WBC經典賽｜日本王牌投手「山本由伸」5大必知亮點，迎戰中華隊「球數限制」超關鍵？

2026年世界棒球經典賽（WBC）正如火如荼地在東京巨蛋開打！在今日（3月6日）備受矚目的「台日大戰」中，日本武士隊派出了目前效力於洛杉磯道奇隊的王牌強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）掛帥先發。

面對這位世界級的頂尖投手，無論是資深球迷還是剛看棒球的新朋友，都絕對不能錯過他的場上魅力，以下為你整理關於山本由伸的5大必知亮點，以及本次經典賽的最新報導整理！

關於山本由伸，你一定要知道的5件事



1.創下大聯盟史上最大投手合約

2023年底，山本由伸透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），引發多支豪門球隊的搶人大戰，最終他與洛杉磯道奇隊簽下一紙12年、總值高達3.25億美元（約新台幣101億元）的天價合約，打破了大聯盟投手的最高薪資紀錄，證明了他在現今棒壇的頂級身價。

圖片來源：山本由伸 IG

2. 稱霸日本職棒的「澤村賞」三連霸傳奇

在赴美發展前，山本由伸在日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊展現了絕對的統治力，他不僅連續三年（2021-2023）拿下象徵日職投手最高榮譽的「澤村賞」，更是連三年榮獲太平洋聯盟MVP、勝投王、防禦率王與三振王。這樣的史詩級成績，讓他帶著「日本第一」的光環風光挑戰大聯盟。

3. 不做重量訓練的「標槍」獨門秘訣

與許多追求巨大肌肉量與爆發力的傳統投手不同，山本由伸有一套極具個人特色的訓練方式。他極度注重身體的柔軟度與協調性，並將「丟標槍」納入日常訓練菜單，藉此練習將力量從核心完美傳導到指尖。這套獨門秘訣讓他的投球動作乾淨流暢，同時能保持極高的穩定性與球速。

4. 擁有頂級的投球武器庫

山本的速球極具穿透力，均速落在153公里左右，最快更能飆破158公里。但真正讓打者頭痛的，是他那顆下墜幅度驚人、被譽為極品的「指叉球」，以及一顆大弧度的曲球。他的控球精準，能將失投機率降到最低，讓他在高強度的對決中始終能完美壓制對手。

5. 國際賽的「冠軍保證書」

攤開山本由伸的國際賽履歷，幾乎可以說是有他就有金牌！從2019年的世界棒球12強賽、2020東京奧運，一直到2023年的世界棒球經典賽，只要他披上日本武士隊戰袍，最終球隊都成功奪下冠軍。今年2026經典賽，他再度成為日本隊力拚衛冕的核心人物。

2026經典賽最新動態：台日大戰掛帥先發

隨著2026年WBC C組預賽在東京巨蛋展開，山本由伸的動向成為台日媒體關注的焦點。綜合目前的最新賽況報導，有以下幾個觀賽重點：

台日大戰王牌對決：在3月6日的預賽中，日本隊確定由山本由伸扛下首戰先發重任，迎戰中華隊的先發投手鄭浩均（2023年中職新人王）。日本隊總教練井端弘和表示，第一場比賽至關重要，希望能藉由山本的壓制力為球隊帶來氣勢；山本也親自喊話，強調會以最佳狀態站上投手丘。

道奇隊下達「使用說明書」限制：雖然山本由伸在受訪時對自己的投球局數保密到家，笑稱是「戰略機密」，但根據美媒與洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）的透露，為保護這位王牌，山本在這場比賽預計僅會投3局左右，球數限制大約落在50球上下。