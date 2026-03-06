2026-03-06 15:25 White
如何挑選天然水晶？3步驟感受專屬能量
【如何挑選與感受你的專屬能量？】
很多人問：「水晶這麼多種，我該怎麼選？能量真的感應得到嗎？」
其實，挑選水晶不靠腦袋，靠的是你的「直覺」與「微光感應」。✨
今日與大家分享三個簡單步驟，找回與礦石的對話：
❶ 第一眼直覺：那是「眼緣」在呼喚你
別急著看功效！先掃視一遍所有水晶。
哪一棵讓你停留最久？哪一抹光讓你感到心頭一顫？
那個瞬間的吸引力，通常就是你當下靈魂最缺少的能量補給。
- 粉晶：適合正在學習愛自己、修復心碎的你。
- 紫晶：適合思緒雜亂、需要智慧決斷的你。
- 黃晶：適合渴望豐盛、需要陽光自信的你。
❷ 觀察「不完美」：那是生命的印記
天然礦石與玻璃不同，它擁有：
- 棉絮（雲霧）：那是礦石生長數萬年的呼吸。
- 冰裂紋：光線穿透裂隙折射出的彩虹，是能量的跳動。
- 試著對著自然光觀察你的水晶樹，你會發現每一片「葉子」都有它獨一無二的風景。
❸ 體覺感應：手心裡的微光波動
想感受能量？請跟著我這樣做：
- 靜心：深呼吸三次，放下手邊的焦慮。
- 靠近：將手掌搓熱，距離水晶樹 $3\text{--}5\text{cm}$ 處停住。
- 覺察：留意手心是否有微弱的發麻、發熱，或像微風拂過的涼意？
- 這就是水晶與你磁場產生共振的訊號。
