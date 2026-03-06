2026-03-06 17:01 女子漾／編輯黃冠婷
影后首演恐怖片！真實靈異插曲曝光！《祭弒》4大必看亮點 天心韓籍老公「特訓嚇人」
由導演 邱晧洲 執導，集結 曹佑寧、項婕如、天心、莊凱勛 主演的靈異驚悚電影 祭弒，將於4月30日全台上映。電影以邪教血祭與家庭詛咒為核心，結合靈異驚悚與人性恐懼元素，未上映便引發討論。金鐘影后天心更首度挑戰恐怖片，自嘲是全片的「害怕擔當」，為了揣摩恐懼情緒甚至請韓籍攝影師老公親自「特訓」，讓這部新作未上映就充滿話題。以下編輯盤點《祭弒》4大看點，看看這部恐怖新作為何未上映就引發討論。
必看亮點1：天心首演恐怖片 影后放話「要成觀眾噩夢」
向來以戲劇與電影實力派形象著稱的天心，這次在《祭弒》中首度挑戰靈異驚悚題材，飾演五個孩子的母親「南湘」。角色必須在家庭崩壞與邪教陰影中承受巨大恐懼與壓力。天心坦言自己私下其實是恐怖片迷，因此格外期待這次的演出，甚至笑說「我要把恐懼植入觀眾腦袋裡，讓他們久久無法忘記。」拍攝時她也展現高度敬業精神，對導演表示「要我面目全非都可以」，展現影后級投入。
必看亮點2：韓籍老公親自特訓 真實驚嚇演技大爆發
為了演出最真實的恐懼感，天心在家進行「害怕訓練」，還找來攝影師老公協助。她透露有一次兩人在超市停車場時，老公突然消失，讓她在黑暗中緊張到不知所措，下一秒對方又從柱子後突然跳出來，讓她嚇到差點破口大罵。老公卻冷靜說：「記住，下次演害怕就是這個感覺。」這場意外的「實戰教學」反而讓天心更抓到恐懼表情的真實感。
必看亮點3：母女對手戲火花強烈 項婕如大讚影后演技
片中 項婕如 飾演鐵齒的大女兒「念琪」，與天心有不少情緒衝突的對手戲。她形容天心私下其實是能量滿滿的「大E人」，但一進入角色就能瞬間切換成壓抑又疲憊的母親狀態，「上一秒情緒爆發，下一秒又能輕鬆聊天，情緒收放非常厲害。」讓她在拍攝過程中學到不少表演技巧。
必看亮點4：拍攝現場驚傳「怪影」 靈異氛圍更添詭譎
除了戲裡的恐怖情節，拍攝現場也發生過詭異事件。項婕如透露某次在老公寓拍攝場景時，攝影師突然表示鏡頭後方出現「怪影」，但回放畫面卻完全沒有異常，讓現場工作人員都不寒而慄。自認膽小的她為此特地拜拜求護身符，每天下戲還會燒聖木與鼠尾草淨化，希望保持好氣場。
《祭弒 》前導預告｜四月三十日 不要不信邪
