晚安小雞出獄仍回不了台！卡柬埔寨移民局19天 求外交部協助。圖片來源：翻攝臉書@晚安小雞

曾因「詐騙園區綁架直播」事件引發爭議的台灣直播主「晚安小雞」（本名陳能釧），日前在柬埔寨服刑期滿出獄，但返台之路卻出現波折。根據其親友5日透過社群發布的聲明指出，晚安小雞雖已於今年2月15日刑滿離開監獄，目前卻仍滯留在柬埔寨移民局，至今已19天，並公開向台灣外交部尋求協助。

出獄後仍無法回台 滯留移民局等待程序

晚安小雞過去因在柬埔寨直播時自導自演「遭詐騙園區綁架」事件，引發當地政府不滿。其後，柬埔寨法院以「煽動製造社會動亂罪」判處兩年有期徒刑。

圖片來源：翻攝柬中時報

據其親友表示，晚安小雞已於今年2月15日刑滿出獄，但目前仍滯留在柬埔寨移民局，等待相關行政與出境程序完成，暫時無法返台。聲明中也提到，希望台灣外交部能在相關法律程序與人道關懷層面提供必要協助，讓後續事宜得以順利處理。

網傳賄賂錄音 晚安小雞：疑遭AI生成

另一方面，近期網路流傳一段疑似涉及賄賂的錄音檔，部分媒體也據此進行報導。對此，晚安小雞方面透過聲明澄清，相關錄音並非真實對話，研判可能是透過AI技術生成，或經過剪輯加工的內容。

聲明中指出，相關音檔與指控已對本人及家人造成相當大的困擾與壓力，呼籲外界在資訊未經查證前，勿輕信或轉傳相關內容，以免造成更多誤解與不必要的傷害。

兩年服刑反省 公開向社會致歉

聲明中也提到，晚安小雞表示兩年的服刑期間讓他有時間反思過去的行為，並坦言已深刻體會相關事件對社會及支持者造成的影響。他在文中向曾經信任與支持他的粉絲致歉，表示對於過去的行為感到相當抱歉。

圖片來源：翻攝臉書@晚安小雞

晚安小雞同時提到，在柬埔寨服刑的這段時間，他對當地社會有了不同的認識，認為柬埔寨是一個風景優美、人民友善的國家，也再次對過去造成的負面影響表達歉意。

晚安小雞臉書原文

📢針對近日部分媒體引用之錄音內容與相關報導，晚安小雞在此說明：

近期網路流傳的一段錄音，被部分媒體引用並影射晚安小雞涉及賄賂相關情事。經查證，該段錄音並非真實對話，而是透過AI技術生成或經過剪輯製作的內容。

晚安小雞在柬埔寨的服刑已於日前完畢。對於近期再次出現的相關指控與傳聞，已對本人及家人造成相當程度的困擾與壓力。

在此特別澄清，錄音內容、相關新聞報導並非真實。

晚安小雞也希望透過此聲明讓事件到此為止，不再因未經證實的資訊持續延燒或造成更多誤解。未來也希望社會大眾能回歸理性與事實，讓事情畫下句點。

✅小雞有些心裡話想和哥姐們說：

這段時間以來，小雞已在柬埔寨監獄服刑兩年。這兩年，小雞有很多時間反省自己的過去，也深刻體會到自己曾經犯下的錯誤，以及這些行為對社會、對關心小雞的人所造成的傷害。

小雞想在這裡向所有曾經支持、相信小雞的朋友，以及因為小雞的行為而感到失望的人，表達最誠摯的歉意。對不起，讓大家失望了。

在柬埔寨的這段時間，小雞也看見這個國家不同的一面。柬埔寨其實是一個非常美麗的國家，人民也十分友善。小雞對於自己過去造成的負面影響感到非常抱歉，也希望未來能有機會用更正面的方式面對社會。

同時，小雞在2/15已刑滿出獄，在移民局已待了19天，希望台灣外交部能在相關法律程序與人道關懷上提供必要的協助，讓事情能夠在合法與合理的情況下獲得處理。

這段經歷對小雞來說是很深刻的教訓。未來無論結果如何，小雞都會承擔自己的責任，也會記住這次錯誤帶來的代價。

再次向大家說一聲：對不起。