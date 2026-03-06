2026-03-06 14:37 女子漾／編輯許智捷
馬思純證實分手！與結束5年戀情掰了盤尼西林主唱 全網狂刷「恭喜分手」
中國女星 馬思純 近日在節目中親口證實已恢復單身，間接宣告與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒結束長達近五年的戀情。消息曝光後迅速登上微博熱搜，大批網友與粉絲紛紛留言祝福，甚至直呼「等這一天好久了」。
節目鬆口：現在單身狀態很舒服
馬思純5日登上經紀人楊天真的 Podcast 節目《天真不天真》時，談及感情近況時坦言自己「已經恢復單身」，並形容目前的生活狀態「很舒服」。楊天真也透露，她近兩年的精神與生活狀態都比過去明顯好轉。
馬思純在節目中分享自己的感情觀，認為若一段關係看不到長遠未來，就應該適時「止損」，不必在沒有結果的感情中消耗自己。她也提到，目前從工作與生活中已能獲得足夠的滿足感，對單身生活感到自在。
2021年戀情曝光 男方爭議不斷
這段戀情最早在2021年3月被媒體曝光，當時馬思純與盤尼西林樂團主唱張哲軒被拍到互動親密。之後她也在社群平台公開認愛，並曾形容男友「像太陽一樣照亮自己」。
不過戀情公開後，張哲軒過往言行與私生活爭議也被翻出，包括被爆料涉及一夜情、性觀念爭議與對女性言語輕佻等事件，使得不少粉絲對這段關係始終抱持負面態度。男方在音樂綜藝《樂隊的夏天》中的爭議表現，也讓輿論持續發酵。
去年已傳分手 雙方未正面回應
事實上，早在2025年間就曾傳出兩人其實已在2024年6月分手，原因包括聚少離多以及婚姻觀念差異等。不過當時雙方始終沒有公開回應，因此戀情狀態一直備受猜測。
直到這次馬思純在節目中親口提到「恢復單身」，才等於正式證實兩人早已分道揚鑣。
分手消息曝光 網友幾乎一面倒祝福
消息曝光後，微博留言區幾乎清一色是祝福聲。許多網友留言表示：「終於分手了」、「恭喜美女」、「早該好好專心搞事業」、「單身更閃耀」，甚至有人直言「等這一天等很久」。
也有粉絲認為，馬思純結束這段長期備受爭議的戀情後，整體狀態明顯回升。她近期參與錄製綜藝《花兒與少年7》後成功減重，外型與精神狀態都被形容「回到顏值巔峰」。
目前馬思純將工作重心放回演藝事業。她與演員張若昀合作的待播劇《人之初》備受關注，另外新電影《我的媽耶》也已經確定上映檔期。
從影多年，馬思純2016年曾憑電影七月與安生與演員 周冬雨 一同獲得金馬獎最佳女主角。如今感情告一段落，外界也期待她能以更好的狀態回歸作品，再次交出亮眼表現。
