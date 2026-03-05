【評論】比《破墓》更真實的戰慄感！《天機試煉場》：一場震撼感官的靈力奪位戰，最終決賽直接讓人淚流滿面！

先說總結：果然「只有韓綜能挑戰韓綜」！《天機試煉場》真的出乎意料的好看！

如果說 2024 年有電影《破墓》開啟了薩滿的大門，那麼 2026 年這部 《天機試煉場（운명전쟁 49） 》絕對是將這股神祕力量推向巔峰的實境秀！這不是單純的街頭算命，而是一場賭上職涯名譽與靈性生命的生存競賽。

※以下涉及《天機試煉場》內容，請斟酌瀏覽※

爭議中炸裂的熱潮：從「商品化神明」到 MZ 薩滿的流量密碼

《天機試煉場》在籌備期間就話題不斷，而在開播之初，韓國網路輿論其實相當兩極。不少宗教團體與保守網友質疑：「神聖的靈力怎能拿來綜藝化？」甚至有人認為這是在「商品化神之聲音」，引發了不小的社會爭議；加上開播前，主持人中的朴娜萊緋聞鬧得相當大，讓節目算是歪掉的「未演先轟動」。

然而，隨著節目正式開播，風向卻開始反轉，引發熱潮的主因在於這群參賽者的「高顏值」與「現代化」，這群被稱為 「MZ 薩滿」 的參賽者，外型亮麗、穿搭時尚，徹底打破了大家對傳統算命師的刻板印象。網友們從原本的觀望，轉變為驚嘆於節目如電影般的調色與轉場，更紛紛討論：「原來預測命運可以像《體能之巔》一樣熱血！」

三場封神的命定競技：靈魂的穿透力與心理博弈

節目將 49 位流派各異的巫師與占卜師投入了三場層次截然不同的極限試煉。每一關都並非單純的靈力展示，而是透過三場規模宏大的「大戰」來篩選真正的強者：

第一場：直覺對決（촉의 전쟁）

玩法概要：這是 49 位運命術師首場生存首戰。參賽者必須針對製作組提出的「運命難題」進行盲測，例如透過照片讀出逝者的死因、在人群中找出真正的巫師等。這一關強調的是「純粹的直覺」，看著各路高手在壓力下展現驚人的「讀心術」，現場氣氛緊繃到最高點。

第二場：氣之對決（기의전쟁）

玩法概要：由第一輪晉級的 20 位術師進行「1 對 1」死鬥。兩位術師會面對同一位「命運主人公」（主角嘉賓），並在對手聽不到的情況下，分別讀出主角的命運與隱私。這一關考驗的是「深度解析」，特別是當兩位術師給出截然不同的預測時，那種賭上神靈名譽的對峙感，簡直是這場實境秀的靈魂。

第三場：合力對決 (합의 전쟁)

玩法概要：這是進入決賽前的最後關卡，術師們必須在更複雜的集體環境中，達成神靈意志與現實預測的高度統一（合議/合力）。這一關的難度比起前兩場呈幾何倍數跳躍，參賽者不再只是單打獨鬥，而是在更宏大的命運議題上進行博弈，最終僅有少數頂尖術師能成功闖關，踏上最終的決賽舞台。

決賽三強巔峰鬥法：當預言與現實重疊的驚悚時刻

經過層層篩選，最後站上終極舞台的三位參賽者個性截然不同，也代表了三種截然不同的神祕學流派，女巫雪花、尹大滿與李素彬同場較勁；酷似電影《破墓》中的金高銀形象而爆紅的雪花散發強勢的魅力，而年紀最小但年資最長的李素彬則是一位冷靜有穩重的個性，而尹大滿是唯一的男巫師，他會以頌唱來連結人類與神性。

決賽題目是「魂的對決」，三位參賽者須要透過連結亡靈，分別從三位失去家人的委託人進行解讀與感應，最終也要安撫亡靈；比賽為了公平起見，除了四位主持人和案件委託人之外，還邀請49位命運審判者加入評分。中間過程，素彬的委託人還突然被附身，整個場面都僵住，這也讓她決定放棄通靈儀式，即使無法得分也不後悔。

最終「大滿」拿下最高分而獲得勝利，他的委託人鄭在英，因女兒在幾年前驟逝，來不及道別的家人久久無法釋懷，也讓妻子因思念女兒而患上憂鬱症，大滿在進行委託解讀和通靈儀式時，更是讓全場落淚 (我也是整個大淚崩！)

真心話：當神祕學遇上生存賽，這場關於「信與不信」的秀我給滿分！

老實說，我從以前就非常痴迷於「薩滿」或神祕學相關的影視作品，從經典韓劇《客：The Guest》到近期大熱的電影《破墓》，那種結合民族色彩與超自然力量的氛圍總是讓人著迷。

這次看到韓國製作團隊能把這種題材做成「生存競賽實境秀」，真的佩服得五體投地！不管這些參賽者的神力是真是假，還是節目組神級的剪輯與劇本鋪陳，光是那份對神靈的虔誠與專業的競爭意識，就足以支撐起頂級的娛樂價值，它成功地讓神祕的薩滿文化從陰暗的巷弄走進了聚光燈下。即使你不信命，看到那群專業人士為了守護神靈名譽而拚盡全力的模樣，依然會被那種誠虔與熱忱所感動。





