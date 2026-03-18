2026-03-18 10:00 藥師HOW棒
母乳哺育全攻略：親餵媽咪的必知技巧與營養指南，讓哺乳之路更順利！
母乳哺育是媽媽給寶寶最天然的禮物，卻也充滿挑戰！有些媽媽擔心奶量不足，有些遇到寶寶不願意含乳。
再加上長輩意見、夜間哺乳的辛勞，讓許多媽媽感到挫折。其實，只要掌握哺乳技巧並補充足夠營養，哺乳這條路會順利許多！
成功哺乳的關鍵技巧
- 把握黃金時刻：寶寶出生30分鐘內，讓他趴在胸口做肌膚接觸，這不僅能穩定寶寶情緒，還能幫助啟動吸吮反射，讓後續哺乳更順利。
- 越早開始，越多越好：頻繁哺乳是增加奶量的關鍵！剛開始別擔心寶寶吃不飽，越多吸吮，奶水分泌就會越多。避免過早添加配方奶，以免影響母乳供應。
- 認識寶寶的「餓」信號：當寶寶開始舔嘴、尋找乳頭時，就是最佳哺乳時機。別等到哭鬧才餵奶，因為太餓時，反而會影響吸吮效果。
- 正確的含乳方式：寶寶的嘴巴應張大，含住大部分乳暈，避免只吸乳頭，以免造成媽媽乳頭疼痛或乳腺阻塞。
- 避開影響母乳的干擾：剛開始哺乳時，盡量避免奶瓶、安撫奶嘴，以免寶寶混淆吸吮方式，導致母乳哺育不順利。
哺乳媽媽的營養補充，影響奶量與母嬰健康！
除了哺乳技巧，均衡飲食也是關鍵！ 母乳的品質與營養取決於媽媽的飲食，因此，哺乳媽媽需要攝取足夠熱量、蛋白質、鈣質、鐵質與維生素，來維持奶量並補充體力。
- 熱量要足夠：哺乳期每天需多攝取500大卡，幫助乳汁分泌與產後恢復。
- 蛋白質是奶水的營養基礎：每天應多補充15克蛋白質，可從牛奶、蛋、魚肉、豆製品等攝取。
- 鈣質補充不可少：鈣質對於寶寶骨骼發育與媽媽健康至關重要，每天需攝取1000毫克的鈣，可從牛奶、黑芝麻、小魚乾、豆腐等食物中獲得。
- 鐵質補充，預防產後貧血：建議哺乳期每天補充30毫克鐵質，來源包括紅肉、肝臟、蛋黃、深綠色蔬菜，並搭配維生素C提升吸收率。
- 補水才能維持奶量：每天應攝取2500～3000c.c.的水分，如開水、牛奶、果汁等，幫助乳汁分泌並避免脫水。
- 發奶食物 vs. 退奶地雷
｜｜🔸 幫助發奶的食物：豬蹄、花生、木瓜、鯽魚、蝦、酒釀等。
｜｜🔹 可能影響奶量的食物：韭菜、麥芽、人參。
- 避免影響乳汁的飲食：哺乳期應避免酒精、咖啡因、重口味調味料（辣椒、胡椒、咖哩），這些可能會影響奶水分泌或讓寶寶腸胃不適。
💬 哺乳是一場旅程，每種選擇都值得被尊重
無論你選擇母乳、配方奶，還是混合餵養，只要寶寶健康、媽媽開心，就是最好的選擇！
母乳哺育雖然有挑戰，但不代表媽媽一定要堅持到極限。你的身心健康，同樣重要！
記住，媽媽快樂，寶寶才能安心成長
藥師支持每一位媽媽，做出最適合自己的選擇！
原文出處：母乳哺育攻略：寶寶健康、媽媽輕鬆的哺乳技巧與營養指南
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