2026-03-27 10:00 藥師HOW棒
流感危機！這7種症狀務必就醫，預防重症的關鍵指南
感冒≠流感！藥師提醒：7大重症徵兆，應及早就醫
近期流行性感冒升溫，許多人誤以為流感與一般感冒無異，但事實上，流感的傳染力強，且可能導致嚴重併發症，如肺炎、腦炎或心肌炎，嚴重者甚至可能危及生命。
7大流感重症警訊
若你或家人出現以下症狀，務必提高警覺，盡速就醫：
- 呼吸困難、呼吸急促：可能代表肺部感染或缺氧狀態。
- 皮膚、嘴唇發紺：顯示血氧不足，是缺氧徵兆，須緊急處理。
- 高燒持續超過48小時：可能為嚴重感染或重症前兆。
- 劇烈胸痛：可能涉及肺炎、心肌炎等併發症。
- 血痰或痰液變濃：可能代表肺部感染惡化。
- 意識改變（嗜睡、昏迷、反應遲鈍）：可能是流感性腦炎的警訊。
- 低血壓、頭暈、四肢冰冷：可能為敗血症或休克徵兆。
容易併發重症的族群
以下高風險族群感染流感後，重症與住院風險較高，需特別留意健康狀況。
- 🔹 嬰幼兒：免疫系統尚未發育完全，對病毒的抵抗力較弱，感染後容易出現高燒、肺炎或其他併發症。
- 🔹 50歲（含）以上的成人：隨著年齡增長，免疫系統功能下降，且許多老年人同時患有慢性病，感染流感後較易引發重症或死亡。
- 🔹 患有慢性疾病者（如慢性肺病、氣喘、心血管疾病、高血壓、腎病、肝病、糖尿病等）：這些疾病會削弱身體的防禦能力，使患者在感染流感後更容易出現嚴重併發症，例如肺炎、心肌炎或器官衰竭。
- 🔹 免疫低下者（如因藥物或HIV感染導致）：免疫功能低下的人無法有效對抗病毒感染，流感可能快速惡化，導致嚴重感染甚至危及生命。
- 🔹 懷孕婦女：懷孕會影響免疫系統、心肺功能及血液循環，使孕婦感染流感後出現嚴重併發症的風險增加，也可能影響胎兒健康。
- 🔹 過度肥胖者（BMI ≥40）：肥胖會影響免疫系統功能，且許多重度肥胖者合併有心肺疾病，使其感染流感後更容易發展為重症或導致死亡。
這些族群感染流感後，併發症的風險較高，因此建議每年定期接種流感疫苗，並採取防護措施降低感染機率
流感為什麼致命？「併發症」不可忽視！
流行性感冒的併發症可能波及全身，以下是常見的流感重症風險：
- 🔹病毒性肺炎：流感病毒直接侵襲肺部，病程發展快速，即使是年輕人也可能發生，嚴重時可能導致呼吸衰竭。
- 🔹細菌性肺炎：流感削弱身體防禦機制，使細菌趁機感染肺部，通常發生在流感症狀好轉後約一週，但會再度惡化，並可能引發敗血症。
- 🔹腦炎：病毒影響中樞神經系統，導致嚴重頭痛、意識模糊、抽搐，甚至昏迷。
- 🔹心肌炎：病毒影響心臟功能，可能導致心律不整、心臟衰竭。
根據統計，流感的整體致死率約為千分之一，但高風險族群的重症機率更高，因此預防與早期治療至關重要！
對抗流感，這幾點一定要做到！
1.施打流感疫苗，降低感染風險
流感疫苗可有效降低感染與重症機率，世界衛生組織（WHO）建議每年接種流感疫苗，特別是高風險族群應優先施打。
2.養成良好衛生習慣，阻絕病毒傳播
- 勤洗手：使用肥皂搓洗至少20秒，可有效去除病毒。
- 戴口罩：避免飛沫傳播，減少病毒擴散。
- 咳嗽禮節：用手肘遮掩口鼻，減少傳染風險。
3.保持室內通風，降低病毒濃度
適時開窗保持空氣流通，可減少病毒在密閉空間內的傳播風險。
4.及早發現流感症狀，儘速就醫
流感初期症狀與感冒類似，但高燒、肌肉痠痛、極度疲倦等症狀可能更為明顯。若症狀加劇，請及時就醫，以掌握黃金治療時間。
5.生病時請多休息，避免傳播
按醫囑服藥，遵守完整療程，避免病情惡化。
生病時應避免上班、上課，防止病毒傳播給同事或家人。
藥師提醒您：流感並非普通感冒，千萬不能輕忽！若發現重症徵兆，請儘速就醫，避免併發症帶來更大健康風險。
💡 預防勝於治療，疫苗、衛生習慣與早期就醫是對抗流感的關鍵！
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原文出處：感冒≠流感！藥師提醒：7大重症徵兆，應及早就醫
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