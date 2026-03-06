EJAE 打鐵趁熱推出新單曲！富有生命力的〈Time After Time〉讓人超過癮！

via Rolling Stone

Hi there，Netflix 電影《KPop Demon Hunters (KPop 獵魔女團)》(2025) 中所爆紅的大熱門單曲〈Golden〉(2025)，獻唱的三位歌手也隨之享受到歌曲的熱度及名氣，其中作為主唱之一的EJAE就在這陣子乘著這股氣勢，積極地展開個人音樂事業，在去年十月時其實已經發行了首支個人單曲〈In Another World〉(2025)，不過我個人的感想是覺得普通而已，儘管他在這首第一支個人單曲中注入了豐富的個人情感，但總是沒有打中我的感覺。

直到上個月發行了第二支單曲〈Time After Time〉(2026)，就有種很對我胃口的感覺出現，這首歌融合了EJAE 擅長的 R&B 及流行樂，對於原本就擁有堅強的創作實力的他來說並不是問題。更厲害的是這首〈Time After Time〉和汽車品牌Volvo展開了合作，這也是 EJAE 受到〈Golden〉爆紅影響的最好例子之一，他可謂是終於在螢光幕前熬出頭了！

〈Time After Time〉在我初聽時就牢牢地把我吸引住了，雖然客觀上來看這首歌的層次感並不豐富，但我卻不覺得無趣，其中或許有點歌曲時長不長的原因，整首歌雖然節奏重複性稍高，不過倒不會讓人感覺枯燥，反而在這樣的編曲之下很能突顯 EJAE 的聲音細節，我蠻喜歡這樣的做法，在彰顯歌手本人特質及歌曲意涵抓出了很巧妙的平衡點。

EJAE 在訪談中說過，這首〈Time After Time〉是纏繞在自己腦海中很久的旋律，如今終於找到機會把它完整地呈現出來。這樣一首在述說對於感情追求和迷茫心境的歌曲，詮釋起來非常考驗歌手的個人實力，顯然地 EJAE 的歌唱一點也不比創作差，他不會飆高音而已，在細膩的這部分也做得很好，從〈Time After Time〉中要在稍快的節拍中傳達出並不輕快的情感這點來看，他就已經足以讓人承認他的爆紅並不是純靠運氣了。

雖然目前〈Time After Time〉只有歌詞版影片，不過前面有提到這首歌和 Volvo 進行了合作，主要是和 Volvo XC60 這款車型配合，不但成為了廣告主題曲，甚至 EJAE 本人也受邀拍攝了廣告影片，其中展現出了遼闊感也算是對於沒有 MV 的一絲彌補了。而其中有個有趣的小巧思，是 EJAE 將這款 XC60 車上方向燈的聲音融入了歌曲當中，成為了歌曲節奏的一部分，這是要有創作力的歌手才能辦到的事情啊，知道這點後回去聽歌，就讓人有種特別的感受啊。

在幕後工作了多時並寫出了多首熱門單曲的 EJAE，憑著〈Golden〉爆紅的這股風潮，終於抓住機會發行自己的個人單曲，雖然曾經度過了練習生的培訓，但很明顯地他現在是朝著歌手的方向持續耕耘，而他的嗓音也很難不讓人贊同的他的這個決定，端出了像是〈Time After Time〉這種讓人聽了很過癮的歌曲，就更希望他能作為歌手繼續發掘自己的更多可能性。並且 EJAE 表示過不會放棄和AUDREY NUNA、REI AMI所組成的 HUNTR/X，所以在不久的將來我們應該可以等到他們在個人及團體都發行作品的那天啊！

