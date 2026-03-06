關於我守護幾百年的妹妹變成史萊姆鐵粉這檔事｜雷昂到底在召喚誰?解說《關於我轉生變成史萊姆這檔事》

💢【史萊姆觀察日記】關於我守護幾百年的妹妹變成史萊姆鐵粉這檔事

這是一個關於「跨越時空的護妹狂魔」、「天然黑的史萊姆老師」以及「病嬌系最強勇者」之間的修羅場。如果你覺得人生很難，那請看看雷昂，你會發現自己幸福多了。

1. 苦情擔當：雷昂·克羅姆威爾（那個被遺忘的哥哥）

雷昂貴為「八星魔王」之一的白金劍王，外表冷酷帥氣，實力強到連神都要退避三舍。但他這幾百年來活著的唯一動力，就是找回失蹤的青梅竹馬——克羅耶。

為了找妹妹，他不惜背負惡名，在極北之地蓋了華麗的「黃金鄉」，還違法搞召喚實驗。他原本想著，等找到妹妹後，要給她全世界最頂級的寵愛。結果好不容易見面了，雷昂卻發現：妹妹不僅戰力強到能一拳打飛他，心裡還裝著另一隻史萊姆。最慘的是，雷昂準備了一肚子感人的重逢台詞，克羅耶卻只給他一個「喔，是雷昂哥哥啊」的冷淡回應，轉頭就去問利姆路晚餐吃什麼。雷昂現在的人生目標除了找妹妹，又多了一個：盯死那隻看起來很無害的史萊姆。

2. 萬惡（？）根源：利姆路·坦派斯特（那個無辜的偷心賊）

身為魔國聯邦的盟主，利姆路覺得自己超級無辜。他原本只是路過救了幾個快被魔素撐爆的小孩，順便當個好老師教教書。誰知道其中一個看起來最乖巧的女學生，竟然是傳說中的最強勇者，還是雷昂找了幾百年的寶貝。

3. 最強戰力：克羅耶·歐貝兒（那個愛老師勝過一切的妹妹）

利姆路對克羅耶的感情就像對待女兒或學生，但克羅耶對他的感情卻是「跨越千年、輪迴萬次」的病嬌級愛戀。利姆路現在處於一個極度尷尬的位子：每當克羅耶黏著利姆路撒嬌時，利姆路都能感受到背後傳來雷昂那足以把原子都分解的殺氣。

身為「光之勇者」和「時間旅行者」，克羅耶的資歷其實比誰都深。她在無數次的輪迴中，唯一的目的就是「救活利姆路」。對她來說，雷昂哥哥是個「人很好但有點煩的舊識」，而利姆路老師則是「我這輩子一定要得到的男人」。

克羅耶的態度非常明確：只要利姆路在，全世界都可以毀滅。雖然她還記得雷昂，但那種「哥哥的愛」在「老師的布丁」面前簡直不堪一擊。她現在最常做的事，就是利用勇者的特權留在利姆路身邊，然後對遠處那個一臉哀怨的雷昂視而不見。

💬 經典場景模擬（雷昂的崩潰日常）

雷昂：（深情款款）「克羅耶，跟我回黃金鄉吧，那裡有我為妳準備的一切奢華生活……」

克羅耶：（面無表情）「雷昂哥哥，老師說今天要研發新口味的聖代，我不回去了。」

雷昂：（轉頭瞪利姆路，手已經握在劍柄上）「你這隻史萊姆到底給她灌了什麼迷魂藥？！把我的可愛妹妹還給我！」

利姆路：（瑟瑟發抖）「雷昂冷靜！那是豚骨口味的拉麵配聖代而已，我分你一份嘛……」

奇伊：（在旁邊喝茶大笑補刀）「哎呀雷昂，你又失戀啦？幾百年都沒進展，看來你這哥哥當得真的很失敗啊，要不要乾脆來我懷裡哭一下？」

💡 總結

這是一場「妹控」輸給「師生戀（？）」，最後「傲嬌」輸給「天然黑」的悲傷故事。

雷昂用血淋淋的教訓告訴我們：如果你想守護一個人，請直接給她美食和陪伴，而不是在那裡搞幾百年的黑科技召喚。因為最後，她只會記住那個餵她吃布丁的史萊姆，而不是那個為了她蓋城堡卻不常露臉的哥哥。