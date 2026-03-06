明明大家都在認真搞陰謀，為什麼只有那隻史萊姆在玩模擬城市？《關於我轉生變成史萊姆這檔事》

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》：一部「降維打擊」的創業史

「這不是一部單純的轉生戰鬥劇，而是一位現代日本上班族，帶著『滿級外掛』與『文明邏輯』，在異世界強行推動『公務員轉型』與『連鎖餐飲經營』的故事。」

當別人的異世界還在玩「爾虞我詐、召喚勇者、統治世界」這種中世紀老梗時，主角利姆路已經在搞城市規劃、跨國貿易、甚至舉辦奧運會了。

這部劇的真相其實是：

反派們 忙著寫陰謀筆記、搞金融封鎖、幻想統治世界。

忙著寫陰謀筆記、搞金融封鎖、幻想統治世界。 利姆路忙著研發拉麵、開發溫泉、並用「誠信經營」把魔王變成盟友、把勇者變成吃貨、把世界強權變成自己的加盟店。

一句話總結：這是一場「文明與美食」對抗「中二與陰謀」的降維戰爭。

在《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的世界裡，實力強並不代表你能贏，重點在於你有沒有『外掛』跟『好吃的』。

這裡有一群懷抱夢想的野心家，有人天天寫筆記搞陰謀，有人算帳算到腦溢血，還有人找妹妹找了幾百年，結果最後統治世界的，居然是一隻天天只想躺平、吃美食的藍色史萊姆？今天我們就來深度剖析那些試圖引響世界的腳色。

1. 神樂坂優樹：創業未半而中道「送頭」的陰謀家

神樂坂優樹

創業初衷 ：這個世界太無聊、太不公平了，我要毀掉重建，蓋一個充滿自由和平等的新世界。

：這個世界太無聊、太不公平了，我要毀掉重建，蓋一個充滿自由和平等的新世界。 經營模式：什麼都要插一腳。創立公會、控制商會、勾結魔王、滲透帝國。他的陰謀多到可以出一本百科全書。

他是典型的「計畫通」，每次都覺得自己算無遺策，結果每次都會踢到利姆路這個「規格外」的鐵板。他最大的戰績不是征服世界，而是「成功讓全世界的大咖都想揍他」。他的統治計畫就像是開了一百個分頁的瀏覽器，最後直接當機。

2. 羅素家族（瑪莉亞貝爾）：想當「世界銀行行長」的公主

瑪莉安貝爾·羅素

創業初衷 ：拳頭大沒什麼了不起，有錢才是老大。我要透過經濟和評議會，把全人類變成我的提款機。

：拳頭大沒什麼了不起，有錢才是老大。我要透過經濟和評議會，把全人類變成我的提款機。 經營模式：利用欲望。她覺得只要控制了人類的欲望，就能統治世界。她的方針是「除了我們家，其他人都是窮鬼」。

她最大的錯誤是遇到了「來自現代日本的上班族」利姆路。利姆路用魔國聯邦的先進商業邏輯（還有那些好吃的、好玩的），直接把她的「經濟封鎖」打成「大清倉銷售」。這位小公主最後發現，她以為的商戰是戰略對抗，利姆路卻是在玩「模擬城市」還開了外掛。

3. 奇伊·庫里姆尊：被迫營業的「世界和平保全總裁」

奇伊·庫里姆尊

創業初衷 ：其實他對統治世界沒興趣，是創世神星王龍丟給他的苦差事。他的任務是「監控平衡」，也就是：誰想統治世界，我就去把它揍扁。

：其實他對統治世界沒興趣，是創世神星王龍丟給他的苦差事。他的任務是「監控平衡」，也就是：誰想統治世界，我就去把它揍扁。 經營模式：絕對的暴力。他住在北極，平時就在家裡喝茶、調戲雷昂、換性別玩（？）。只要世界不毀滅，他基本上是處於「掛網」狀態。

他是這群人裡最有實力統治世界的人，但他卻是「最不想上班」的人。他的統治方式很像那種「大魔王老闆」：平時不管事，一旦你把公司搞砸了（世界太亂），他就會直接瞬移到你辦公室把你開除（物理上）。

4. 利姆路·坦派斯特：只想蓋退休村卻變成「地球球長」的史萊姆

利姆路·坦派斯特





創業初衷 ：我真的沒想統治世界！我只是想蓋個房子、吃點好吃的、和朋友們開開心心生活，順便讓大家都能穿得暖、睡得好。

：我真的沒想統治世界！我只是想蓋個房子、吃點好吃的、和朋友們開開心心生活，順便讓大家都能穿得暖、睡得好。 經營模式：「我不是要統治你，我是要讓你離不開我。」 利姆路用溫泉、拉麵、鐵路、還有超強的售後服務，讓各國國王哭著求他：「拜託讓我們加入你的圈子！」

他是這群人裡最成功的「統治者」，但他本人卻極度抗拒。別人在搞政治聯姻、發動戰爭、玩弄金融；利姆路在搞「開國祭」和「地下迷宮」。結果最後大家發現，那些搞陰謀的都掛了，只有這隻每天喊著要「過悠閒生活」的史萊姆，莫名其妙就成了世界的中心。

💬 最終總結