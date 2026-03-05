讓手機先吃的「食尚」攝影學 5招把居家餐桌拍成網美大片

編輯/李明真撰文

如果妳的廚藝非常好，知道如何精準控制流心蛋的熟度，還為它配上了最時髦的松露鹽與粗陶碟，這樣賞心悅目的景緻，如果只停留在妳的視網膜裡，那真是太可惜。一頓好的早午餐如果沒有一張足以橫掃IG的美照，那這份儀式感只完成了一半。

別再抱怨妳家採光不好或手機鏡頭不給力，其實攝影這件事，說穿了就是一場關於「光影」與「佈局」的實驗。妳不需要搬出專業的單眼相機，只要掌握以下5項核心的食尚構圖技巧，就算是在窄小的租屋處餐桌，也能拍出像是人在巴黎左岸咖啡館的慵懶高級感。

捕捉那道靈魂晨光 側光是最天然的柔焦濾鏡

聽著，拍食物最忌諱的就是室內那盞慘白的燈光，它會讓妳精心準備的香蕉吐司看起來像是一坨不明物體。請把餐桌移到窗邊，利用「斜側光」來營造層次感。側光能勾勒出水煮蛋蛋白的圓潤輪廓，並讓吐司表面的焦糖質地產生迷人的陰影。如果陽光太強，拉上一層白色的薄紗窗簾，那種如夢似幻的柔光感，就是讓照片質感瞬間翻倍的關鍵。

嘗試拍攝一杯拿鐵咖啡當作練習，留白空間擺上其他物品，時尚感往往來自於那種「不經意」的空間感，而不是塞滿畫面的壓迫感。圖/123RF圖庫

拒絕死板的置中構圖 善用留白製造高級感

雖然妳的蛋很美，但請不要每次都把它放在畫面的正中央，那樣看起來真的很像長輩圖。試著把螢幕上的九宮格線打開，將主角放在那四個交叉點之一。更進階的做法是「留白」，在畫面的一角露出妳的雜誌邊緣、一支精緻的金屬湯匙，或是那杯剛拉好花的拿鐵。記住，時尚感往往來自於那種「不經意」的空間感，而不是塞滿畫面的壓迫感。

蕃茄生菜沙拉這個主角不要擺滿畫面，可以在畫面的一角擺上其他食材、餐桌布，會讓整個畫面看起來更有氣氛。圖/123RF圖庫

打造層次感的視覺陷阱 運用高低差與異材質拼接

一張平淡的照片通常是因為所有東西都處於同一個平面。妳需要創造「高低差」：用一個高腳杯盛裝氣泡水，旁邊放著平坦的大理石餐盤，再散落幾顆藍莓在木質托盤上。木質的溫暖、玻璃的剔透與大理石的冷冽互相碰撞，這種異材質的疊加會讓畫面變得豐富。妳甚至可以在背景放一塊亞麻桌布，那種自然的皺褶感，就是法式慵懶風的精髓。

一張平淡的照片通常是因為所有東西都處於同一個平面。妳需要創造「高低差」：在一碗無糖優格上頭撒上少許莓果，桌面再放置零散水果。圖/123RF圖庫

俯拍角度的絕對領域 45度角與平視圖的抉擇

如果妳想展現整個餐桌的豐富程度，「Top View（俯拍）」是不會出錯的選擇。把所有物件像拼圖一樣錯落有致地擺放，從上方正對著拍，會有一種海報般的平面設計感。但如果妳想強調那顆流心蛋緩緩流下的動態，請切換到「45度角」或是與食物「平視」的角度。這個視角最能誘發食慾，讓螢幕另一頭的讀者彷彿能聞到那抹肉桂香。

人情味的點綴 纖纖玉手是最好的時尚配件

時尚大片跟一般食記的差別，往往在於那份「生活感」。試著讓妳的手入鏡吧！無論是輕扶著咖啡杯，還是正準備切開那根熟成香蕉，人類肢體的加入會賦予照片靈魂。記得指甲油的顏色要與餐具色調呼應，這種細節處的精緻，正是體現妳審美的地方。

掌握了這些技巧，妳會發現餐桌不再只是吃飯的地方，而是一個充滿可能性的創作劇場。每一次按下快門，都是在練習如何發現生活中的微光與美感。

