朴敏英化身「最美黑寡婦」！韓劇《魔女之吻》5大看點：魏化儁深陷致命三角戀、改編神劇《冰的世界》

朴敏英化身「最美黑寡婦」！韓劇《魔女之吻》5大看點：魏化儁深陷致命三角戀、改編《冰的世界》。圖片來源：tvN《魔女之吻》

2026 年韓劇市場迎來一部話題度極高的驚悚愛情劇《魔女之吻》（Siren’s Kiss）。該劇改編自日本經典日劇《冰的世界》，由《惡之花》《絕世網紅》導演金哲珪執導，朴敏英、魏化儁與金正賢主演。



故事圍繞一名可能是連環殺手的神秘女子與調查她的保險調查官展開，一段充滿危險誘惑的羅曼史就此展開。

以下整理本劇五大必看亮點，追劇前先預習一下吧！

劇情簡介

故事講述保險詐欺調查員車宇錫追查數起死亡案件，而所有線索都指向皇家拍賣行的首席拍賣官韓雪雅。然而隨著調查深入，車宇錫開始發現事情並不像表面那麼簡單。韓雪雅究竟是操控一切的危險女人，還是被捲入陰謀的受害者？為了接近真相，兩人決定假扮成戀人展開行動。

在彼此靠近的過程中，他們逐漸看見對方隱藏在過去中的傷痕，也一步步被捲入貪婪慾望交織而成的黑暗世界。當謊言與真相交錯，感情與懷疑並存，這場危險的調查也逐漸變成一場無法回頭的致命愛情。

《魔女之吻》看點1. 改編日劇經典《冰的世界》



《魔女之吻》改編自 1999 年富士電視台推出的經典日劇《冰的世界》，原版由松嶋菜菜子與竹野內豐主演。該劇以冷冽的氛圍與層層反轉的劇情聞名，在日劇史上留下深刻地位。

韓劇版將故事背景移至現代韓國，保留原作「神秘女子與保險調查員之間的心理博弈」核心設定，同時加入更強烈的懸疑與犯罪元素，讓經典故事以更黑暗、更現代化的方式重新詮釋。

《魔女之吻》看點2. 希臘神話「塞壬」隱喻：致命誘惑的愛情主題



劇名《Siren》取自希臘神話中的海妖「塞壬」。在傳說中，塞壬以動人的歌聲誘惑水手，最終將他們引向毀滅。

這一隱喻被巧妙融入女主角韓雪雅的角色設定。她的美貌與氣質彷彿無法抗拒的歌聲，吸引男人一步步靠近，卻也可能將他們帶向死亡。劇中透過這種象徵手法，讓愛情與危險緊密交織，營造出既迷人又令人不安的氛圍。

《魔女之吻》看點3. 朴敏英突破形象，挑戰「最美黑寡婦」



朴敏英此次徹底顛覆以往甜美形象，飾演皇家拍賣行的藝術品首席拍賣官韓雪雅。她優雅、冷靜且極具魅力，在拍賣場上掌控全局，是外界眼中的完美女性。

然而在華麗表象背後，她卻被稱為「黑寡婦」。所有愛上她的男人最終都走向死亡，使她成為警方與保險調查單位高度關注的對象。這個角色既充滿誘惑又帶著危險氣息，讓朴敏英展現出不同於過往作品的成熟與陰暗面。

《魔女之吻》看點4. 魏化儁化身王牌調查官：上演危險愛情



魏化儁在劇中飾演保險犯罪調查組（SIU）的頂尖調查官車宇錫。他以冷靜理性的辦案風格著稱，多年來在保險犯罪逮捕率上位居業界第一。

然而當他開始追查韓雪雅時，一通神秘檢舉電話讓整起案件變得更加複雜。隨著調查深入，他逐漸被這位危險女子吸引，理性與情感開始產生衝突。這場「調查者愛上嫌疑人」的心理拉鋸，成為劇情最緊張的核心。

《魔女之吻》看點5. 神秘富豪登場：三角關係再添懸疑



除了男女主角的致命羅曼史，金正賢飾演的 IT 公司 CEO 白俊範也為劇情帶來新的懸疑張力。

白俊範是一位神秘的新興富豪，同時也是藝術收藏家。他透過藝術收藏逐漸接近韓雪雅，似乎對她抱有強烈情感。然而他的身分與動機始終充滿謎團，也讓車宇錫的調查變得更加撲朔迷離。三人之間錯綜複雜的關係，將成為劇情的重要推動力。