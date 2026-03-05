2026-03-05 11:26 女子漾／編輯許智捷
WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看
2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）正式開打，中華隊預賽於今日至3月8日在日本東京巨蛋登場，對戰日本、韓國、捷克與澳洲等強隊，力拚晉級。
隨著比賽即將展開，不少球迷也開始關心要在哪裡收看轉播。無論是想在家用電視追賽事、用手機線上觀看，或是到現場和球迷一起應援，全台都有不同的直播方式。以下整理WBC中華隊直播頻道與免費觀賽地點，一篇快速掌握。
WBC線上直播平台：Hami Video、愛爾達電視
如果想透過手機或電腦收看比賽，球迷可以選擇串流平台。2026年WBC賽事主要由 Hami Video 與 愛爾達電視 提供線上直播服務。
Hami Video推出「棒球加油包」，90天訂閱費用為399元，用戶可收看電視運動館內容，包括愛爾達與博斯等運動頻道，同時也能觀看多家新聞台。平台近期也新增運動幣方案，120天訂閱價格為500元，讓球迷能完整追賽事。
愛爾達電視則推出90天訂閱方案，原價599元，同樣提供優惠的運動幣方案，90天訂閱價格約500元。如果球迷有抽中政府運動幣活動，甚至可以折抵費用，等於免費收看WBC賽事。此外愛爾達也同步轉播NBA、F1等運動內容。
線上直播平台
電視直播頻道：緯來、東森、台視
不習慣使用串流平台的球迷，也可以透過電視頻道觀看比賽。此次WBC中華隊賽事將在多家電視台同步轉播。
電視直播頻道
緯來體育台
東森新聞台
台視主頻道
中華電信MOD（愛爾達體育台）
此外，部分新聞台YouTube頻道也會開設聊天室功能，球迷可以一邊看比賽、一邊在線上和其他觀眾討論賽況。
中華隊WBC預賽賽程時間
2026年WBC預賽分為4個小組，中華隊被分在C組，將與日本、韓國、捷克與澳洲交手，爭取晉級資格。
中華隊預賽賽程
3月5日 11:00 中華隊 vs 澳洲
3月6日 18:00 日本 vs 中華隊
3月7日 11:00 中華隊 vs 捷克
3月8日 11:00 中華隊 vs 韓國
若順利晉級，小組賽結束後將進入淘汰賽階段。
WBC淘汰賽時間
3月14日至15日：8強賽
3月16日至17日：4強賽
3月18日：冠軍賽
免費直播地點：全台戶外直播派對
除了在家觀看，許多縣市也規劃大型戶外轉播活動，球迷可以到現場一起為中華隊加油。這些活動通常設置大型螢幕與應援區，氣氛就像球場現場。
北部
台北市
信義香堤廣場
台北大巨蛋松菸大道
台北車站一樓大廳
台北表演藝術中心
南港中國信託金融園區
台北花博爭艷館
三創生活園區
新北市
新北市民廣場
基隆市
基隆國門廣場
桃園市
桃園市政府府前廣場
中壢銀河廣場
Global Mall A19廣場
新竹
新竹後站停車場
新竹縣體育館
中部
苗栗
苗栗縣政府第一辦公大樓
南庄遊客中心
台中
台中市政府前廣場
彰化
彰化縣政府中庭
和美鎮公所前廣場
南投
南投高商
埔里綜合球場
日月潭伊達邵碼頭
雲林
雲林縣政府大禮堂
虎尾圓環
雲林縣立田徑場
膨鼠森林公園
南部
嘉義市
中正公園
嘉義縣
戀人公園
台南
永華市政中心西側廣場
新營南瀛綠都心公園
高雄
衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場
屏東
屏東縣立體育館前草皮
東部
花蓮
東大門夜市共融廣場
需要注意的是，部分戶外直播活動可能有人數限制或需要提前報名，也不一定每場比賽都會轉播。球迷出發前建議先查詢官方公告，以免撲空。
隨著WBC經典賽正式開打，中華隊再次踏上國際賽場，全台球迷也準備好一起應援。不論是在家透過電視或線上平台觀看，或到戶外直播現場感受氣氛，都能一起為中華隊加油。
