年少砂城

2026-03-05 20:49 蒔緣‧鹿角腓腓
翻拍自舞展節目單封面
翻拍自舞展節目單封面

那一年，

我從磺溪平原出發。

火車沿著島嶼南行，

在高雄轉了一個彎，

行程忽然向東。

山嶺一重一重退後，

與金馬號並行的海，

映著灼亮、刺眼的光，

於是我知道——

年少，已被帶往

一座名叫砂城的城鎮。

夜晚，

那裡沒有喧囂，

只有歌聲從校園的階梯漫出，

那裏沒有繁華，

笑聲卻在後山的風裡翻湧。

有人彈吉他，

有人唱著那些年的歌；

青春被我們舉得很高，

像酒杯，

一碰就滿溢。

白日的操場

總有奔跑的影子。

游泳池裡

我們一次一次憋氣向前，

仿佛只要再多撐一秒，

就能游過整個青春。

機巧教室的墊子

翻滾著年少的身體；

鯉魚山下的跑道

一圈一圈

丈量著未來的距離。

那些日子

狂，也是真的狂。

可狂裡

總藏著一點點靜默。

夜深時

有人望著海的方向發呆，

有人在信紙上

寫下遙遠的家。

磺溪很遠，

遠得像童年的一場雨。

我們把鄉愁摺好

收進課本，

假裝自己只屬於

這片風大的土地。

直到最後那場舞展。

燈光亮起，

音樂流動，

青春忽然就到了盡頭。

有人掉了眼淚，

有人笑著說再見。

我們推杯換盞，

把未來說得很遠很遠；

又把約定說得很輕很輕。

多年以後我才明白——

那一段最狂的日子

其實不是狂。

只是年少的我們

把整個自己

寄存在砂城。

而磺溪

一直在遠方等我。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#校園 #青春

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

2026-02-26 14:35 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

這兩年陸劇圈的男神標準越來越「卷」，除了要有驚豔全場的顏值，那一雙像是開了特效的大長腿更是吸睛利器，尤其在 2025 到 2026 年初，幾位身高突破 185 公分的男星接連交出亮眼成績單，讓觀眾直呼：「光看身高差就想談戀愛了！」

以下為大家盤點近期討論度最高的「陸劇長腿男星 TOP 5」，看看哪一位的比例最讓你心動？

1. 劉宇寧：身高 189cm 的「逆襲男神」

說到長腿，第一時間絕對會想到劉宇寧。官方身高 189 公分的他，實際腿長據傳高達 113 公分，這比例放在演藝圈簡直是「行走的人形立牌」。

劉宇寧從歌手跨界演員，這兩年完成了華麗的逆襲。2025 年他憑藉《折腰》中的魏劭一角徹底翻身，將那位霸氣又深情的梟雄演得入木三分。而 2026 年初與王子文合作的新劇《玫瑰叢生》更是引爆話題，他飾演的完美男友「小貝」，高挑身型穿上時裝，魅力完全藏不住。

代表作品：《長歌行》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《玫瑰叢生》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

2. 林一：身高 188cm 的「甜寵劇專業戶」

林一的身高在甜寵界幾乎是無敵的存在，188 公分的他擁有一張乾淨的初戀臉，每次與女主角同框都能營造出「最強身高差」。

林一不只在戲裡帥，戲外那雙逆天長腿也常在實境秀或舞蹈影片中驚艷大眾。近期他在《失笑》中與沈月的搭配再度展現身高魅力，這種天生的衣架子身材，不管是校園裝還是西裝，都能穿出一股清冷的高級感。

代表作品：《致我們暖暖的小時光》、《別對我動心》、《失笑》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

3. 張凌赫：身高 190cm 的「內娛待爆帝」

雖然官方標註 188 或 190 公分（甚至傳聞他為了方便搭戲報低了身高），但張凌赫的大長腿是公認的。他在合照中往往是「高人一等」的存在。

自《蒼蘭訣》的長珩仙君走紅後，張凌赫在 2025 年的作品《愛你》中再度展現了挺拔的身姿。他的長相帶有貴氣感，搭配那雙長腿，飾演權臣或高冷學霸都非常有說服力。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《愛你》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

4. 胡一天：身高 188cm 的「身高標竿」

胡一天是許多人心目中「校園男神」的代名詞。自從《小美好》爆火後，他那 188 公分的身高就成了內娛男星身高的「度量衡」。

胡一天的優勢在於比例極佳，腿長且修長，這讓他在職場劇（如《我的時代，你的時代》）中顯得格外有專業感。只要他穿上大衣走過來，那種迎面而來的壓迫感與安全感，確實很少有人能抗敵。

代表作品：《致我們單純的小美好》、《親愛的，熱愛的》、《我的時代，你的時代》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

5. 龔俊：身高 186cm 的「精緻長腿代表」

龔俊的身高在這一群 188+ 的男神中雖然稍微矮了一點點，但他的勝在身材管理極佳，且五官精緻如雕刻。在《安樂傳》的開機發布會上，他與劉宇寧同框，兩人的長腿對決至今仍是粉絲津津樂道的話題。

龔俊的腿部線條非常漂亮，這讓他在古裝劇的武打動作中顯得格外輕盈帥氣，而在現偶劇中，他的西裝造型更是教科書級別的養眼。

代表作品：《山河令》、《安樂傳》、《我要逆風去》

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#話題 #龔俊 #陸劇 #劉宇寧 #張凌赫 #胡一天 #古裝陸劇

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

2026-02-19 15:51 女子漾／編輯張念慈
分手示意圖。女子漾AI製圖
分手示意圖。女子漾AI製圖

在這個追求速食愛情的時代，穩定交往似乎成了一種奢侈。搜狐網點名，有三個星座的人在感情世界裡如同換季般快速，他們追求極致的新鮮感，一旦熱情冷卻，轉身的速度往往快到讓人措手不及。

雙子座：多變如風的獵愛高手 你的存在只是他的冒險之一

雙子座。女子漾AI製圖
雙子座。女子漾AI製圖

雙子座在感情中追求的是永無止盡的刺激與新奇。他們天生具備強大的社交魅力，擅長用層出不窮的花招吸引目標，但這份熱情往往帶有「時效性」。

對雙子座而言，愛情是一場大型的心理冒險，一旦摸透了對方的套路，新鮮感消失的那一刻，他們的注意力便會迅速轉移。那種對舊愛的忽視，常讓另一半懷疑過去的甜蜜是否只是一場幻覺。

射手座：熱愛自由的感情浪子 下一個目標永遠在遠方

射手座。女子漾AI製圖
射手座。女子漾AI製圖

射手座的字典裡沒有「束縛」二字。他們渴望探索未知的世界，這種性格延伸到感情上，就變成了不持久的投入。射手座的人喜歡追逐獵物的快感，一旦關係進入平淡的日常，他們就會感到窒息。

為了追求那份無拘無束的自由，他們會毫不猶豫地將視線投向地平線上的下一個目標，留給舊愛的往往只有一個瀟灑卻冷酷的背影。

水瓶座：理想主義的孤傲靈魂 在現實與幻象間閃電撤退

水瓶座。女子漾AI製圖
水瓶座。女子漾AI製圖

水瓶座追求的是精神層面的高度共鳴，他們的愛情觀往往帶著一種不食人間煙火的理想化。雖然他們渴望深層的靈魂連結，但一旦面對瑣碎且沉重的現實問題，水瓶座就會顯得猶豫不決。

他們常因為一時的衝動或靈感而墜入愛河，卻也容易在發現對方無法滿足其精神高度時，閃電般的抽離這段關係。這種從深情到疏離的轉變，常讓伴侶感到莫大的困惑與心碎。

雖然這三個星座在感情中容易給人「喜新厭舊」的印象，但這也是因為他們更忠於自己的內心感受。在與這些星座交往前，或許該先問問自己，是否跟得上他們那快節奏的愛情步伐。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#感情 #水瓶座 #射手座 #雙子座 #星座運勢

不只長得美，還超有實力！這3大星座女顏值與才華兼具　根本人生勝利組

不只長得美，還超有實力！這3大星座女顏值與才華兼具　根本人生勝利組

2026-02-24 16:55 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

在星座話題中，有些女生總是特別搶眼，不只是外型亮麗，更重要的是內在實力同樣在線。她們談吐有深度、做事有想法，站在人群中自然自帶光芒。有3個「顏值與才華並存」的星座女代表，她們的魅力，不只是好看，而是經得起時間與現實考驗。

天蠍座女｜氣場型美女，聰明又有決斷力

圖片來源：JTBC
圖片來源：JTBC

天蠍座女生常給人一種神秘又耐看的印象，五官未必張揚，但整體氣質極具辨識度。真正讓人離不開視線的，是她們強大的洞察力與判斷能力。

天蠍女對人性與局勢有極高敏感度，能快速看清問題核心，在關鍵時刻做出果斷選擇。她們不怕吃苦，也不輕言放棄，往往在逆境中默默累積實力，最後一舉翻盤。這種「越低調越強大」的特質，讓她們在職場與人生舞台上都格外耀眼。

天秤座女｜外型在線，審美與腦袋同樣高分

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

提到顏值，自然少不了天秤座女生。她們懂穿搭、會說話，舉手投足都給人舒服又有質感的感覺。但別以為天秤女只是好看，她們真正厲害的地方，在於情商與判斷力。

天秤女擅長分析不同觀點，懂得平衡現實與理想，不輕易做出衝動決定。她們在團隊中往往是關鍵協調者，既能保持理性，又不失溫度，是典型「外柔內聰明」的代表。

雙子座女｜腦袋轉超快，才華型魅力代表

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

雙子座女生的吸引力，來自她們源源不絕的想法與表達能力。她們學得快、懂得多，聊天永遠不冷場，總能用幽默與智慧抓住眾人注意力。

除了口才好，雙子女思維靈活、創意十足，願意不斷嘗試新事物，也不害怕挑戰自我。這種結合聰明才智與青春感的特質，讓她們在人群中總是特別亮眼。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#顏值 #雙子座 #天蠍座 #天秤座 #星座運勢

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

2026-02-23 11:06 女子漾／編輯王廷羽
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖

LINE免費貼圖又更新了！這波一口氣釋出25款限時貼圖，從招財吉祥話、開工加油款，到撒嬌日常、已讀不回專用圖通通有，使用效期最長可達180天。不論你是群組活躍王，還是只想默默丟一張貼圖解決對話，這篇女子漾都幫你整理好下載期限與條件，快點把握期限下載LINE免費貼圖吧。

25款LINE免費貼圖一次看！

LINE 免費貼圖 1：TORY BURCH 馬年新春限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/02/24

使用效期：90 天

條件：加入「TORY BURCH」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 2：LINE TV｜肥兔寶（點此下載）

下載期限：2026/02/25

使用效期：90 天

條件：完成指定任務即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 3：安富利小洲的科技日常（點此下載）

下載期限：2026/02/26

使用效期：180 天

條件：加入「Avnet安富利」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 4：LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（點此下載）

下載期限：2026/03/04

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 5：LINE購物 × 51的emo外星人（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物」官方帳號並完成指定任務

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 6：2026 OPEN!新年快樂動次動!（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：點擊連結即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 7：Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「臺灣企銀」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 8：momo co賀新年 馬上發財！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「momo購物網」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 9：矽品42週年 小矽小品限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「矽品精密」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 10：黑狗兄來囉！讓你旺旺！旺旺！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「黑狗兄娛樂城」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 11：全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「FamilyMart」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 12：LINE購物直播 × 到處都是貓（點此下載）

下載期限：2026/03/08

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物直播」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 13：LINE禮物 × 齁哩（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「LINE禮物」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 14：明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「明星3缺1」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 15：ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「ANDEN HUD」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 16：聯邦小白－好運馬上來（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「聯邦銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 17：馬上有錢！新年興富發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「興富發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 18：神馬都順！小粉獅給你滿滿好運（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「第一銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 19：包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「包你發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 20：PRADA 新年限定大貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「PRADA」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 21：LINE發票管家 × 嗚比的朋友（點此下載）

下載期限：2026/03/18

使用效期：90 天

條件：加入「LINE發票管家」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 22：台北捷運 捷米（點此下載）

下載期限：2026/03/16

使用效期：90 天

條件：加入好友並與台北捷運GO會員綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 23：富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（點此下載）

下載期限：2026/03/23

使用效期：180 天

條件：加入「富邦FUBON」官方帳號並完成綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 24：SUNTORY得利獅－獅來運轉馬上好運篇（點此下載）

下載期限：2026/04/27

使用效期：180 天

條件：加入「SUNTORY三得利健康」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 25：北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（點此下載）

下載期限：2026/05/11

使用效期：180 天

條件：加入「台北富邦銀行」官方帳號並完成個人化綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#日常 #LINE #免費貼圖

