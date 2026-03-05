2026-03-05 15:22 女子漾／編輯許智捷
2026待播陸劇推薦！16部片單整理：張凌赫《逐玉》先婚後愛、宋威龍張婧儀《野狗骨頭》，楊紫《家業》全上榜
2026年的陸劇市場可以說是「神仙打架」。從古裝權謀、仙俠奇幻到甜寵愛情與虐心戀曲，各類型作品齊聚登場。無論你喜歡的是宮廷鬥智、先婚後愛、重生復仇，或是青春校園戀愛，2026年待播陸劇幾乎全部包辦。
今年最受關注的作品包括張凌赫與田曦薇合作的《逐玉》、以及楊紫的大女主商戰劇《家業》。此外還有多部改編自人氣小說的IP劇集，例如《野狗骨頭》、《表妹萬福》、《百花殺》等，討論度都相當高。
以下整理2026年最值得期待的待播陸劇片單，帶你一次掌握劇情與主演陣容。
2026待播陸劇 1.《逐玉》
類型：古裝、先婚後愛
主演：張凌赫、田曦薇
《逐玉》講述病弱侯爺謝征與女將軍樊長玉之間的命運愛情。出身顯赫卻體弱多病的謝征，在風雪之中與果敢勇猛的樊長玉相遇。原本命運不同的兩人，因家族變故與婚約解除，被迫展開一段「假婚姻」。
在動盪亂世中，兩人從彼此試探到並肩作戰，不只攜手度過重重危機，也逐步揭開樊家滅門背後的真相。劇情結合權謀與愛情，加上張凌赫與田曦薇的高顏值搭檔，開播前就已經備受期待。
2026待播陸劇2.《野狗骨頭》
《野狗骨頭》是一部帶有「偽骨科」元素的虐戀愛情劇。故事圍繞陳異與苗靖兩個在家庭變故中相依為命的年輕人展開。兩人在青春時期彼此依靠，卻因為一場縱火案意外被迫分離。
多年後，苗靖因工作重返藤城，過去壓抑的情感再次浮現。隨著案件真相逐漸揭開，兩人也重新面對彼此的情感。從相互防備到彼此救贖，《野狗骨頭》被不少原著粉絲稱為「虐戀天花板」。
2026待播陸劇3.《尚公主》
類型：古裝愛情
主演：李昀銳、孟子義
《尚公主》講述瘋批公主與寒門宰相的權謀愛情。孟子義飾演的暮晚搖，是不甘被命運操控的皇族嫡女，而李昀銳飾演的言尚則是出身寒門卻才智過人的青年。
兩人因政治婚姻結盟，在遠嫁與復仇的權力鬥爭中逐漸建立信任。從互相利用到攜手守護家國，《尚公主》融合宮廷權謀與情感糾葛，是2026年最受矚目的古裝CP之一。
2026待播陸劇4.《折月亮》
類型：現代愛情
主演：林一、盧昱曉
《折月亮》以青春暗戀為主軸，描繪社恐女孩雲厘與男神傅識則之間的愛情故事。雲厘為了證明自己的獨立能力，遠赴南蕪讀研，卻意外與學生時期暗戀的傅識則重逢。
兩人在相處中逐漸墜入愛河，但陰錯陽差的誤會讓這段戀情戛然而止。多年後，傅識則重新展開追妻行動，兩人在成長與療癒中找回彼此。
2026待播陸劇5.《鹹魚飛升》
類型：古裝權謀、宅鬥重生
主演：王鶴棣、李沁
《鹹魚飛升》以重生設定展開故事。前世身為修仙界第一人的宋潛機，在經歷無數鬥爭後重生，決定過上種田躺平的人生。
然而命運卻不讓他真正遠離江湖。在結識一群志同道合的朋友後，他再次被捲入仙門紛爭，最終為守護人間而重返修行之路。詼諧設定加上宏大世界觀，使這部劇備受期待。
2026待播陸劇 6.《家業》
類型：大女主、商戰權謀
主演：楊紫、韓東君
《家業》是一部結合商戰與權謀的大女主劇。故事從一場「貢墨案」開始，打破徽州墨業原有的平衡。李家八房小女兒李禎憑藉製墨天賦與經商能力，逐步帶領家族重振墨業。
在與駱家次子駱文謙的商場對決中，兩人從對手變成盟友，在權謀與利益的博弈中建立信任。最終李禎不只讓徽墨名動天下，也完成事業與愛情的雙重逆襲。
2026待播陸劇7.《兄友妹恭》
類型：現代愛情
主演：陳鑫海、張淼怡
《兄友妹恭》融合青梅竹馬與破鏡重圓元素。程樂樂與陳安在大學時期相戀，但因家庭變故而被迫分手。
多年後，兩人在經營困境中的「星辰影院」重逢，並肩面對營運危機。在解開過往誤會後，兩人的感情再次升溫，也讓兩個家庭重新建立理解與連結。
2026待播陸劇 8.《佳偶天成》
類型：古裝權謀
主演：任嘉倫、王鶴潤
《佳偶天成》講述一段宿命聯姻的故事。戰鬼族遺孤陸千喬背負詛咒命運，而仙門弟子辛湄劫則被認為帶有「克夫命」。
兩人為了改變命運而結為夫妻，在共同面對六重劫難的過程中逐漸相愛。最終他們不只破解神罰，也改寫了三界的命運。
2026待播陸劇9.《表妹萬福》
類型：古裝大女主
主演：宋祖兒、陳鑫海
《表妹萬福》以重生設定描寫女性在權力與婚姻中的選擇。甄嘉芙前世嫁給二表哥，最終成為權力鬥爭的犧牲品。
重活一世後，她選擇與大表哥裴右安結成契約夫妻。兩人在相互試探中逐漸建立信任，從理性結盟到情感依靠，展開一段先婚後愛的故事。
2026待播陸劇 10.《莫離》
類型：古裝權謀
主演：丞磊、白鹿
《莫離》以婚姻作為權謀開端。葉家長女葉璃嫁入衰落的定王府，與雙腿殘疾的定王墨修堯成親。
表面上她安於後宅，實際上卻暗中布局復仇。隨著兩人互相試探，逐漸建立信任，最終聯手對抗朝堂勢力。
2026待播陸劇 11.《龍骨焚箱》
類型：古裝奇幻
主演：景甜、張彬彬
《龍骨焚箱》融合民俗與奇幻元素。山鬼王座孟千姿與神秘男子江煉因命運相遇，兩人共同踏上尋找千年祕密的冒險旅程。
在解開各種神祕事件的過程中，兩人逐漸建立深厚情感。
2026待播陸劇 12.《愛情沒有神話》
類型：現代愛情
主演：趙又廷、唐嫣
《愛情沒有神話》改編自亦舒小說，講述中學教師林展翹與單親父親何德璋的相遇。
兩人在教育理念與職場合作中逐漸產生情感，也探討現代女性的婚戀選擇與家庭議題。
2026待播陸劇 13.《天才女友》
類型：校園愛情
主演：胡一天、田曦薇
《天才女友》描繪天才少女林知夏與學霸江逾白的青春戀曲。兩人從同桌開始相識，在成長過程中逐漸產生情感。
然而突如其來的變故讓兩人分離，多年後能否再次走向彼此，成為劇情最大看點。
2026待播陸劇14.《白衣公卿》
類型：古裝權謀
主演：龔俊
《白衣公卿》講述家族滅門後的少年葉昭，化名孟劍卿潛入錦衣衛展開復仇。
在江湖與朝堂之間，他逐漸揭開權臣陰謀，也捲入一場影響天下格局的風暴。
2026待播陸劇15.《這一秒過火》
類型：現代虐戀
主演：張凌赫、王楚然
《這一秒過火》改編自人氣小說《如果這一秒，我沒遇見你》。慕容清嶧與任素素之間的愛情橫跨戰亂與陰謀。
當任素素為救人假死後，三年後以另一身份回歸，兩人的命運再次交織。
2026待播陸劇16.《百花殺》
類型：古裝權謀
主演：何與、孟子義
《百花殺》描繪病弱太子與西北郡主的聯姻故事。兩人在朝堂權謀中互相利用，最終建立深厚信任。
兩人攜手對抗朝中奸佞，守護國家安定。
