WBC應援爆紅！峮峮登東京巨蛋 台灣棒球應援文化一次看：早期竟是「中年男子啦啦隊」。圖片來源：聯合報系資料照片、翻攝自【公式】龍角散チャンネル YT頻道

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，中華隊賽事引爆全民關注，球場內外的應援文化也再次成為討論焦點。由啦啦隊女神峮峮率領的應援團「CT AMAZE」在東京巨蛋掀起熱潮，甚至有網友發現，她早在比賽開始前就「先登上」東京巨蛋大型廣告牆。

圖片來源：翻攝自【公式】龍角散チャンネルYouTube

原來那是她過去為品牌拍攝的廣告畫面，短短15秒舞蹈就吸引大批球迷目光，也再次勾起大家的好奇：台灣棒球場上熱血又獨特的應援文化，究竟是如何一步步發展成今天的模樣？

應援是什麼？從日本文化說起

「應援」一詞源自日本，字面意思為「接應、支援」。在日本文化中，它不只是替球隊加油，更代表凝聚士氣、鼓舞團隊的一種精神象徵。日本的應援文化最早來自校園運動，通常由學生組成「應援團」，透過整齊的口號、樂器與旗幟帶動全場氣氛。

體育祭日本學生校內應援。 圖片來源：福岡県立東筑高等学校

這些應援團組織嚴謹、階級分明，團長往往是核心人物，且多由男性擔任。隨著職業運動興起，這套文化逐漸延伸到職棒與足球聯賽，成為球場文化的重要元素。

台灣應援文化的起點

台灣的棒球應援文化深受日本影響。早在日治時期，棒球運動便已在台灣扎根，其中最具代表性的便是嘉義農林棒球隊的崛起，讓全台民眾開始關注棒球，也逐漸形成在場邊為球隊加油的習慣。

嘉義農林棒球隊。圖片來源：翻攝臉書社團 日台交流広場（台湾と日本）

之後隨著少棒時代來臨，棒球更成為全民關注的運動。球迷自發組織加油隊伍，場邊的鑼鼓聲與吶喊聲，也逐漸成為比賽的一部分。

男啦啦隊時代：叔叔伯伯敲鑼打鼓的年代

在如今啦啦隊女神風潮出現之前，台灣球場最早的「啦啦隊」，其實是一群叔叔伯伯。

1971年一群想擠進台南球場看少棒的熱血民眾。(1971/04/25 本報記者攝影)。圖片來源：聯合報系資料照

1970年代的少棒比賽場邊，經常可以看到由地方民眾組成的應援隊伍，他們帶著鑼鼓、鈸與喇叭，用最原始也最熱血的方式替球隊助威。敲鑼打鼓、齊聲吶喊，就是當時最典型的球場畫面。

這些「男啦啦隊」雖然沒有舞蹈與精心編排，但氣勢十足，也為台灣棒球應援文化奠定了最早的基礎。例如1978年新竹西門少棒隊比賽時，球迷以喇叭奏樂替球隊助威，便是早期應援文化的經典場景之一。

職棒誕生：應援開始制度化

1990年中華職棒成立後，台灣棒球應援文化進入制度化階段。聯盟與各球團開始招募啦啦隊員，並進行專業訓練，希望透過整齊口號與表演帶動球場氣氛。

職棒四年，總冠軍戰開打前兄弟象隊啦啦隊練習情形。(1993/10/15 郭運復攝影)。圖片來源：聯合報系資料照

當時甚至規劃每隊招募數百名啦啦隊成員，讓球場應援規模逐漸擴大，也讓棒球比賽不再只是體育競技，更增添娛樂與表演元素。

韓式應援帶來革命性改變

台灣職棒應援文化的重要轉折出現在2013年。當時 Lamigo桃猿引進韓國職棒的應援模式，將舞蹈、電子音樂與啦啦隊表演結合，讓球場應援逐漸走向舞台化與娛樂化。

Lamigirls啦啦隊。(2013/10/16 許正宏攝影)。圖片來源：聯合報系資料照

最大改變在於應援歌曲的全面升級。過去多以喇叭旋律或簡單口號為主，但韓式應援導入後，各球隊開始製作節奏感強烈的應援曲，甚至替球員設計專屬歌曲。球團打造的 LamiGirls 迅速爆紅，也吸引大量年輕球迷進場，球場氛圍宛如大型演唱會。

這股韓式應援風潮不僅改變了表演形式，也重新定義了觀賽體驗，讓球迷從單純的觀眾，變成應援的一部分，也讓台灣棒球文化在亞洲職棒中展現出獨特風景。

經典口號與球迷文化

台灣球迷的創意，讓應援文化更加鮮明。許多經典口號在球場廣為流傳，其中最知名的「扁東扁東，揮棒落空」，據說就源自球場周邊攤販的叫賣聲，節奏簡單又朗朗上口，逐漸成為球迷熟悉的加油聲。

隨著職棒文化發展，各隊也開始打造專屬應援歌曲，甚至為球員設計「個人應援曲」。當球員站上打擊區時，全場球迷會跟著音樂齊聲歌唱、揮舞應援道具，讓觀眾不只是看比賽，而是共同參與球場氣氛的一部分。

彩帶拋撒：台灣球場最浪漫儀式

在台灣職棒中，彩帶拋撒是極具代表性的勝利儀式，其中以兄弟象球迷最具代表性。球迷常在賽前準備大量彩帶，一旦球隊確定勝利，全場觀眾便會同時拋出彩帶，瞬間形成如彩色瀑布般的壯觀畫面，也成為台灣棒球場最具儀式感的時刻之一。

兄弟象隊2010年下半季冠軍。圖片來源：聯合報系資料照

隨著時間演變，彩帶拋撒逐漸成為球迷文化的重要象徵。許多球迷會特地準備象徵球隊顏色的彩帶，只為等待勝利那一刻到來。當彩帶從看台飛向球場，球員與球迷一同沉浸在歡呼聲中，這樣的畫面也常被轉播鏡頭捕捉，成為台灣棒球最經典的場景。

啦啦隊成為球場明星

近年來，啦啦隊早已不只是球場上的應援角色，而逐漸成為職棒文化的重要象徵。像是峮峮、林襄到李多慧等人氣啦啦隊員，人氣甚至不輸球員，也讓棒球文化更貼近年輕世代。

圖片來源：聯合報系資料照

台灣職棒近年也掀起「韓籍啦啦隊」旋風，李多慧加入球團後迅速爆紅，憑藉精準舞蹈與舞台魅力吸引大批粉絲進場「看啦啦隊」。在世界棒球經典賽等國際賽事中，台灣啦啦隊的應援表演更常被國際媒體關注，也讓球場上的應援文化成為另一種形式的「台灣之光」。