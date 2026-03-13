2026-03-13 10:00 藥師HOW棒
魚油真的能降血脂嗎？小心吃錯反讓壞膽固醇升高！
你是否也在吃魚油？
市面上琳瑯滿目的保健食品中，魚油 (Fish Oil) 幾乎是很多人「必備」的健康聖品。但你知道嗎？魚油不是萬靈丹，更不是必備品。
事實上，魚油對於血脂的效果「有針對性」，吃對了才有用，吃錯了甚至可能讓壞膽固醇升高！
讓我們用藥師專業與科學實證，帶你破解「魚油降血脂」的迷思！
魚油是什麼？EPA 與 DHA 的角色
魚油(Fish Oil) 是從深海魚類（如沙丁魚、鯖魚、鯷魚）中萃取出的油脂，主要富含 Omega-3 多元不飽和脂肪酸，其中包含：
- EPA (二十碳五烯酸)：與血脂代謝、抗發炎反應相關
- DHA (二十二碳六烯酸)：對腦部、視網膜及心血管健康有幫助
EPA 與 DHA 是魚油的兩大關鍵成分，也是保健食品功效的來源。
👉 但要注意，不同的血脂異常狀況，魚油的效果並不一樣！
魚油對血脂的真實影響：不是人人都有效
✅ 魚油能有效改善：三酸甘油脂 (Triglyceride, TG)
研究顯示，魚油在降低三酸甘油脂上效果顯著：
- 低劑量 (<1公克/天)：輕微降低 TG
- 高劑量 (3~4公克/天)：對 TG 降幅更明顯
因此，魚油對於「三酸甘油脂偏高」的族群，確實是一種有科學依據的輔助選擇。
-
❌ 魚油對壞膽固醇 (LDL-C) 可能沒效，甚至反效果
很多人以為魚油能「全面降血脂」，其實不然！
有些研究發現 EPA+DHA 混合型魚油 可能讓 LDL-C（壞膽固醇）略升高
如果是「單純膽固醇過高」的患者，單靠魚油並不是最佳解方
👉 調整膽固醇的首選策略是：健康飲食（低飽和脂肪＋高纖維）、控制體重、規律運動，必要時才需考慮使用 Statin 類藥物。
魚油怎麼吃才正確？劑量與方式大解析
🎯 一般保健用途
- 建議每日 EPA+DHA 總和 1~2 公克
- 可優先選擇食物，不方便可透過深海魚飲食或合格保健食品補充
- 美國 FDA：每日攝取不超過 3 公克具安全性
- 台灣衛福部：魚油作為食品使用時，每日上限為 2 公克
-
🎯 治療高三酸甘油脂血症
- 臨床上會使用 高濃度處方型 Omega-3 脂肪酸 (3~4公克/天)
- 需由醫師開立處方並監測，不能自行以保健食品替代
-
⚠️ 劑量不是越高越好
過量魚油可能帶來副作用：
- 增加出血風險（特別是使用抗凝血藥物者）
- 消化不良、腹瀉
- 魚腥味回嗝
吃魚油好，還是吃魚更好？
雖然魚油膠囊方便，但其實直接吃魚更全面：
- 每週吃 2~3 次深海魚，就能攝取足夠 EPA 與 DHA
- 還能同時獲得 蛋白質、維生素 D、硒 等營養素
挑魚小技巧：
- ✅ 選擇低汙染魚種（鯖魚、秋刀魚、沙丁魚）
- ✅ 以烤、煮方式取代油炸、煙燻
- ✅ 注意來源安全，建議購買有檢驗認證的產品
結語：吃魚油前先做好這 3 件事
在決定要不要補充魚油之前，務必記得：
- 先驗血，釐清是哪種血脂異常
- 選對產品與劑量，不求多、但要求準
- 有慢性病或正在服藥，一定要諮詢醫師或藥師
👉魚油是有實證效果的保健品，但不是每個人都需要。
👉 與其盲目跟風，不如吃得聰明，讓補充品真正發揮價值！
