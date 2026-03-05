2026-03-05 17:37 女子漾／編輯王廷羽
BTS回歸懶人包！《ARIRANG》14首歌全公開，Netflix直播演唱會＋高雄巡演資訊一次看
全球 ARMY 終於等到這一刻！韓國天團 BTS 在完成兵役後正式以完整體回歸，帶著第五張錄音室專輯《ARIRANG》重返舞台。這次不僅公布新專輯14首歌曲完整資訊，更同步宣布回歸演唱會將透過 Netflix 全球直播，世界巡演也確定展開，其中台灣站預計11月在高雄連唱三場。女子漾幫 ARMY 整理 BTS 回歸懶人包，包刮新專輯亮點、首場回歸演唱會到 Netflix 節目資訊，粉絲們快筆記。
文章目錄
BTS終於回歸！新專輯《ARIRANG》3月20日發行
BTS終於回歸！新專輯《ARIRANG》3月20日發行
自2013年出道以來，BTS憑藉強烈舞台魅力與全球影響力成為K-pop代表團體之一。團體成員在2022年底開始陸續入伍，直到2025年最後一位成員 SUGA 退伍後，七人終於再次完整合體。這次回歸推出的第五張錄音室專輯《ARIRANG》，預計於2026年3月20日正式發行。
專輯名稱取自韓國最具代表性的民謠「Arirang」，象徵韓國文化與情感，也被外界解讀為BTS向自身文化根源致敬的一張作品。專輯概念主打「自我認同與文化根源」，將從團體多年來的全球旅程出發，重新探討身分、成長與音樂方向。
《ARIRANG》14首歌曲公開，國際製作陣容超豪華
《ARIRANG》14首歌曲公開，國際製作陣容超豪華
隨著專輯資訊公開，近日官方也同步曝光完整14首歌單，這次製作陣容相當國際化，邀請到多位知名音樂人參與，包括OneRepublic主唱兼製作人 Ryan Tedder、電音製作人 Diplo、澳洲電子音樂人 Flume，以及嘻哈製作人 Mike WiLL Made-It 等人。除了海外製作人之外，BTS成員的參與度也相當高。RM、SUGA、j-hope 依然是主要創作核心，而 Jung Kook、V、Jimin 也參與多首歌曲的製作與創作。
目前討論度較高的曲目包括主打歌〈Body to Body〉，由Ryan Tedder參與製作；〈FYA〉則因Flume與JPEGMAFIA合作而備受關注；而收尾曲〈Into the Sun〉則由多位成員參與創作，被粉絲猜測可能是一首情感濃厚的Fan Song。
Netflix全球直播演唱會 在家也能同步追星
Netflix全球直播演唱會 在家也能同步追星
新專輯發行後，BTS也將正式啟動回歸演唱會《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》，首場演出選在首爾最具象徵性的光化門廣場登場。官方釋出的1.5萬張現場觀賞席一開放預約就瞬間秒殺，甚至有粉絲提前到現場卡位，只為搶到最靠近舞台的位置。韓國媒體預估，演出當天包含周邊聚集的人潮可能高達26萬人，場面勢必相當震撼，也被視為近年最受矚目的K-pop大型戶外演出之一。
這場演出將是 RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook 七人完整體重新站上舞台的重要時刻，對全球ARMY來說更具有象徵意義。Netflix日前也宣布好消息，即使無法親臨現場，粉絲仍可透過平台全球同步直播，一起見證BTS重返舞台的歷史瞬間，和世界各地的ARMY同時感受這場令人熱血沸騰的回歸演出！
《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》直播資訊直播時間：2026 年 3 月 21 日（六）
台灣時間：晚間 7 點
韓國時間：晚間 8 點
除了演唱會直播外，Netflix也宣布將推出紀錄片《BTS：天團回歸》，預計在3月27日上線。紀錄片由導演 Bao Nguyen 操刀，內容將記錄成員從入伍、退伍到重新合體創作的過程。片中也會帶觀眾走進洛杉磯錄音室，貼身記錄新專輯製作與巡演準備過程，對ARMY而言無疑是一部值得收藏的作品。
BTS 2026 世界巡演有台灣！演唱會資訊一次看
BTS 2026 世界巡演有台灣！演唱會資訊一次看
等了整整 7 年，台灣 ARMY 終於等到完全體回歸的這一天！南韓天團 BTS 防彈少年團 於 1 月 14 日凌晨透過 WEVERSE、X 等官方平台公布 2026 世界巡迴演唱會 行程，其中台灣場確定落腳 高雄，並將在 11 月 19 日、21 日、22 日一連三天開唱。
BTS WORLD TOUR 2026 高雄演出日期：2026 年 11月19日（四）、11月21日（六）、11月22日（日）
演出時間：待公布
演出地點：高雄（實際場館尚未公布）
票價區間：待公布
BTS 11月高雄開唱！必聽歌曲推薦
BTS 11月高雄開唱！必聽歌曲推薦
〈Butter〉
〈FAKE LOVE〉
〈DNA〉
〈Boy With Luv〉
〈Dynamite〉
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower