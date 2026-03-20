冬天跑步新手攻略：藥師教你安全配速與12週訓練計畫【2026最新】

藥師How棒/冬天跑步新手攻略：藥師教你安全配速與12週訓練計畫

「藥師，我跑步怎麼特別喘？是不是心肺出問題了？」

這是藥局諮詢中，跑步新手最常提出的問題。上週，一位熟客購買酸痛貼布時焦急地問：「我才開始跑步兩週，昨天跑3公里就喘到不行，會不會是心臟有問題？」

對許多剛開始運動的人來說，冬天跑步特別容易感到呼吸急促。明明平常走路還算輕鬆，一開始慢跑就出現心跳加速、呼吸困難的情況，讓人不禁懷疑自己的健康狀況。

身為藥師，我要告訴你：超過90%的情況下，這並不是身體變差，而是冬季環境讓跑步新手需要重新調整配速。

新手冬天跑步為什麼特別喘？藥師解析3大生理變化

冬天跑步時身 體發生什麼變化？

當氣溫驟降，你的身體必須同時進行「運動」與「保暖」雙重任務，心跳變快、呼吸急促、肌肉僵硬，這些都不是你的問題，而是生理機制的自然反應。

1.【低溫對心血管系統的影響】

心血管系統的反應：

血管收縮以減少熱量散失

心臟負荷隨之增加

血壓出現暫時性上升

這些反應都是正常的生理調節，但對跑步新手來說，確實會感受到明顯的呼吸困難。

2.【呼吸系統 在低溫下的挑戰】

呼吸系統的變化包括：

冷空 氣直接刺激呼吸道黏膜

呼 出的水氣帶走更多體熱

需要更頻繁的呼吸來維持氧氣供應

這就是為什麼同樣的距離，冬天跑步會比夏天更喘的主要原因。

3.【肌肉系統在低溫下的表現】

肌肉在寒冷環境的變化：

低溫導致肌肉僵硬，柔軟度下降

肌肉收縮速度變慢，反應時間增加

需要更充分的暖身才能達到最佳狀態

跑步新手配速怎麼抓？對話測試法是黃金標準

很多人會問：「冬天跑步配速應該多快？」其實對新手來說，速度不是重點，跑步呼吸節奏才是關鍵。

什麼是對話測試法？

美國運動醫學會（ACSM）建議的「對話測試法」是科學判斷跑步強度的最佳方式：

✅ 剛剛好： 能流暢說出「今天天氣真好，等下要吃什麼？」完整句子

⚠️ 太快了： 說話需要換氣，只能斷斷續續表達

❌ 過度強度： 只能講幾個字就必須換氣

從藥師角度來看，能順暢對話代表強度在有氧範圍內、呼吸可控，更容易持續運動，這才是健康又持久的訓練方式。

簡單記憶法：能邊跑邊說話，但不太能唱歌的速度，就是最安全的新手配速。

冬天配速需要調整嗎？

跑步新手在冬季練跑時，不要死盯配速數字，應以體感、心率、能否順利對話為主。受到風速、衣物、路況影響，新手冬天的配速比夏天慢一點是正常現象。

新手一公里跑多久？藥師推薦12週漸進式訓練計畫

為什麼用時間比距離更適合新手？

常有人問：「跑步新手應該跑幾公里？」這個問題本身就需要調整。

新手配速不穩定，同樣3公里可能跑15分鐘也可能跑30分鐘，用距離無法準確掌握實際負荷。真正該問的是：你的身體能舒服地持續運動多久？

跑步新手12週訓練計畫

身為藥師，我建議採用漸進式訓練，就像用藥一樣，給身體充足的適應時間：

第1-4週：建立習慣期

每次訓練：15-20分鐘

訓練頻率：每週3次

配速目標：能邊跑邊說話

核心重點：養成規律運動習慣比距離重要

第5-8週：穩定提升期

每次訓練：25-30分鐘

訓練頻率：每週3-4次

配速維持：對話速度不變

核心重點：慢慢建立耐力基礎

第9-12週：挑戰期

每次訓練：30-40分鐘

訓練頻率：每週3-4次

配速調整：依個人狀況微調

核心重點：完成第一個里程碑

運動就像服藥一樣，過量會傷身，需要循序漸進才有效。

新手跑步時間建議總整理

第1個月：15-20分鐘

第2個月：20-30分鐘

第3個月：30-40分鐘

藥師How棒/冬天跑步常犯的3個錯誤，你中了幾個？

冬天跑步常犯的3個錯誤，你中了幾個？

在藥局服務多年，我看過太多人因為這些錯誤導致運動傷害：

錯誤1：不暖身就直接開跑

許多人以為：「暖身是選手才需要的，我只是慢跑而已。」這是大錯特錯！冬天不暖身就開跑，就像冷車直接上高速公路一樣危險。正確暖身流程：

室內動態暖身（5分鐘）：

開合跳 × 20下

原地抬腿 × 20下

弓箭步左右各 × 10下

戶外適應期（5分鐘）：

快走讓身體適應溫度

感覺微熱後再開始慢跑

總暖身時間建議：至少10分鐘

錯誤2：盲目追求網路上的「標準配速」

「網路說新手應該跑7分速，我跑8分速是不是太慢？」「5公里要跑多久才算及格?」

身為藥師，我要告訴你：每個人的體質、基礎代謝、心肺功能都不同，就像每個人對藥物的反應各異，跑步配速也因人而異。

別人的7分速可能是輕鬆跑，對你可能是衝刺。記住：管他幾分速，能說話就是好配速！

錯誤3：冬季跑步穿著不當導致體溫失控

我在藥局見過兩種極端案例：

❌穿太多的問題：

跑到一半熱到爆，大量流汗

容易導致脫水

脫衣服時易受風寒

❌穿太少的風險：

被冷風吹到肌肉僵硬

增加運動傷害風險

可能出現失溫症狀

⭕正確穿搭：洋蔥式分層法

判斷標準很簡單：出門前覺得「有點冷」就對了！跑5分鐘後身體發熱,溫度就會剛剛好。

【冬天跑步穿搭建議】

內層：排汗衣（快乾材質）

中層：薄長袖或背心

外層：防風外套（視溫度調整）

下身：長褲或七分褲

配件：手套、頭巾（10度以下建議）

藥師How棒/冬季跑步配件建議

冬季跑步補水與能量補充策略

「冬天又不熱，跑步還需要喝水嗎？」答案是：需要！而且非常重要！

看到呼吸時的白霧嗎？那些都是水分！冬季跑步的水分流失來自：

呼吸時的水氣蒸發

皮膚不自覺的散熱

冷乾空氣造成的持續流失

即使流汗不明顯，水分仍在不知不覺中流失。

跑步補水時間表

跑前1小時：補充200-300ml溫水

跑步中（超過30分鐘）：每15-20分鐘小口補充

跑後：依流汗量補充水分，長時間或大量流汗者可補充電解質

跑步前能量補給怎麼吃？

✅跑前1小時可以吃：

半根香蕉

一片全麥吐司

少量堅果

❌應該避免的食物：

油炸食物

高纖維食品

過甜的食物

這些食物會增加腸胃負擔，影響運動表現。

藥師How棒/冬天路跑怎麼避免受傷？藥師分享3個安全原則

冬 天路跑怎麼避免受傷？藥師分享3個安全原則

經過多年衛教經驗，我整理出最重要的3個冬季跑步安全守則：

守則1：完整暖身 + 超慢起跑

室內動態暖身5分鐘

出門快走5分鐘適應溫度

用最慢配速開始跑步

守則2：對話測試法隨時檢查

能完整說出句子，但不太能唱歌 = 配速剛好

冬天寧可慢，不要快

身體不適立刻停下

守則3：洋蔥穿搭 + 充足補水

出門前覺得有點冷最適合

隨身攜帶水或知道補給點位置

跑完立刻補充水分

心態需要先調整，跑步是一輩子的事

不要被社群媒體上「今天破20K」「又破PB」的貼文影響。那些人可能已經跑了好幾年，而你才剛開始。跑步是馬拉松，不是短跑比賽。

藥師How棒/冬季訓練怎麼排？每週3-4次安排範例

冬季訓練怎麼排？每週3-4次安排範例

冬天並不適合天天高強度訓練，但也不代表只能隨便跑。透過合理安排輕鬆跑、品質課與休息日，可以在低溫季節穩定累積基礎。訓練重點不在跑多快，而在能不能持續。

藥師How棒/每週3-4次訓練範例

新手跑者的目標設定建議

【第一個月目標】

養成習慣就好

每週跑3次，每次15-20分鐘

用最舒服的配速進行

【第二個月目標】

慢慢增加訓練量

每次20-30分鐘

配速可以稍微提升

【第三個月目標】

挑戰第一個5K

此時你已經不是新手了

可以開始設定更進階的目標

跑步訓練心法：

不與他人比較，只跟昨天的自己比

持續比速度重要

安全比距離重要

立即行動！你的第一次冬季跑步完整步驟

藥師How棒/立即行動！你的第一次冬季跑步完整步驟

看完文章，這週末就去試試看！藥師推薦跑步新手可以照著這個流程：

冬天首跑8步驟

週末早上提早30分鐘起床

起床先喝一杯溫水

穿上洋蔥式穿搭

在家做5分鐘暖身

出門先快走5分鐘

用舒適配速慢跑15分鐘（記得對話測試）

最後慢走5分鐘緩和

回家伸展並補充水分

首次跑步注意事項

時間選擇：上午9-11點或下午3-5點較適合

地點選擇：平坦、熟悉的路線

天氣注意：避開雨天或強風日

安全提醒：攜帶手機、告知家人去向

冬季跑步的3大優勢

溫度適中不易中暑

訓練效果比夏天好

養成扎實運動習慣

為什麼藥師推薦冬天開始跑步？因為夠冷，你會跑得謹慎，不容易受傷；夠難，你會學得扎實，基礎更穩。等春天來了，你會發現自己不知不覺變強了！

【冬天跑步常見 Q&A】

Q1：冬天跑步為什麼比較喘？是身體出問題嗎？

多半是正常的生理反應。冬天運動時，身體需要同時進行「運動代謝」與「保暖調節」，血管收縮、冷空氣刺激呼吸道，都會讓人感覺比較喘。建議放慢配速、加強暖身。若出現胸悶、頭暈或呼吸極度困難，應立即停止並就醫。

Q2：新手第一次應該跑多久？每次跑幾公里才安全？

不建議用公里數思考。對跑步新手來說，冬天更適合以「時間」為主，第一個月每次跑15-20分鐘即可，重點是配速舒服、能順利說話。距離會隨著體能自然增加。

Q3：跑步配速怎麼抓？新手如何判斷速度太快或太慢？

使用「對話測試法」最簡單。如果跑步時能完整說出一句話，但沒辦法唱歌，通常代表強度適中，屬於安全的有氧運動範圍。若說話斷斷續續，表示配速過快。

Q4：寒流時跑步需要補水嗎？什麼時候喝水最好？

需要！即使冬天流汗不明顯，呼吸冷乾空氣仍會造成水分流失。建議跑前1小時補充200-300ml水，跑步超過30分鐘可少量補水，跑後依流汗量補充水分或電解質。

Q5：低溫運動穿幾層衣服？怎麼穿才不會太熱或太冷？

採用「洋蔥式穿搭」，出門前感覺有點冷是正常的，跑5-10分鐘後身體發熱，溫度才會剛好。穿太多反而容易大量流汗、增加失溫與不適風險。

Q6：有慢性病可以在冬季路跑嗎？哪些人要特別注意？

視個人狀況而定。若有心血管疾病、糖尿病、氣喘或其他慢性病，開始任何跑步或運動計畫前，建議先由醫師評估。運動過程中如有不適，應立即停止。

Q7：什麼時間跑步最安全？早上還是下午好？

一般建議選擇上午9-11點或下午3-5點，避免清晨極低溫或夜間視線不佳時段。天氣寒流、強風或下雨時，應調整計畫或改為室內運動。

藥師給跑步新手的叮嚀，記住這兩個核心觀念：

1.不要問「我該跑幾公里」，要問「我今天能舒服地跑多久」

2.不要糾結「配速該多快」，要記得「能說話就是好配速」

冬季跑步重點總整理

配速原則：能說話但不太能唱歌的速度 距離建議：第1個月15-20分鐘，之後循序漸進到5K 暖身必做：室內5分鐘 + 戶外快走5分鐘 穿搭要領：洋蔥式，出門前覺得有點冷 補水重要：跑前跑後都要補充水分 安全第一：身體不適立即停止並就醫

現在就行動！開始你的冬季跑步計畫

跑步最難的不是體力，而是踏出第一步。

這週末，穿上運動鞋，照著藥師教你的方法，用15分鐘開啟你的冬季跑步人生。

記得：

運動就像健康管理一樣，持續比強度重要

安全比速度重要

今天比昨天進步一點點，就是成功

跑步重要安全提醒

如果在運動過程中出現以下症狀，請立即停止並就醫：

胸悶、胸痛

頭暈、視線模糊

呼吸極度困難

心悸、心跳異常

關節或肌肉劇烈疼痛

有慢性病或特殊健康狀況者，開始運動計畫前建議先諮詢醫師。

重要聲明：本文內容僅供運動保健知識分享，不構成醫療建議。開始任何運動計畫前，建議先進行健康檢查並諮詢醫療專業人員。如有用藥疑問，請諮詢藥師或醫師。









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冬天跑步新手攻略：藥師教你安全配速與12週訓練計畫【2026最新】



