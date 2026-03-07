你對自己的義氣，還剩多少？

▲ 此張照片取自網路

社交媒體有許多談論東京慘案的事，如果只看輸或贏，那就失去運動競賽的意義，當然我知道，有人會說：「意義是三小？我只知道義氣！」

那中華隊被 0:13 剃光頭提前結束的成績，義氣相挺的勁，是否因此洩氣了呢？

人生很多時候其實也是這樣

國中考高中時，我被列在師長眼中坐三望二搶一的名單，而我，也以為自己就是這樣的水準，殊不知最終揭榜時，努力讀書分數不會虧待你的，我的成績高居錄取名單前10%，學校距離每天要花2個小時以上的通勤。

那年聯招有七所公立高中，我順利錄取了倒數第三的學校，當你以為自己有努力，但沒什麼在讀書的同學考的成績比我好，那是因為不知道別人的努力，就像在菜市場散步的阿伯，其實手中有上百張的台積電。

很多人的實力是看不出來的

許多看似輕鬆的模樣，看不見的是背後的辛勤或運氣吧！如果追求表面的感覺，就容易失去深刻的探究。

誠實面對的勇氣，收起志得意滿的心情，然後，人生還是會繼續跌倒、摔跤、甚至流血。有些失敗是被人搞的，有些結果屬於運氣或福報，有些確幸是別人放水。

累積生活經驗後的結論

當你認真付出並試過，也設法壓迫自己增加力道，卻仍不如預期效果時，不妨回想生命的意義，你對自己的義氣，還剩下多少 %？