2026-03-05 12:11 女子漾／編輯黃冠婷
日本冬季神級甜點來台！SNOWS生巧克力夾心餅乾爆紅，限時快閃南西店 3天限定599元 必買、排隊方式一次攻略
在日本被稱為「冬季限定神級甜點」的北海道品牌 SNOWS（スノー），終於迎來台灣快閃最終站。品牌自去年底來台快閃以來，短短數月已創下驚人的銷售成績，累計賣出 超過12萬枚SNOWSAND生巧克力夾心餅乾，以及 6萬顆SNOWBALL松露可可球，總銷量突破 18萬件。這次限時快閃南西店 3天限定599元 必買、排隊方式一次攻略
台北最終快閃站 首三日限量599元
為了感謝台灣消費者的支持，SNOWS將於 3月4日至3月22日在新光三越台北南西店本館1樓開設期間限定店。開賣首三日 3月4日至3月6日 更推出超殺優惠，每日前100名消費者，只要購買招牌 SNOWSAND生巧克力夾心餅乾黑白巧克力各5入，原價860元的組合即可 599元帶回家，每人最多限購5組。優惠數量有限，開賣首日將再度出現排隊人潮。
北海道冬季限定甜點 只為寒冬而生
SNOWS由日本甜點名師 長沼慎太郎（Shintaro NAGANUMA） 創立，品牌最特別的理念就是 「只在冬天製作，只為冬天而生」。SNOWS堅持使用北海道日高地區的冬季牛乳製作甜點，這裡是日本少數能進行放牧飼養的牧場之一。
冬季乳牛攝取發酵乾草與玉米飼料，使牛乳脂肪含量提升，風味更加濃郁，因此SNOWS的甜點特別強調 濃厚奶香與滑順口感，也是品牌每年冬天掀起搶購熱潮的原因。
甜點原料超講究 打造北海道雪國風味
SNOWS對食材的堅持也體現在永續理念上。品牌使用的雞蛋來自北海道新冠村的放養農場，雞隻飼料中加入甜點製作過程產生的蛋糕碎，減少浪費並提升雞蛋風味。牛與雞的糞肥則回歸牧場，成為草地肥料，形成循環永續的農業系統。
正是這樣從牧場到甜點製作的嚴格把關，讓SNOWS成功打造出 只有冬季才能品嚐到的北海道風味甜點。
必買甜點1.SNOWSAND生巧克力夾心餅乾
8入（黑白綜合）NTD599 、5入（單一口味）NTD430
SNOWS最具代表性的商品就是 SNOWSAND生巧克力夾心餅乾，推出後銷量已突破 600萬枚。餅乾以鐵板煎製，口感酥脆並帶有淡淡奶油香氣，中間夾入北海道放牧牛乳製成的生巧克力。入口時先是餅乾的酥脆，接著是巧克力的柔滑融化，甜香與奶味層層堆疊，成為許多人一吃就回購的經典商品。
必買甜點2.SNOWBALL松露可可球
9入 NTD480
另一款討論度極高的甜點就是 SNOWBALL松露可可球。
外層裹上濃郁可可粉，內餡則是使用北海道放牧牛乳製成的鮮奶油與生巧克力，入口瞬間在口中融化，滑順濃郁的巧克力香氣層層展開。不少回購顧客都表示，可可球是 最容易上癮的一款甜點。建議冷藏解凍後48小時內食用。
必買甜點3.MORINOKI森之木
8入 NTD430
第三款人氣甜點 MORINOKI森之木，造型靈感來自被白雪覆蓋的森林樹枝。甜點內加入可麗餅脆片、杏仁與酥皮碎片，再搭配奶香巧克力包覆，口感酥脆、層次豐富，每一口都能吃到多重香氣。
北海道雪國包裝 日本版畫大師打造
SNOWS的包裝也相當具有收藏價值。品牌插畫選用日本版畫家 大谷一良 的作品，他擅長描繪北海道山林與自然景色。SNOWS團隊在籌備品牌時於美術館看見他的作品，發現與品牌「冬季雪國甜點」的概念完美契合，因此將畫作應用在包裝設計上。
每一盒甜點都像是把北海道冬季的靜謐雪景帶回家。
SNOWS快閃店資訊整理活動時間：2026年3月4日－3月22日
活動地點：新光三越台北南西店本館1樓
首三日優惠：3月4日－3月6日
SNOWSAND黑白巧克力各5入
原價860元 → 限定價599元
每日前100名，每人限購5組
排隊方式：每日11:00現場發放號碼牌，需本人排隊領取，不可代排或佔位
官方資訊：https://www.instagram.com/snows_tw/
