靜奢風衣櫥必備！UNIQLO「特級亞麻系列」登場 春夏極簡穿搭關鍵單品 打造春夏輕盈風格
隨著春季氣溫逐漸回暖，全球服飾品牌 UNIQLO 推出以天然亞麻為核心的 Premium Linen特級亞麻系列，並邀請品牌大使 Cate Blanchett 與 Roger Federer 共同演繹2026春季形象。兩位來自影視與體壇領域的代表人物，以簡約造型詮釋「Quiet Luxury（靜奢風尚）」穿搭精神，展現天然材質與極簡剪裁所帶來的優雅質感。
靜奢風潮延燒 天然亞麻成為春夏穿搭關鍵
近年歐美時尚圈掀起「Quiet Luxury 靜奢風尚」，強調低調質感、精緻剪裁與高品質材質。亞麻作為歐洲服裝文化中極具代表性的天然纖維，不僅象徵從容與優雅，也逐漸成為春夏穿搭的重要元素。本季特級亞麻系列選用 100%歐洲天然亞麻 製作，透過精密紡織技術調整纖維結構，使布面呈現細緻均勻的織紋與自然光澤，同時提升布料柔軟度與垂墜感。
由於亞麻具備優異的 透氣與吸濕調節能力，在台灣春夏潮濕悶熱的氣候條件下，也成為兼具舒適度與風格感的服裝選擇。
超過40種色彩 男女裝打造多層次亞麻穿搭
本季 UNIQLO 特級亞麻系列為男女裝推出 超過40種色彩選擇，並搭配多種剪裁版型，透過同色系搭配或撞色穿搭，打造更具層次的春夏造型。
女裝單品包括：
女裝特級亞麻寬版開領襯衫（短袖）NTD990 ／女裝特級亞麻襯衫（長袖）NTD1,290
男裝則推出：
特級亞麻襯衫（長袖）NTD1,290／特級亞麻條紋襯衫（長袖）NTD1,290
上述單品目前已於全台門市販售。
UNIQLO : C推出亞麻膠囊系列 設計師剪裁提升都會質感
延續對高品質材質與現代設計語彙的探索，由創意總監 Clare Waight Keller 操刀的 UNIQLO : C 系列 本季首度推出 特級亞麻膠囊系列。系列透過俐落線條與設計師剪裁，將源自歐洲的亞麻材質轉化為更具現代感的都會服裝輪廓，在正式與休閒之間取得平衡。
女裝設計包括：
特級亞麻外套NTD2,990 ／特級亞麻背心NTD1,490 ／特級亞麻長褲NTD1,990
西裝外套以俐落肩線與流暢比例打造挺拔輪廓，搭配V字背心與寬版長褲，呈現優雅而不拘束的都會風格。
男裝加入工裝元素 主要單品包括：
特級亞麻寬版襯衫（短袖）NTD1,290 ／特級亞麻寬版襯衫（條紋）NTD1,290
特級亞麻襯衫式外套NTD2,490 ／特級亞麻寬褲NTD1,490
寬版剪裁打造現代輪廓，男裝設計則以工裝風格為靈感，透過箱型剪裁與細節比例調整，呈現俐落現代線條。
透過寬版輪廓與天然材質，打造兼具舒適度與設計感的春夏造型。
系列上市資訊：UNIQLO : C 特級亞麻膠囊系列將於 2026年3月27日 起上市。
其中 特級亞麻寬版襯衫（短袖）及條紋款 於全台店舖與網路商店販售，其餘單品則於網路商店及部分指定門市限量推出。
指定販售門市包括：
● UNIQLO TAIPEI全球旗艦店
● 西門店
● ATT4FUN信義店
● Mitsui林口商場店
● LaLaport台中店
● 高雄漢神巨蛋購物廣場店
