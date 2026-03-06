2026-03-06 18:17 女子漾／編輯張念慈
【心理測驗】戀愛人格曝光！你的戀愛角色是哪一型？測出「小狗型、女王型」差超多
一段感情裡，有人像小狗一樣熱情黏人，有人像女王一樣高冷優雅，也有人總是默默觀察不輕易投入。每個人談戀愛的方式都不同，而這些行為背後，其實藏著你在愛情中的「角色設定」。
想知道自己在戀愛裡最像哪一種人嗎？完成以下10題心理測驗，看看你的戀愛角色是哪一型。請憑第一直覺選擇答案。
第1題 如果喜歡的人突然三天沒回訊息，你會？
A 立刻開始胡思亂想
B 表面裝沒事，其實會觀察
C 主動再傳訊息
D 覺得算了，不想理
第2題 第一次約會通常是誰比較主動？
A 通常是我
B 彼此互動自然
C 對方比較主動
D 看情況，不一定
第3題 朋友形容你的戀愛樣子比較像？
A 很黏另一半
B 很理性
C 很溫柔體貼
D 有點高冷
第4題 如果另一半突然說「我好想你」，你的反應是？
A 馬上很開心
B 覺得甜甜的
C 會回但不會太誇張
D 覺得有點突然
第5題 在曖昧期，你通常會？
A 主動聊天
B 等對方找我
C 偶爾丟話題
D 假裝不在意
第6題 當另一半心情不好時，你會？
A 一直陪著他
B 理性安慰
C 默默關心
D 先讓他冷靜
第7題 如果發現對方和別人聊天很頻繁，你會？
A 吃醋
B 觀察看看
C 直接問
D 覺得無所謂
第8題 戀愛中你最在意的是？
A 陪伴
B 安全感
C 理解
D 自由
第9題 你理想的戀愛模式是？
A 每天聊天
B 穩定互動
C 互相支持
D 各自有空間
第10題 如果吵架，你通常會？
A 很快想和好
B 冷靜溝通
C 先沉澱情緒
D 需要時間
結果計算方式
A最多 → 戀愛小狗型
B最多 → 理性觀察型
C最多 → 溫柔守護型
D最多 → 高冷女王型
測驗結果解析：戀愛小狗型
你是典型的「戀愛小狗型」。一旦喜歡上某個人，就會把全部熱情都給對方。你喜歡陪伴、分享生活，也很在意另一半的情緒。
你的愛情優點是溫暖又真誠，但有時候太在意對方反應，容易讓自己患得患失。如果能多保留一點自己的生活空間，感情反而會更長久。
測驗結果解析：理性觀察型
你在戀愛裡其實很冷靜。就算喜歡一個人，也會先觀察對方的個性與價值觀，而不是衝動投入。
你不容易戀愛腦，也很少做出情緒化決定。這樣的個性讓你在感情中比較穩定，但有時也可能讓人覺得你不夠熱情。當你真的愛上一個人時，其實會非常專一。
測驗結果解析：溫柔守護型
你是戀愛中的「療癒型情人」。你很擅長照顧別人的情緒，也願意為感情付出很多。
在朋友眼中，你通常是最體貼、最懂人的那一個。但要小心的是，你有時候會太習慣為對方著想，而忽略自己的需求。真正適合你的人，會同樣珍惜你的溫柔。
測驗結果解析：高冷女王型
你的戀愛氣場其實很強。你不會輕易為了愛情改變自己，也不喜歡過度依賴另一半。
在很多人眼裡，你有種難以接近的魅力。但一旦真的愛上，你其實比想像中更專情。對你來說，最理想的戀愛是「互相欣賞，而不是互相依賴」。
