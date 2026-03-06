22年前哭爆全台的電影回來了！關於陪伴的經典！《再見了，可魯》回歸大銀幕 3大理由一定要看

2026-03-06 14:58 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

感動無數觀眾的日本經典電影 再見了，可魯，在上映22週年之際宣布推出「數位經典重映」，將於3月27日重返台灣大銀幕。這部改編真人實事、以導盲犬為主題的電影，當年在台灣創下9000萬票房，不僅成為年度最賣座日片，更是許多影迷心中最具代表性的狗狗電影。22年後重新上映，無論是曾在戲院落淚的老影迷，或是第一次接觸這段故事的新世代觀眾，都值得再次走進戲院，感受這段關於陪伴與生命的動人故事。

9000萬票房經典再現，台灣影迷集體記憶

2004年上映的日本電影《再見了，可魯》，當年在台灣掀起觀影熱潮，全台票房突破9000萬台幣，成為年度最賣座的日本電影之一。在當時《明天過後》、《蜘蛛人》、《功夫》等大型商業片主導市場的情況下，本片仍成功脫穎而出，成為許多觀眾心中最具代表性的狗狗電影。這次迎來上映22週年，以「數位經典重映」形式回到大銀幕，不僅讓曾在戲院落淚的影迷再次重溫經典，也讓年輕世代有機會重新認識這部感動無數觀眾的作品。

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

真人故事改編，導盲犬的一生感動世界

《再見了，可魯》改編自日本作家石黑謙吾與攝影師秋元良平的紀實作品，記錄拉布拉多導盲犬「可魯」的一生。作品以長達12年的影像與文字紀錄為基礎，描寫導盲犬從幼犬培育、專業訓練到陪伴視障者生活的過程，呈現人與狗之間逐漸建立信任的深刻情感。電影版由日本名導崔洋一執導，小林薰、椎名桔平、香川照之、寺島忍等實力派演員共同演出，以平實細膩的敘事方式描繪這段跨越物種的陪伴關係。

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

不只是狗狗電影，更是關於陪伴與生命的故事

不同於許多情緒強烈的催淚電影，《再見了，可魯》以溫柔而平靜的節奏，透過時間的累積讓情感自然發酵。片中除了描寫導盲犬的成長與工作，也細緻呈現視障者在生活中面臨的挑戰，以及人與導盲犬從陌生到彼此依賴的過程。這段真實而動人的生命故事，讓觀眾在感動之餘，也更理解導盲犬在社會中的重要角色。22年過去，這份關於忠誠、陪伴與生命價值的情感依然歷久彌新，也讓本片成為值得再次走進戲院重溫的經典之作。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

台灣官方正式預告｜改編真實導盲犬的一生！重溫感動千萬人的療癒系動物電影經典！

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

2026-02-26 14:35 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

這兩年陸劇圈的男神標準越來越「卷」，除了要有驚豔全場的顏值，那一雙像是開了特效的大長腿更是吸睛利器，尤其在 2025 到 2026 年初，幾位身高突破 185 公分的男星接連交出亮眼成績單，讓觀眾直呼：「光看身高差就想談戀愛了！」

以下為大家盤點近期討論度最高的「陸劇長腿男星 TOP 5」，看看哪一位的比例最讓你心動？

1. 劉宇寧：身高 189cm 的「逆襲男神」

說到長腿，第一時間絕對會想到劉宇寧。官方身高 189 公分的他，實際腿長據傳高達 113 公分，這比例放在演藝圈簡直是「行走的人形立牌」。

劉宇寧從歌手跨界演員，這兩年完成了華麗的逆襲。2025 年他憑藉《折腰》中的魏劭一角徹底翻身，將那位霸氣又深情的梟雄演得入木三分。而 2026 年初與王子文合作的新劇《玫瑰叢生》更是引爆話題，他飾演的完美男友「小貝」，高挑身型穿上時裝，魅力完全藏不住。

代表作品：《長歌行》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《玫瑰叢生》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

2. 林一：身高 188cm 的「甜寵劇專業戶」

林一的身高在甜寵界幾乎是無敵的存在，188 公分的他擁有一張乾淨的初戀臉，每次與女主角同框都能營造出「最強身高差」。

林一不只在戲裡帥，戲外那雙逆天長腿也常在實境秀或舞蹈影片中驚艷大眾。近期他在《失笑》中與沈月的搭配再度展現身高魅力，這種天生的衣架子身材，不管是校園裝還是西裝，都能穿出一股清冷的高級感。

代表作品：《致我們暖暖的小時光》、《別對我動心》、《失笑》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

3. 張凌赫：身高 190cm 的「內娛待爆帝」

雖然官方標註 188 或 190 公分（甚至傳聞他為了方便搭戲報低了身高），但張凌赫的大長腿是公認的。他在合照中往往是「高人一等」的存在。

自《蒼蘭訣》的長珩仙君走紅後，張凌赫在 2025 年的作品《愛你》中再度展現了挺拔的身姿。他的長相帶有貴氣感，搭配那雙長腿，飾演權臣或高冷學霸都非常有說服力。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《愛你》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

4. 胡一天：身高 188cm 的「身高標竿」

胡一天是許多人心目中「校園男神」的代名詞。自從《小美好》爆火後，他那 188 公分的身高就成了內娛男星身高的「度量衡」。

胡一天的優勢在於比例極佳，腿長且修長，這讓他在職場劇（如《我的時代，你的時代》）中顯得格外有專業感。只要他穿上大衣走過來，那種迎面而來的壓迫感與安全感，確實很少有人能抗敵。

代表作品：《致我們單純的小美好》、《親愛的，熱愛的》、《我的時代，你的時代》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

5. 龔俊：身高 186cm 的「精緻長腿代表」

龔俊的身高在這一群 188+ 的男神中雖然稍微矮了一點點，但他的勝在身材管理極佳，且五官精緻如雕刻。在《安樂傳》的開機發布會上，他與劉宇寧同框，兩人的長腿對決至今仍是粉絲津津樂道的話題。

龔俊的腿部線條非常漂亮，這讓他在古裝劇的武打動作中顯得格外輕盈帥氣，而在現偶劇中，他的西裝造型更是教科書級別的養眼。

代表作品：《山河令》、《安樂傳》、《我要逆風去》

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

2026-03-04 13:48 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

過去幾年，陸劇市場經歷了從「流量至上」到「劇本為王」的洗牌，不少改編作品不僅挺過了原著粉的毒舌考驗，更靠著極致的還原度與創新的視覺美學，成為口碑與流量雙收的現象級爆款。

這次特別精選了近年來「小說改編」最成功的5部指標性陸劇。如果你最近正陷入劇荒，這份清單絕對能讓你的假期排滿！

TOP5《寧安如夢

改編自作家時鏡小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演，《寧安如夢》以「重生復仇」為主線，講述女主角在重新來過的人生中，試圖改寫命運與愛情的故事。原著本身就擁有高人氣，加上劇版三位男主角的角色張力，使劇情充滿感情拉扯與權謀博弈。

這部劇之所以受到觀眾喜愛，在於「爽感與虐感並存」的敘事節奏。女主角不再是單純戀愛腦，而是帶著記憶重新布局人生，使角色更立體，也讓觀眾在情感與劇情反轉之間持續投入。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP4《偷偷藏不住》

改編自晉江文學城人氣小說，趙露思與陳哲遠主演。《偷偷藏不住》講述少女暗戀哥哥朋友多年，從青澀到成熟的成長愛情故事

這類青春小說改編劇通常最容易引發共鳴，因為它將「暗戀」「成長」「時間跨度」等青春元素具象化。劇版成功還原小說中細膩的情感描寫，加上兩位主演自然的化學反應，使其在播出後迅速成為社群討論度極高的甜寵劇。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP3《蒼蘭訣

改編自九鷺非香小說，是近年最成功的仙俠IP之一。劇情圍繞冷酷魔尊與單純仙女的愛情故事，融合奇幻世界觀與情感成長線。

《蒼蘭訣》成功的關鍵，在於視覺美學與人物塑造。劇組透過精緻服裝與特效打造宏大的仙俠世界，同時讓原著中複雜的角色關係更容易理解，使不少觀眾認為劇版甚至超越小說的感染力。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP2《長相思

改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、檀健次等主演。故事講述失去身份的王姬在亂世中尋找自我與愛情的歷程。

這部劇之所以長期占據熱度榜，關鍵在於角色群像與情感線。劇中不僅有多線愛情關係，也結合家國權謀與身世秘密，使故事更具史詩感。許多觀眾認為它成功把小說中的情感厚度轉化為戲劇張力，成為近年最具代表性的古裝IP之一。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP1《繁花》

改編自作家金宇澄的茅盾文學獎小說，由王家衛執導、胡歌主演。《繁花》以1990年代上海為背景，描寫商業崛起與城市記憶。

與多數古裝或甜寵改編劇不同，《繁花》更偏向文學性與時代敘事。王家衛耗時多年製作，以電影級影像呈現上海的城市氣息，使原著小說中的人物與時代氛圍更具真實感，也讓它成為近年陸劇中藝術與商業兼具的代表作。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

2026-02-19 15:51 女子漾／編輯張念慈
分手示意圖。女子漾AI製圖
分手示意圖。女子漾AI製圖

在這個追求速食愛情的時代，穩定交往似乎成了一種奢侈。搜狐網點名，有三個星座的人在感情世界裡如同換季般快速，他們追求極致的新鮮感，一旦熱情冷卻，轉身的速度往往快到讓人措手不及。

雙子座：多變如風的獵愛高手 你的存在只是他的冒險之一

雙子座。女子漾AI製圖
雙子座。女子漾AI製圖

雙子座在感情中追求的是永無止盡的刺激與新奇。他們天生具備強大的社交魅力，擅長用層出不窮的花招吸引目標，但這份熱情往往帶有「時效性」。

對雙子座而言，愛情是一場大型的心理冒險，一旦摸透了對方的套路，新鮮感消失的那一刻，他們的注意力便會迅速轉移。那種對舊愛的忽視，常讓另一半懷疑過去的甜蜜是否只是一場幻覺。

射手座：熱愛自由的感情浪子 下一個目標永遠在遠方

射手座。女子漾AI製圖
射手座。女子漾AI製圖

射手座的字典裡沒有「束縛」二字。他們渴望探索未知的世界，這種性格延伸到感情上，就變成了不持久的投入。射手座的人喜歡追逐獵物的快感，一旦關係進入平淡的日常，他們就會感到窒息。

為了追求那份無拘無束的自由，他們會毫不猶豫地將視線投向地平線上的下一個目標，留給舊愛的往往只有一個瀟灑卻冷酷的背影。

水瓶座：理想主義的孤傲靈魂 在現實與幻象間閃電撤退

水瓶座。女子漾AI製圖
水瓶座。女子漾AI製圖

水瓶座追求的是精神層面的高度共鳴，他們的愛情觀往往帶著一種不食人間煙火的理想化。雖然他們渴望深層的靈魂連結，但一旦面對瑣碎且沉重的現實問題，水瓶座就會顯得猶豫不決。

他們常因為一時的衝動或靈感而墜入愛河，卻也容易在發現對方無法滿足其精神高度時，閃電般的抽離這段關係。這種從深情到疏離的轉變，常讓伴侶感到莫大的困惑與心碎。

雖然這三個星座在感情中容易給人「喜新厭舊」的印象，但這也是因為他們更忠於自己的內心感受。在與這些星座交往前，或許該先問問自己，是否跟得上他們那快節奏的愛情步伐。

不只長得美，還超有實力！這3大星座女顏值與才華兼具　根本人生勝利組

不只長得美，還超有實力！這3大星座女顏值與才華兼具　根本人生勝利組

2026-02-24 16:55 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

在星座話題中，有些女生總是特別搶眼，不只是外型亮麗，更重要的是內在實力同樣在線。她們談吐有深度、做事有想法，站在人群中自然自帶光芒。有3個「顏值與才華並存」的星座女代表，她們的魅力，不只是好看，而是經得起時間與現實考驗。

天蠍座女｜氣場型美女，聰明又有決斷力

圖片來源：JTBC
圖片來源：JTBC

天蠍座女生常給人一種神秘又耐看的印象，五官未必張揚，但整體氣質極具辨識度。真正讓人離不開視線的，是她們強大的洞察力與判斷能力。

天蠍女對人性與局勢有極高敏感度，能快速看清問題核心，在關鍵時刻做出果斷選擇。她們不怕吃苦，也不輕言放棄，往往在逆境中默默累積實力，最後一舉翻盤。這種「越低調越強大」的特質，讓她們在職場與人生舞台上都格外耀眼。

天秤座女｜外型在線，審美與腦袋同樣高分

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

提到顏值，自然少不了天秤座女生。她們懂穿搭、會說話，舉手投足都給人舒服又有質感的感覺。但別以為天秤女只是好看，她們真正厲害的地方，在於情商與判斷力。

天秤女擅長分析不同觀點，懂得平衡現實與理想，不輕易做出衝動決定。她們在團隊中往往是關鍵協調者，既能保持理性，又不失溫度，是典型「外柔內聰明」的代表。

雙子座女｜腦袋轉超快，才華型魅力代表

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

雙子座女生的吸引力，來自她們源源不絕的想法與表達能力。她們學得快、懂得多，聊天永遠不冷場，總能用幽默與智慧抓住眾人注意力。

除了口才好，雙子女思維靈活、創意十足，願意不斷嘗試新事物，也不害怕挑戰自我。這種結合聰明才智與青春感的特質，讓她們在人群中總是特別亮眼。

18+