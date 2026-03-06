2026-03-06 17:17 女子漾／編輯黃冠婷
CARAT注意了！SNICKERS抽MINGYU見面機會 高雄快閃活動5月登場 抽獎方式一次看
SNICKERS「能量補給站」快閃登場 抽門票近距離見面。想知道 Mingyu 如何始終保持滿滿活力嗎？SNICKERS®今年在亞洲推出全新「ACTIVE LIFESTYLE」品牌活動，並邀請 SEVENTEEN 成員MINGYU擔任代表人物，展現青春能量與行動力。品牌也宣布將於5月在高雄舉辦「能量補給站」快閃體驗活動，並推出抽獎活動，幸運粉絲將有機會在活動現場與MINGYU相見。
SNICKERS「能量補給站」5月高雄登場
體驗互動關卡補充能量，SNICKERS®「能量補給站 ENERGY STATION」將於 5月14日至5月17日 在 高雄流行音樂中心 登場。現場規劃多項互動體驗關卡，包括籃球主題挑戰與反應速度測試等活動，讓參與者在遊戲中感受SNICKERS®所提倡的「去你的餓，做你自己」精神。
活動透過運動與能量補給的概念，展現品牌「ACTIVE LIFESTYLE」的生活態度，鼓勵年輕族群在忙碌生活中隨時補充能量、保持專注與活力。
參加抽獎就有機會見到MINGYU
除了體驗活動，SNICKERS®也推出 #SNICKERSwithMINGYU 抽獎活動。只要參與活動，就有機會獲得 5月16日於高雄流行音樂中心舉辦的MINGYU見面活動門票，與偶像近距離互動。
更多活動參與方式與入場資訊，將於後續在SNICKERS®官方Facebook公布。
活動資訊一次看活動名稱：SNICKERS® 能量補給站 ENERGY STATION
活動時間：2026年5月14日－5月17日 10:00－19:00
活動地點：高雄流行音樂中心
