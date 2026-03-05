錯過等一年！今晚 21:59「驚蟄」遇天赦日，風水專家教一招「開印」強勢喚醒千萬財庫

谷帥臻老師：24節氣驚蟄與天赦日開運（Gemini製圖）

文／風水命理專家 谷帥臻博士

每天為生活奔波、努力打拼的現代人，是否總覺得財富累積的速度，往往趕不上辛苦付出的汗水？不管再怎麼拼命，似乎總是少了那麼一點「臨門一腳」的爆發好運？如果你正期盼在今年迎來事業與財富的重大突破，請務必把握今天！因為一年之中天地能量最強的財富翻轉點——「驚蟄」，即將在今晚正式登場。

春雷初響，最強轉運神聖時刻

今年的驚蟄交節氣時間落在3月5日晚間21:59，更罕見地與傳統擇日學中擁有最強轉運能量的「天赦日」完美相遇。當「驚蟄的生機爆發力」遇上「天赦日的強大淨化力」，這股天地交泰的旺氣，宛如為我們的個人財庫按下了強力重啟按鈕。這份宇宙送給我們的免費大禮，只要懂得順應天時去承接，就能讓今年的所有努力事半功倍。

我們不需要花大錢改變居家裝潢，只需要運用身邊最具能量的個人信物——「印章」。在東方文化裡，印章自古就是權力與財富的象徵，代表你的「財庫防護罩」。今晚進行「開印納吉」，等同在天地能量最強的時刻，為你的銀行金庫蓋上財神爺核准的認證章。

為了讓忙碌的現代人能一眼看懂、立刻跟著做，以下為大家整理出超簡單的開運祕法。請今晚下班立刻準備，為自己打造招財體質！



🎯 【驚蟄開印納吉・超簡單 3 步驟】

1️⃣ 步驟一：準備開運信物回家後，請找出一顆代表你個人的私印，或是公司的負責人大小印（強烈建議使用當初在銀行開戶的「財庫印章」，與金流磁場連結最深）。接著，準備一個乾淨的紅包袋與一盒紅色印泥。

2️⃣ 步驟二：鎖定黃金吉時時間點是啟動旺氣的鑰匙！請鎖定今天（3月5日）晚上的21點59分，這正是驚蟄精準交節氣的黃金時刻。若錯過精準當下，在前後三日內，只要聽見今年春天的第一聲雷響，請馬上行動。

3️⃣ 步驟三：開印默念納吉 時間一到，將印章深深沾飽鮮豔的紅色印泥，在紅包袋正面端正、用力地蓋下印章。蓋下的瞬間，請在心中堅定默念吸金密碼：「春雷一聲，黃金萬兩」。端正的印記象徵啟動好運，飽滿的紅印泥則代表鴻運當頭。

將財氣歸位，讓好運持續滾動

儀式完成後，最後一個關鍵是「藏風聚氣」。請將你最重要的銀行存摺，小心翼翼地裝入這個剛剛蓋上專屬好運印記的紅包袋中。

接著，請找出你居家或辦公室裡的「東南方」。在流年風水佈局中，東南方正是大吉大利的財神方位。將裝有存摺的開運紅包袋妥善安放在這個財位上，不要隨意翻動它。讓它成為你專屬的空間財富發電機，在接下來的一整年裡，日夜不休地為你招來四方財氣，讓金流持續順暢流動。

谷帥臻老師：驚蟄開印知識步驟（KLM製圖）

財富的累積，絕對需要我們在生活上腳踏實地精進實力；但有了東方風水節氣的「東風」助陣，絕對能讓你的每一分努力，都獲得最豐碩的回報。今晚 21 點 59 分，請準備好你的印章與紅包袋，我們一起迎接今年的大爆發，驚蟄大發，財源廣進！

【谷帥臻博士 專欄讀者專屬彩蛋】

文字步驟怕看不懂？擔心印章蓋錯位置、錯過吉時？ 我特別為大家錄製一段 30秒的「驚蟄開印實境教學短片」。 立刻點擊下方連結，看老師親自示範，今晚跟著影片做，保證零失誤把財氣吸飽滿！