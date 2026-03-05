2026-03-05 17:31 女子漾／編輯黃冠婷
aespa GISELLE 同款來了！Wacky WiLLy 2026春季新品登台 滿額送限量小卡粉絲先搶
韓流時尚迷準備暴動。韓國潮流品牌 Wacky WiLLy 正式揭開 2026 春季系列序幕，並找來韓國人氣女團 aespa 成員 Giselle (Aespa member) 擔任形象示範，以充滿層次感的街頭穿搭，演繹「可甜可酷」的初春時尚。除了新品話題十足，品牌更同步推出粉絲必收福利——只要在指定門市消費滿額，就能把 GISELLE 限量專屬小卡帶回家，勢必再掀一波韓流穿搭熱潮。
GISELLE 示範春季穿搭 學院風與甜酷風一次看
此次 Wacky WiLLy 春季系列主打高飽和色彩與街頭層次感，透過亮眼配色與經典版型，打造出充滿青春氣息的韓系穿搭。GISELLE 在形象照中示範兩套截然不同的風格，也成為粉絲討論度最高的「同款穿搭」。
第一套是輕鬆又俐落的 學院街頭風。她穿上女款翻領半釦式大學 T，以灰色為主體、搭配亮藍色領口設計，下身隨性搭配丹寧短裙與長襪，整體風格既青春又帶點街頭感，是日常出門最不費力的時髦穿搭。
另一套則是更具視覺衝擊的 甜酷少女風。GISELLE 選擇亮紅色女款圓領麻花針織外套，透過立體麻花織紋增添質感，內搭層次感白襯衫，既保有春日的活潑氛圍，也展現時尚感與氣場兼具的造型魅力。
其中 女款翻領半釦式大學T 售價2490元、女款圓領麻花針織外套2990元，都是本季討論度最高的單品之一。
信義A11門市變身韓系時尚基地
想把 GISELLE 同款穿上身，其實不必飛韓國。Wacky WiLLy 已在 新光三越信義A11 B1門市打造完整春季新品陣容，讓粉絲能近距離入手偶像同款。除了形象款單品之外，今年系列也加入多款短版防風外套與工裝設計單品，透過短版剪裁與多層次搭配，強調比例與街頭感兼具的韓系穿搭。品牌希望讓女生在春天換季時，不只換上新衣，更能嘗試不同風格，打造屬於自己的潮流態度。
粉絲必收！GISELLE 限量小卡活動開跑
這次活動最讓粉絲瘋狂的，莫過於 GISELLE 限量小卡。品牌推出滿額贈活動，只要在指定門市達到消費門檻，就能獲得偶像周邊。
台北地區活動從 3月5日 起於信義A11門市展開，單筆消費滿 2500元，即可獲得 GISELLE 限量小卡一張與 KIKY 束口袋一組，數量有限、送完為止。
南部粉絲則可以鎖定 漢神巨蛋購物廣場 3樓門市，活動將於 4月1日 正式登場，同樣採滿額贈送方式，預料將吸引大批粉絲搶購。
