2026-03-05 09:26 女子漾／編輯周意軒
WBC開打！亞洲棒球界顏值也開戰，網友狂點名「三大男神」：帥到像偶像出道
2026年World Baseball Classic（WBC）正式開打，各國球星齊聚一堂，場上拼實力、場下比魅力。除了精彩的投打對決外，球迷討論度最高的話題之一，竟然是「亞洲棒球界男神排行榜」。在社群平台上，不少球迷直呼：「今年亞洲隊伍根本是顏值大集合！」其中台灣、日本、韓國各有一位代表性球星，被網友封為「亞洲棒球三大男神」，不只球技強，連外型與氣質都讓人忍不住多看幾眼。這三位分別是台灣的陳傑憲、日本的大谷翔平，以及韓國的李政厚。有人笑說：「這三個人如果不打棒球，直接出道當偶像也完全沒問題。」
亞洲棒球男神1：台灣代表 陳傑憲
說到台灣棒球界的「顏值擔當」，不少球迷第一個想到的就是陳傑憲。效力於統一7-ELEVEn獅的他，長相清秀、笑容陽光，被許多球迷稱為「棒球界初戀臉」。陳傑憲不只外型討喜，球場上的表現同樣穩定。他以優秀的打擊能力與速度聞名，是台灣國家隊的重要外野手。過去在國際賽中，他多次扮演關鍵打者角色，穩定的表現讓球迷印象深刻。不少網友笑說：「看陳傑憲打球很危險，因為常常會不小心只顧著看臉。」而他的溫和氣質與親民形象，也讓他成為許多女性球迷心中的理想型。
亞洲棒球男神2：日本代表 大谷翔平
如果說亞洲棒球界有「現象級男神」，那一定少不了大谷翔平。這位效力於洛杉磯道奇隊的超級球星，不只球技世界級，顏值與身材也讓人難以忽視。身高193公分的大谷翔平，被稱為「二刀流傳奇」，能同時擔任投手與打者，在美國職棒大聯盟創下多項紀錄。他在國際賽與大聯盟的表現，讓全球球迷為之瘋狂。除了場上實力，大谷翔平低調、謙遜的個性也讓他圈粉無數。日本媒體甚至曾形容他是「漫畫男主角般的存在」，不僅帥氣、努力，還擁有幾乎完美的運動員形象。
亞洲棒球男神3：韓國代表 李政厚
韓國代表男神則是李政厚。過去在KBO聯盟時，他就已是韓國棒球界的明星外野手，如今更成功挑戰美國職棒大聯盟，加盟舊金山巨人隊。李政厚被韓媒稱為「棒球王子」，外型斯文、氣質清爽，再加上出身棒球世家（父親是韓國傳奇球星李鍾範），從小就備受矚目。他不僅打擊能力穩定、防守出色，還擁有極高的人氣。許多韓國球迷形容：「李政厚走到哪裡都像明星見面會。」