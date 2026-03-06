2026-03-06 14:58 女子漾／編輯黃冠婷
22年前哭爆全台的電影回來了！關於陪伴的經典！《再見了，可魯》回歸大銀幕 3大理由一定要看
感動無數觀眾的日本經典電影 再見了，可魯，在上映22週年之際宣布推出「數位經典重映」，將於3月27日重返台灣大銀幕。這部改編真人實事、以導盲犬為主題的電影，當年在台灣創下9000萬票房，不僅成為年度最賣座日片，更是許多影迷心中最具代表性的狗狗電影。22年後重新上映，無論是曾在戲院落淚的老影迷，或是第一次接觸這段故事的新世代觀眾，都值得再次走進戲院，感受這段關於陪伴與生命的動人故事。
9000萬票房經典再現，台灣影迷集體記憶
2004年上映的日本電影《再見了，可魯》，當年在台灣掀起觀影熱潮，全台票房突破9000萬台幣，成為年度最賣座的日本電影之一。在當時《明天過後》、《蜘蛛人》、《功夫》等大型商業片主導市場的情況下，本片仍成功脫穎而出，成為許多觀眾心中最具代表性的狗狗電影。這次迎來上映22週年，以「數位經典重映」形式回到大銀幕，不僅讓曾在戲院落淚的影迷再次重溫經典，也讓年輕世代有機會重新認識這部感動無數觀眾的作品。
真人故事改編，導盲犬的一生感動世界
《再見了，可魯》改編自日本作家石黑謙吾與攝影師秋元良平的紀實作品，記錄拉布拉多導盲犬「可魯」的一生。作品以長達12年的影像與文字紀錄為基礎，描寫導盲犬從幼犬培育、專業訓練到陪伴視障者生活的過程，呈現人與狗之間逐漸建立信任的深刻情感。電影版由日本名導崔洋一執導，小林薰、椎名桔平、香川照之、寺島忍等實力派演員共同演出，以平實細膩的敘事方式描繪這段跨越物種的陪伴關係。
不只是狗狗電影，更是關於陪伴與生命的故事
不同於許多情緒強烈的催淚電影，《再見了，可魯》以溫柔而平靜的節奏，透過時間的累積讓情感自然發酵。片中除了描寫導盲犬的成長與工作，也細緻呈現視障者在生活中面臨的挑戰，以及人與導盲犬從陌生到彼此依賴的過程。這段真實而動人的生命故事，讓觀眾在感動之餘，也更理解導盲犬在社會中的重要角色。22年過去，這份關於忠誠、陪伴與生命價值的情感依然歷久彌新，也讓本片成為值得再次走進戲院重溫的經典之作。
台灣官方正式預告｜改編真實導盲犬的一生！重溫感動千萬人的療癒系動物電影經典！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower