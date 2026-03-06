2026-03-06 13:23 White
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》紅丸最後選了誰？這場「正宮大戰」的結局竟然是...？
在《關於我轉生變成史萊姆這檔事》中，除了利姆路大人的建國史，大家最津津樂道的莫過於魔國聯邦大將軍——紅丸（Benimaru）的感情生活了。
身為大鬼族的第一帥哥，紅丸一直以來都是個「鋼鐵直男」，一心只想著打仗和報恩。但隨著劇情發展到後期，這位木頭大將也迎來了人生最大的危機：被逼婚！
究竟紅丸最後情歸何處？是選了「她」還是「她」？答案可能會讓你大吃一驚！
🥊 競爭者 1 號：獸王國的黑冰「阿爾薇思」
身為獸王國三獸士之首，阿爾薇思（Albis）對紅丸的愛可以說是「直球對決」。
- 傾心瞬間： 在對抗法爾姆斯王國的戰役中，被紅丸強大的實力與英姿深深吸引。
- 性格： 成熟、冷靜，但在追求紅丸時展現了極強的侵略性。
🥊 競爭者 2 號：天狗族的公主「桃華」
這位可是有著強大背景的「官二代」，更是白老的親生女兒！
- 傾心瞬間： 雖然起初是帶著政治聯姻的使命而來，但見到紅丸本人後，這位高傲的天狗公主也瞬間陷入情網。
- 性格： 嬌俏、自尊心強，但在紅丸面前卻有著少女的一面。
🏆 最終結局：小孩子才做選擇，紅丸全都要！
沒錯！紅丸最後並非「二選一」，而是同時娶了阿爾薇思與桃華兩位為妻。
這並不是紅丸想開後宮，背後其實有一個非常「轉生史萊姆式」的硬核原因：
- 種族進化的壓力： 紅丸在準備進化為「真魔王級」的「赫怒王」之前，必須留下子嗣。因為一旦進化成完全的精神生命體，受孕機率會降到幾乎為零。
- 利姆路的助攻： 身為主公的利姆路，為了平衡各方勢力（天狗族與獸人族），加上被兩位女性的執著打動，最終點頭同意了這樁婚事。
- 實力平衡： 這兩位夫人都不是好惹的，紅丸當時在婚禮現場那種「比上戰場還緊張」的神情，至今仍是粉絲間的笑談。
👶 後續：新手爸爸的挑戰
在小說進度中，紅丸已經順利與兩位妻子有了後代：
- 與桃華： 生下了一名男嬰。
- 與阿爾薇思： 生下了一名女嬰。
這也讓紅丸正式從「魔國聯邦第一大將軍」升格為「魔國聯邦第一奶爸」。看著他在戰場上威風八面，回家卻要應付兩位強大夫人的樣子，這種反差萌正是紅丸最有魅力的地方！
💡 結語
紅丸的感情線告訴我們：在利姆路大人的麾下工作，不僅要會打架，體力（和求生欲）也要夠好才行。雖然利姆路本人依然是個「萬年單身史萊姆」，但看到自家大將過得這麼幸福（？），相信觀眾們也感到很欣慰吧！
