CT AMAZE 啦啦隊菲菲、沛沛甜美現身 foodpanda 應援攤位  觀賽私藏清單大公開！

foodpanda 邀請 CT AMAZE 啦啦隊回眸女神菲菲、長腿女神沛沛現身應援攤位與球迷互動，讓「看轉播」升級為城市級應援活動。身為 CT AMAZE 成員，兩人也分享對本屆 WBC 的期待，就是「和球迷一起在不同城市應援」。當被問到如何用一句話形容 CT AMAZE，菲菲笑說是「笑容滿面、活力十足」，沛沛則形容為「球場上專業與熱情兼具的存在」，兩人也認為最大的魅力就是能帶著球迷一起喊、一起跳，「不只是看比賽，而是真的參與其中，就像 foodpanda 陪伴大家一起應援。」

foodpanda 於台北信義香堤大道設置應援攤位與CT AMAZE 菲菲、沛沛一同為 Team Taiwan 應援

而談到休假在家看棒球時最常訂什麼外送，菲菲毫不猶豫表示：最愛訂炸雞搭配氣泡飲料，「會有一種真的放假、可以隨心所欲吃想吃的東西的感覺」；沛沛則自認是「固定派」，打開 foodpanda 幾乎直接點「右上方愛心」，她分享道：「身為金牛座，每家店都有固定會吃的東西，萬年不變，但若與家人好友一起看球，則會訂炸物、披薩等分享型餐點，大家一起邊吃邊聊才有觀賽的感覺。」兩人也分享自己的觀賽小儀式：菲菲若某場比賽贏球就會持續喝同一款飲料當幸運飲品；沛沛則笑說球賽期間會避免吃鳳梨酥，因為與「輸」諧音，算是一種祈求勝利的小迷信。

CT AMAZE 啦啦隊回眸女神菲菲、長腿女神沛沛現身 foodpanda 應援攤位，現場公開觀賽小儀式

CT AMAZE 女神菲菲與沛沛分享最難忘的 foodpanda外送經驗。沛沛笑說，有一次到球場準備應援時才突然發現忘記帶絲襪，情急之下立刻用 foodpanda 外送到球場救急，「那一刻真的很感嘆外送的方便！」；菲菲則回憶，曾和隊友練舞結束後餓到不行，但每個人想吃的都不一樣，最後乾脆一次從 6 家店點餐，結帳時才發現總金額快 5,000 元，讓所有人都嚇了一跳，「但練舞真的很辛苦，偶爾這樣放縱一下也很值得。」

除了工作與看球日常，兩人也談到理想中的浪漫約會都是煮飯料理。沛沛表示，如果想要更有儀式感，會希望另一半透過 foodpanda 訂生鮮雜貨，一起在廚房做菜，「過程一定會發生很多有趣的事，也能創造屬於彼此的回憶。」；菲菲則分享自己平常喜歡做早餐，因此會希望對方用外送訂購喜歡的食材，一起準備簡單的早餐，「那種很生活感的早晨，其實就是很簡單的幸福。」

為回饋球迷，即日起至 3 月 8 日台北信義香堤大道、台北松菸大道、台中市府後廣場等應援活動現場foodpanda 攤位新訂閱或續約 pandapro ，即可限量獲得 CT AMAZE 啦啦隊全套透卡與專屬應援卡冊，台北信義香堤大道場次更有額外限定 CT AMAZE 啦啦隊女孩款胖胖達的選擇。除了夢幻周邊，每天還有 CT AMAZE 啦啦隊女孩現身攤位近距離互動，只要成功兌換任一款周邊，就有機會和女孩同框合照，不僅為球迷留下專屬紀念，也讓 pandapro 會員增添更多應援儀式感。