【2026 電影清單】電影迷集體失守！諾蘭新作、復仇者 5、沙丘 3...今年錢包註定要失血！
各位影迷朋友們，準備好你們的爆米花和電影卡了嗎？2026 年簡直是「神仙打架」的一年。從大導演克里斯多夫·諾蘭的神祕新作，到遲到了快 20 年的經典續集，清單排下來真的會讓人看到眼花。
今天幫大家整理了2026 年絕對不能錯過的 5 大必看重點，建議直接收藏這篇，把行事曆先排好！
1. 諾蘭迷的朝聖日：神祕新作《奧德賽》
- 定檔日期： 2026 年 7 月 17 日
- 看點： 只要有「諾蘭」這兩個字就是票房保證。這次不僅集結了麥特·戴蒙與湯姆·霍蘭德，據傳還會有極其震撼的視覺特技。雖然劇情保密到家，但大家都猜這將是繼《奧本海默》後，再次改寫影史的作品
2. 漫威粉的重磅回歸：小勞勃·道尼變身「末日博士」
- 重點作品： 《復仇者聯盟：毀滅日》（Avengers: Doomsday）
- 看點： 沒錯！鋼鐵人換個身分回來了。小勞勃·道尼這次演的是大反派，這個話題性足以讓 2026 年的漫威重回巔峰。
3. 史詩級終章（？）：《沙丘：第三部》
- 預計上映： 12 月
- 看點： 丹尼·維勒納夫執導的《沙丘救世主》。看完第二部那種史詩感後，大家都在等保羅·亞崔迪的命運結局。甜茶（Timothée Chalamet）的演技配合絕美的黃沙特效，這部一定要進 IMAX 看！
4. 回憶殺來襲：那些我們等了超久的續集
- 《穿著 Prada 的惡魔 2》： 睽違近 20 年，米蘭達、小安和艾蜜莉原班人馬回歸，時尚圈又要掀起毒舌風暴了！
- 《玩具總動員 5》： 雖然大家都說第四集結尾很完美，但胡迪與巴斯光年的新冒險，我們還是會邊罵邊買票進場哭。
5. 傳記電影新標竿：《麥可傑克森》(Michael)
- 看點： 預計 4 月上映。由麥可的親姪子主演，這部片不只還原天王的舞步，更將觸及他內心的孤獨與爭議。音樂響起的那一刻，戲院大概會集體淚崩。
💬 結語
2026 年的強片密度真的很高，不管是想要在電影院大哭一場，還是想體驗被特效震撼的快感，今年都不會讓你失望。
