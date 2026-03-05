《全信沒收》：我們還是好人嗎？

《全信沒收》是麥特戴蒙（Matt Damon）和班艾佛列克（Ben Affleck），繼2023年《AIR》之後的第十度正式同台，同時本片也找來了擅長描繪硬漢風格與兄弟情誼的導演喬卡納漢（Joe Carnahan）來執導，電影故事的靈感發想，來自於邁阿密警官克里斯卡西亞諾（Chris Casiano）的親身經歷。

這位導演現實生活中的好友，曾在2016年6月參與緝毒行動，突襲邁阿密湖一處毒梟住宅時，意外在閣樓的秘密隔間內，發現24個裝滿現鈔的Home Depot（家得寶）橘色水桶，共搜出2,426萬來源不明的贓款，創下邁阿密執法史上最大金額的扣押紀錄，雖然電影裡貪污警察的設定純屬虛構，但主角因兒子罹患白血病去世，遭逢喪子之痛的故事背景，則是取材自卡西亞諾真實發生的錐心往事，成了全片道德衝突與角色型塑的關鍵核心。

「A.W.T.G.G（Are We The Good Guys？）」

故事要從邁阿密警局戰術緝毒小組組長潔姬（琳娜艾絲科 Lina Esco 飾），被襲擊遇害的夜晚拉開序幕，由於她生前正暗中查訪一起金額龐大的黑錢流向，範圍不但包括勢力龐大的販毒組織，甚至更有傳言是黑警搶劫毒販的非法分贓，因此高層隨即啟動戰術緝毒小組的內部調查。

組員努馬（堤亞娜泰勒 Teyana Taylor 飾）情緒激動地認定潔姬就是被兇殺滅口，邁克（史蒂芬連 Steven Yeun 飾）、和洛洛（卡塔琳娜莫雷諾 Catalina Moreno 飾）則是對於整個體制感到心灰意冷，並且堅決否認私吞黑錢的流言蜚語，至於脾氣火爆的傑迪（班艾佛列克 Ben Affleck 飾），面對充滿挑釁的尖銳提問，更是按耐不住心中怒火，與調查此案的親弟弟大打出手，整個案情則是陷入膠著的毫無頭緒。

「W.A.A.W.B（We Are And Always Will Be！）」

直到副組長戴恩（麥特戴蒙 Matt Damon 飾）收到一封匿名檢舉的告發簡訊，便率隊前往通報地點突襲，果真在屋內閣樓查獲2千萬美金的巨額現鈔，屋主小黛（莎夏卡勒 Sasha Calle 飾）對此表示毫不知情的一無所知，然而面對這筆足以扭曲人性的利益誘惑，戴恩竟一反常態的違反程序，要求大家交出手機，隔絕對外的聯繫，這異常古怪的言行舉止，則是讓傑迪感到事有蹊蹺，開始質疑戴恩並且發生爭執，在這個滿是貪念的密閉空間裡，所有人陷入互相猜忌的各懷鬼胎，而殺害潔姬的幕後真兇，也即將現出本性的呼之欲出。

《全信沒收》雖然劇情帶有傳統警匪風格的制式套路，但是靠著針鋒相對的精彩群戲，成功營造出窒息感十足，誰才是「內鬼」的懸疑氛圍，麥特戴蒙與班艾佛列克多次合體的絕佳默契，自然是功不可沒的焦點所在，配角群極度搶眼的精彩表現，更賦予角色鮮明的魅力特質，搭配導演喬卡納漢對於警界腐敗的冷峻描繪，透過戴恩手上刺青的隱約伏筆，結合反轉不斷的敘事鋪陳，讓全片充滿壓迫感的張力十足，不單只是另一部貪腐黑警的流於俗套，更是雷片不斷的Netflix，近期極具可看性的犯罪驚悚佳片。

《全信沒收》觀影重點：

1.真實故事改編的紮實劇情。

2.兄弟再次聯手的絕佳默契。

3.滿是驚悚懸疑的精彩群戲。