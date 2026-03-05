2月人氣陸劇角色TOP8出爐！楊紫、白鹿、劉宇寧全上榜 第一名竟是她。圖片來源：截自官方

隨著多部陸劇在2月密集播出，各劇角色的網路討論度也迅速攀升。酷雲數據近日公布「2026年2月熱門陸劇角色榜」，從古裝探案、武俠江湖到都市情感題材，多個角色憑藉鮮明的人物設定與劇情張力成功衝上榜單，也反映出近期陸劇市場的熱度與多元題材。

圖片來源：截自官方

以下整理本月最受關注的8個陸劇角色，一起來揭曉吧！

圖片來源：截自官方

王楚然飾演的庾晚音原本只是現代職場社畜王翠花，卻意外穿越進一部宮鬥小說世界，成為命運悲慘的妖妃角色。為了改寫原本注定的悲劇結局，她在後宮中步步為營、小心生存。

更戲劇性的是，她發現暴君皇帝其實和自己一樣是穿書而來的現代人。兩人從彼此防備到結盟合作，一起對抗既定劇情命運，也讓劇情充滿反轉與趣味。

2月人氣陸劇角色TOP7：常寧《江湖夜雨十年燈》

圖片來源：截自官方

周翊然飾演的常寧其實是魔教少主慕清晏。當年家族遭正派宗門滅門，他隱姓埋名潛入敵對宗門，只為查出當年的真相。

表面冷傲難以接近，內心卻背負復仇使命與家族責任，角色的神秘背景與情感掙扎讓觀眾十分關注。

2月人氣陸劇角色TOP6：多杰《生命樹》

圖片來源：截自官方

胡歌在《生命樹》中飾演青海瑪治縣副縣長多杰。角色以可可西里反盜獵事件為背景，人物原型參考了保護可可西里的英雄人物。

多杰在劇中象徵理想與責任，致力於守護高原生態與野生動物。胡歌沉穩內斂的演出，也讓角色更加具有厚度與感染力。

2月人氣陸劇角色TOP5：方穆揚《純真年代的愛情》

圖片來源：截自官方

陳飛宇飾演的方穆揚具有藝術天賦與出色學習能力，聰明、有策略，也善於與人溝通。

他從養尊處優的公子哥，逐漸適應北大荒艱苦生活，展現強大的適應能力與理想精神。對家庭有責任感、對感情專一的性格，也讓角色充滿魅力。

2月人氣陸劇角色TOP4：葉謙《風過留痕》

圖片來源：截自官方

龔俊飾演的葉謙是雲汐市公安局刑事技術科刑警，擅長格鬥與槍械。外表高冷寡言，但內心充滿熱血與正義感。

出身優渥家庭的他，不顧家人反對選擇成為警察，與團隊一起破解案件、守護生命尊嚴。

2月人氣陸劇角色TOP3：小貝《玫瑰叢生》

圖片來源：截自官方

劉宇寧在都市愛情劇《玫瑰叢生》中飾演金融界精英小貝。外表沉穩克制，看似完美男友，但內心其實因過去的感情創傷而築起高牆。

當女主角誤將他列為「鑑情目標」後，兩人在一次次試探與互動中逐漸理解彼此，小貝也慢慢學會再次相信愛情。

2月人氣陸劇角色TOP2：李佩儀《唐宮奇案之青霧風鳴》

圖片來源：截自官方

白鹿飾演的李佩儀是才貌兼備的神探縣主，武力值極高。她因背負滅門血仇，在查案時常不顧性命，只為找出真相。

王星越飾演的蕭懷瑾則始終陪伴在她身旁，不僅成為探案助手，也逐漸治癒她的傷痛。兩人的互相救贖讓感情線格外動人。

2月人氣陸劇角色TOP1：白菊《生命樹》

圖片來源：截自官方

排名第一的是楊紫在《生命樹》中飾演的白菊。她幼年因雪災成為孤兒，被援藏醫生救下並撫養長大。

長大後的白菊回到青海高原，投入牦牛科研與產業發展，建立牦牛試驗基地並推動產業化，幫助當地牧民改善生活。角色象徵堅韌與希望，也讓白菊成為二月討論度最高的陸劇角色。