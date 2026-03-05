2026待播陸劇推薦！16部片單整理：張凌赫《逐玉》先婚後愛、宋威龍張婧儀《野狗骨頭》，楊紫《家業》全上榜。圖片來源：官方微博

2026年的陸劇市場可以說是「神仙打架」。從古裝權謀、仙俠奇幻到甜寵愛情與虐心戀曲，各類型作品齊聚登場。無論你喜歡的是宮廷鬥智、先婚後愛、重生復仇，或是青春校園戀愛，2026年待播陸劇幾乎全部包辦。

今年最受關注的作品包括張凌赫與田曦薇合作的《逐玉》、以及楊紫的大女主商戰劇《家業》。此外還有多部改編自人氣小說的IP劇集，例如《野狗骨頭》、《表妹萬福》、《百花殺》等，討論度都相當高。

以下整理2026年最值得期待的待播陸劇片單，帶你一次掌握劇情與主演陣容。

2026待播陸劇 1.《逐玉》

圖片來源：官方微博

類型：古裝、先婚後愛

主演：張凌赫、田曦薇

《逐玉》講述病弱侯爺謝征與女將軍樊長玉之間的命運愛情。出身顯赫卻體弱多病的謝征，在風雪之中與果敢勇猛的樊長玉相遇。原本命運不同的兩人，因家族變故與婚約解除，被迫展開一段「假婚姻」。

圖片來源：官方微博

在動盪亂世中，兩人從彼此試探到並肩作戰，不只攜手度過重重危機，也逐步揭開樊家滅門背後的真相。劇情結合權謀與愛情，加上張凌赫與田曦薇的高顏值搭檔，開播前就已經備受期待。

圖片來源：官方微博

2026待播陸劇2.《野狗骨頭》

圖片來源：官方微博

類型：現代愛情

主演：宋威龍、張婧儀

《野狗骨頭》是一部帶有「偽骨科」元素的虐戀愛情劇。故事圍繞陳異與苗靖兩個在家庭變故中相依為命的年輕人展開。兩人在青春時期彼此依靠，卻因為一場縱火案意外被迫分離。

圖片來源：官方微博

多年後，苗靖因工作重返藤城，過去壓抑的情感再次浮現。隨著案件真相逐漸揭開，兩人也重新面對彼此的情感。從相互防備到彼此救贖，《野狗骨頭》被不少原著粉絲稱為「虐戀天花板」。

圖片來源：官方微博

2026待播陸劇3.《尚公主》

圖片來源：官方微博

類型：古裝愛情

主演：李昀銳、孟子義

《尚公主》講述瘋批公主與寒門宰相的權謀愛情。孟子義飾演的暮晚搖，是不甘被命運操控的皇族嫡女，而李昀銳飾演的言尚則是出身寒門卻才智過人的青年。

圖片來源：官方微博

兩人因政治婚姻結盟，在遠嫁與復仇的權力鬥爭中逐漸建立信任。從互相利用到攜手守護家國，《尚公主》融合宮廷權謀與情感糾葛，是2026年最受矚目的古裝CP之一。

圖片來源：官方微博

2026待播陸劇4.《折月亮》

圖片來源：官方微博

類型：現代愛情

主演：林一、盧昱曉

《折月亮》以青春暗戀為主軸，描繪社恐女孩雲厘與男神傅識則之間的愛情故事。雲厘為了證明自己的獨立能力，遠赴南蕪讀研，卻意外與學生時期暗戀的傅識則重逢。

圖片來源：官方微博

兩人在相處中逐漸墜入愛河，但陰錯陽差的誤會讓這段戀情戛然而止。多年後，傅識則重新展開追妻行動，兩人在成長與療癒中找回彼此。

圖片來源：官方微博

2026待播陸劇5.《鹹魚飛升》

圖片來源：官方微博

類型：古裝權謀、宅鬥重生

主演：王鶴棣、李沁

《鹹魚飛升》以重生設定展開故事。前世身為修仙界第一人的宋潛機，在經歷無數鬥爭後重生，決定過上種田躺平的人生。

圖片來源：水印

然而命運卻不讓他真正遠離江湖。在結識一群志同道合的朋友後，他再次被捲入仙門紛爭，最終為守護人間而重返修行之路。詼諧設定加上宏大世界觀，使這部劇備受期待。

2026待播陸劇 6.《家業》

圖片來源：官方微博

類型：大女主、商戰權謀

主演：楊紫、韓東君

《家業》是一部結合商戰與權謀的大女主劇。故事從一場「貢墨案」開始，打破徽州墨業原有的平衡。李家八房小女兒李禎憑藉製墨天賦與經商能力，逐步帶領家族重振墨業。

在與駱家次子駱文謙的商場對決中，兩人從對手變成盟友，在權謀與利益的博弈中建立信任。最終李禎不只讓徽墨名動天下，也完成事業與愛情的雙重逆襲。

2026待播陸劇7.《兄友妹恭》

圖片來源：官方微博

類型：現代愛情

主演：陳鑫海、張淼怡

《兄友妹恭》融合青梅竹馬與破鏡重圓元素。程樂樂與陳安在大學時期相戀，但因家庭變故而被迫分手。

圖片來源：官方微博

多年後，兩人在經營困境中的「星辰影院」重逢，並肩面對營運危機。在解開過往誤會後，兩人的感情再次升溫，也讓兩個家庭重新建立理解與連結。

圖片來源：官方微博

2026待播陸劇 8.《佳偶天成》

圖片來源：官方微博

類型：古裝權謀

主演：任嘉倫、王鶴潤

《佳偶天成》講述一段宿命聯姻的故事。戰鬼族遺孤陸千喬背負詛咒命運，而仙門弟子辛湄劫則被認為帶有「克夫命」。

圖片來源：官方微博

兩人為了改變命運而結為夫妻，在共同面對六重劫難的過程中逐漸相愛。最終他們不只破解神罰，也改寫了三界的命運。

圖片來源：官方微博

2026待播陸劇9.《表妹萬福》

圖片來源：官方微博

類型：古裝大女主

主演：宋祖兒、陳鑫海

《表妹萬福》以重生設定描寫女性在權力與婚姻中的選擇。甄嘉芙前世嫁給二表哥，最終成為權力鬥爭的犧牲品。

重活一世後，她選擇與大表哥裴右安結成契約夫妻。兩人在相互試探中逐漸建立信任，從理性結盟到情感依靠，展開一段先婚後愛的故事。

2026待播陸劇 10.《莫離》

圖片來源：官方微博

類型：古裝權謀

主演：丞磊、白鹿

《莫離》以婚姻作為權謀開端。葉家長女葉璃嫁入衰落的定王府，與雙腿殘疾的定王墨修堯成親。

圖片來源：官方微博

表面上她安於後宅，實際上卻暗中布局復仇。隨著兩人互相試探，逐漸建立信任，最終聯手對抗朝堂勢力。

圖片來源：官方微博

2026待播陸劇 11.《龍骨焚箱》

圖片來源：官方微博

類型：古裝奇幻

主演：景甜、張彬彬

《龍骨焚箱》融合民俗與奇幻元素。山鬼王座孟千姿與神秘男子江煉因命運相遇，兩人共同踏上尋找千年祕密的冒險旅程。

在解開各種神祕事件的過程中，兩人逐漸建立深厚情感。

2026待播陸劇 12.《愛情沒有神話》

圖片來源：官方微博

類型：現代愛情

主演：趙又廷、唐嫣

《愛情沒有神話》改編自亦舒小說，講述中學教師林展翹與單親父親何德璋的相遇。

兩人在教育理念與職場合作中逐漸產生情感，也探討現代女性的婚戀選擇與家庭議題。

2026待播陸劇 13.《天才女友》

圖片來源：官方微博

類型：校園愛情

主演：胡一天、田曦薇

《天才女友》描繪天才少女林知夏與學霸江逾白的青春戀曲。兩人從同桌開始相識，在成長過程中逐漸產生情感。

圖片來源：官方微博

然而突如其來的變故讓兩人分離，多年後能否再次走向彼此，成為劇情最大看點。

圖片來源：官方微博

2026待播陸劇14.《白衣公卿》

圖片來源：官方微博

類型：古裝權謀

主演：龔俊

《白衣公卿》講述家族滅門後的少年葉昭，化名孟劍卿潛入錦衣衛展開復仇。

在江湖與朝堂之間，他逐漸揭開權臣陰謀，也捲入一場影響天下格局的風暴。

2026待播陸劇15.《這一秒過火》

圖片來源：官方微博

類型：現代虐戀

主演：張凌赫、王楚然

《這一秒過火》改編自人氣小說《如果這一秒，我沒遇見你》。慕容清嶧與任素素之間的愛情橫跨戰亂與陰謀。

圖片來源：官方微博

當任素素為救人假死後，三年後以另一身份回歸，兩人的命運再次交織。

圖片來源：官方微博

2026待播陸劇16.《百花殺》

圖片來源：官方微博

類型：古裝權謀

主演：何與、孟子義

《百花殺》描繪病弱太子與西北郡主的聯姻故事。兩人在朝堂權謀中互相利用，最終建立深厚信任。

圖片來源：官方微博

兩人攜手對抗朝中奸佞，守護國家安定。