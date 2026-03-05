2026-03-05 15:17 女子漾／編輯黃冠婷
誠品3月「書店浪漫紀行」開跑！26款「書店集章明信片」全台巡禮登場，青春博覽會亮點一次看
你的青春是哪一家誠品？「書店浪漫紀行」3月登場。誠品書店3月推出全新企劃 「2026書店浪漫紀行」，邀請讀者重新回到書店，找回屬於自己的閱讀青春。活動自 3月1日至3月31日限時登場，全台各家誠品書店都設計了專屬的 「集章明信片」，讓讀者在逛書店的同時，也能蒐集城市與書店的專屬記憶。
全台限定「集章明信片」 26款設計一次收藏
本次活動集結 26位誠品夥伴設計，以各家書店特色為靈感，打造出風格各異的集章明信片。
活動期間，只要誠品會員在全台書店 單筆消費滿500元，即可獲得該店限定明信片一張，同時還能蒐集各店的 典藏書章，為書店巡禮留下紀念。
每間書店都有故事 特色明信片亮點曝光
不同書店的明信片設計，也展現出各城市的文化特色。
誠品書店西門店以漫畫風格呈現西門町的潮流活力；
誠品松菸文具館則將文具牆與筆光牆融入插畫，打造可愛的「文具理想國」。
誠品R79書街則以書頁紋理描繪流動河流意象，呼應這條全台最長地下書街的閱讀氛圍。
從台北到台南 各地誠品特色設計曝光
除了台北門市，其他城市書店也推出專屬設計。
誠品480以建築外觀與綠植為靈感，呈現城市生活美學；
誠品台南店透過幾何構圖描繪雙層書店與階梯式空間；
誠品南紡店則以棉線編織出孩子玩桌遊的歡樂場景。甚至連全台最小的 新港培桂堂限定店，也推出紅白色系的線裝書風格明信片，充滿古蹟文化特色。
誠品青春博覽會熱血開展 志祺七七化身青春嚮導
除了書店巡禮，誠品年度大型活動 「青春博覽會」 也將於 3月1日至3月31日 同步展開。
活動特別邀請百萬YouTuber 志祺七七 擔任青春嚮導，並將誠品松菸3樓 FORUM 打造為野餐式閱讀空間。
其中 3月28日 將舉辦特別活動，以日本流行的 Pecha Kucha快節奏演講 形式，邀請讀者分享青春旅程中的必讀書單。
「青春讀旅中」主題書展同步登場
活動期間，誠品也推出 「青春讀旅中」主題書展，精選多本與旅行與人生探索相關的作品。包括劉梓潔的《希望你也在這裡》、葛雷姆．安德森的《全宇宙最好的座位》，以及小川糸的療癒小說《獅子的點心》等。書展結合職人選書與讀者推薦書單，所有參展書籍 全面79折起。
歷年最大外文書展 破萬本原著作品亮相
此外，誠品也同步推出 大型外文書展，即日起至 5月3日 在松菸3樓FORUM前廣場展出。現場集結超過萬本外文原著，包括奧斯卡影帝 安東尼霍普金斯回憶錄《We Did OK, Kid》、入圍美國國家圖書獎的《渺小一生》十週年收藏版，以及攝影大師薩爾加多的作品《Genesis》。即日起至 3月29日，誠品會員購買書展商品滿 1,888元，還可獲得 維也納美景宮名畫展門票。
誠品書店活動資訊活動名稱：2026書店浪漫紀行
活動時間：2026年3月1日－3月31日
活動內容：全台誠品書店推出限定集章明信片，消費滿500元可獲得該店明信片一張。
青春博覽會活動：3月1日－3月31日
志祺七七青春演講：3月28日
