的主角，自身就是藝術，遊走其間，突覺大至國家，小至公司團體，與梅十分類似。群體中的單一個體，或許不是特別出色，但協作之後，便如滿坑谷的梅樹，壯麗到讓人嘆為觀止。英雄主義的個人，某些時候，對團體是阻礙，嚴重的話會撕裂群體，領導人不可不察。
與櫻花相比，我還是比較喜歡梅花，淡淡的花香，淺淺的容顏，隱藏在群體中的爆發性，而後還有具經濟價值的青梅，與我的性格頗為接近，也影響我的人生觀。這個季節，能帶著家人快樂地與梅相遇，感受歲月的靜好，很幸福。
