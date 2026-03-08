【看電影】充滿「台灣感性」的作品 光靠對台灣社會的真實呈現就足以打動觀眾—《左撇子女孩》

2026-03-08 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

  如果說「台灣最美的風景是人」，那麼《左撇子女孩》大概是把這句話並未講明的另一面，用毫無濾鏡的方式忠實呈現出來；與此同時，儘管主要的戲份多集中在女性角色，充斥在台灣社會的父權則處處可見，將所有人（包含觀眾）壓得喘不過氣。沒有太浮誇的鋪陳，頂多只是一點點鄉土劇，卻也不脱社會現實的轉折，《左撇子女孩》大概是去年最符合「台灣感性」的作品，雖然步調平緩，卻能夠在觀眾心中留下濃濃的餘韻。


圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB
圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB


  《左撇子女孩》的主角是同在一個屋簷下的三位女性，媽媽淑芬帶著女兒宜安與宜靜，努力在台北夜市擺攤求生，卻因為一連串的插曲，讓這個邊緣家庭的生活陷入困頓，三人的關係也變得緊張。不只清償債務，還因為不忍心而擔負起丈夫臨終時的種種事物，讓淑芬必須面對宜安的不理解；想要分攤家計卻陷入複雜的感情糾葛，讓宜安成為媽媽口中不懂事的孩子；至於宜靜則受到外公對「左撇子」的偏見束縛，深信自己受到惡魔附身而走向歪路。她們三人彼此相愛相殺的關係，在大約100分鐘的電影中時刻煎熬著觀眾的內心。

圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB
圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB


  雖然多是配角，但男性背景的陰影卻也在這部電影當中無所不在，並且制肘著這些女性的人生。在家庭教育中缺席、甚至連死都要拖累家人的父親；劈腿還一心想要讓女性為自己傳宗接代負責的騙子；同為血親的外公不事生產，卻急於靠著舊觀念來束縛自己的女性後代；年輕的兒子則靠著性別優勢，享盡一切福利而不需擔負任何責任。也因為這些負面案例的存在，讓劇中看似唯一正常的強尼，都變得有些不堪與缺乏說服力。

圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB
圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB


  「面子」似乎是《左撇子女孩》以它特有的溫柔語調，對台灣社會被包裝過的父權，以及它造成的各種荒謬事件所做的尖銳批判。不論是淑芬的聖母心態、宜安一觸即爆的性格，還有看著宜靜一步步跟隨魔鬼的步伐，其實都會讓觀眾感到不安，甚至想要像其他配角一樣指責他們；但只要停下腳步想，就會發現她們都只是嘗試服從他人的期待，儘管那些面子往往只對女性有害、男性則得益。更諷刺的是，唯有她們不再堅持面子、面對不堪的傷疤，一一歸還那些不屬於自己的一切，才能夠獲得新的開始與真正的自由。

圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB
圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB


  用很台灣的畫面去呈現很台味的故事，《左撇子女孩》選擇寫實地刻畫那些社會面，儘管整體節奏有點破碎，卻依舊能夠藉由這些「真實」來打動觀眾。包含畫面、演員及語調，都是《左撇子女孩》可能會讓人喜歡的原因，但它溫柔的結尾是我個人最喜歡的，沒有多餘的解釋、和解，而是輕輕地翻過這一頁來到下一章、勇敢邁進，這樣的結局也很台灣。


#左撇子女孩

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

2026-03-04 13:48 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

過去幾年，陸劇市場經歷了從「流量至上」到「劇本為王」的洗牌，不少改編作品不僅挺過了原著粉的毒舌考驗，更靠著極致的還原度與創新的視覺美學，成為口碑與流量雙收的現象級爆款。

這次特別精選了近年來「小說改編」最成功的5部指標性陸劇。如果你最近正陷入劇荒，這份清單絕對能讓你的假期排滿！

TOP5《寧安如夢

改編自作家時鏡小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演，《寧安如夢》以「重生復仇」為主線，講述女主角在重新來過的人生中，試圖改寫命運與愛情的故事。原著本身就擁有高人氣，加上劇版三位男主角的角色張力，使劇情充滿感情拉扯與權謀博弈。

這部劇之所以受到觀眾喜愛，在於「爽感與虐感並存」的敘事節奏。女主角不再是單純戀愛腦，而是帶著記憶重新布局人生，使角色更立體，也讓觀眾在情感與劇情反轉之間持續投入。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP4《偷偷藏不住》

改編自晉江文學城人氣小說，趙露思與陳哲遠主演。《偷偷藏不住》講述少女暗戀哥哥朋友多年，從青澀到成熟的成長愛情故事

這類青春小說改編劇通常最容易引發共鳴，因為它將「暗戀」「成長」「時間跨度」等青春元素具象化。劇版成功還原小說中細膩的情感描寫，加上兩位主演自然的化學反應，使其在播出後迅速成為社群討論度極高的甜寵劇。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP3《蒼蘭訣

改編自九鷺非香小說，是近年最成功的仙俠IP之一。劇情圍繞冷酷魔尊與單純仙女的愛情故事，融合奇幻世界觀與情感成長線。

《蒼蘭訣》成功的關鍵，在於視覺美學與人物塑造。劇組透過精緻服裝與特效打造宏大的仙俠世界，同時讓原著中複雜的角色關係更容易理解，使不少觀眾認為劇版甚至超越小說的感染力。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP2《長相思

改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、檀健次等主演。故事講述失去身份的王姬在亂世中尋找自我與愛情的歷程。

這部劇之所以長期占據熱度榜，關鍵在於角色群像與情感線。劇中不僅有多線愛情關係，也結合家國權謀與身世秘密，使故事更具史詩感。許多觀眾認為它成功把小說中的情感厚度轉化為戲劇張力，成為近年最具代表性的古裝IP之一。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP1《繁花》

改編自作家金宇澄的茅盾文學獎小說，由王家衛執導、胡歌主演。《繁花》以1990年代上海為背景，描寫商業崛起與城市記憶。

與多數古裝或甜寵改編劇不同，《繁花》更偏向文學性與時代敘事。王家衛耗時多年製作，以電影級影像呈現上海的城市氣息，使原著小說中的人物與時代氛圍更具真實感，也讓它成為近年陸劇中藝術與商業兼具的代表作。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

2026-02-26 14:35 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

這兩年陸劇圈的男神標準越來越「卷」，除了要有驚豔全場的顏值，那一雙像是開了特效的大長腿更是吸睛利器，尤其在 2025 到 2026 年初，幾位身高突破 185 公分的男星接連交出亮眼成績單，讓觀眾直呼：「光看身高差就想談戀愛了！」

以下為大家盤點近期討論度最高的「陸劇長腿男星 TOP 5」，看看哪一位的比例最讓你心動？

1. 劉宇寧：身高 189cm 的「逆襲男神」

說到長腿，第一時間絕對會想到劉宇寧。官方身高 189 公分的他，實際腿長據傳高達 113 公分，這比例放在演藝圈簡直是「行走的人形立牌」。

劉宇寧從歌手跨界演員，這兩年完成了華麗的逆襲。2025 年他憑藉《折腰》中的魏劭一角徹底翻身，將那位霸氣又深情的梟雄演得入木三分。而 2026 年初與王子文合作的新劇《玫瑰叢生》更是引爆話題，他飾演的完美男友「小貝」，高挑身型穿上時裝，魅力完全藏不住。

代表作品：《長歌行》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《玫瑰叢生》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

2. 林一：身高 188cm 的「甜寵劇專業戶」

林一的身高在甜寵界幾乎是無敵的存在，188 公分的他擁有一張乾淨的初戀臉，每次與女主角同框都能營造出「最強身高差」。

林一不只在戲裡帥，戲外那雙逆天長腿也常在實境秀或舞蹈影片中驚艷大眾。近期他在《失笑》中與沈月的搭配再度展現身高魅力，這種天生的衣架子身材，不管是校園裝還是西裝，都能穿出一股清冷的高級感。

代表作品：《致我們暖暖的小時光》、《別對我動心》、《失笑》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

3. 張凌赫：身高 190cm 的「內娛待爆帝」

雖然官方標註 188 或 190 公分（甚至傳聞他為了方便搭戲報低了身高），但張凌赫的大長腿是公認的。他在合照中往往是「高人一等」的存在。

自《蒼蘭訣》的長珩仙君走紅後，張凌赫在 2025 年的作品《愛你》中再度展現了挺拔的身姿。他的長相帶有貴氣感，搭配那雙長腿，飾演權臣或高冷學霸都非常有說服力。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《愛你》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

4. 胡一天：身高 188cm 的「身高標竿」

胡一天是許多人心目中「校園男神」的代名詞。自從《小美好》爆火後，他那 188 公分的身高就成了內娛男星身高的「度量衡」。

胡一天的優勢在於比例極佳，腿長且修長，這讓他在職場劇（如《我的時代，你的時代》）中顯得格外有專業感。只要他穿上大衣走過來，那種迎面而來的壓迫感與安全感，確實很少有人能抗敵。

代表作品：《致我們單純的小美好》、《親愛的，熱愛的》、《我的時代，你的時代》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

5. 龔俊：身高 186cm 的「精緻長腿代表」

龔俊的身高在這一群 188+ 的男神中雖然稍微矮了一點點，但他的勝在身材管理極佳，且五官精緻如雕刻。在《安樂傳》的開機發布會上，他與劉宇寧同框，兩人的長腿對決至今仍是粉絲津津樂道的話題。

龔俊的腿部線條非常漂亮，這讓他在古裝劇的武打動作中顯得格外輕盈帥氣，而在現偶劇中，他的西裝造型更是教科書級別的養眼。

代表作品：《山河令》、《安樂傳》、《我要逆風去》

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

2026-03-02 16:44 女子漾／編輯張念慈
情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

春天一到，連空氣都變得曖昧。很多人嘴上說順其自然，心裡卻默默期待：「3月會不會終於可以脫單？」根據搜狐網分析，如果你是以下這3個星座，3月感情曖昧不再無疾而終，而是慢慢走向穩定。

文章目錄

桃花最旺星座1：巨蟹座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

巨蟹座在感情上容易把自己關起來，嘴上說沒關係，心裡卻還留著遺憾。遇到喜歡的人也習慣觀望，總怕主動會受傷。3月開始，局勢轉變。你的細膩與貼心終於被看見。你替朋友記住的小事、為同事準備的小驚喜，都在無形中替你加分。這個月的桃花多半來自生活圈，朋友聚會、工作場合，甚至日常通勤，都可能出現關鍵人物。

對方欣賞的不是你的外在條件，而是你自然流露的溫柔。巨蟹要做的，只是別再退後一步。當有人向你靠近，請給一點回應，緣分往往就從那句「謝謝」開始。

桃花最旺星座2：天秤座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

天秤的單身，多半不是沒人追，而是你太懂比較。這個不錯，那個也可以，卻總覺得差一點火花。

3月的人際運勢重新洗牌，消耗你的關係會慢慢退場，留下來的反而更貼近你的價值觀。讀書會、展覽、市集、講座這類輕鬆場合，特別容易遇到聊得來的人。

這次的桃花不是轟轟烈烈，而是自然順暢。一起看展、聊電影、分享工作煩惱，都能找到共鳴。你不用刻意討好，也不用調整自己去迎合誰。天秤要記得，合拍遠比完美重要。真正適合的人，會讓你放鬆，而不是焦慮。

桃花最旺星座3：射手座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

射手最近過得很充實。忙工作、忙旅行，單身也自在。但偶爾看見別人的合照，心裡還是會有點空。3月的桃花多半出現在「行動場景」。戶外活動、團建、運動、旅行，都可能遇到志同道合的人。對方欣賞你的灑脫與熱情，也願意陪你探索生活。

重點是，你不需要為了戀愛改變節奏。對的人，會跟上你的步伐，而不是要求你慢下來。射手這個月別再用「等我穩定再說」當藉口。感情與成長並不衝突，緣分來了，就好好把握。

WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看

WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看

2026-03-05 11:26 女子漾／編輯許智捷
WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看。圖為去年中華隊在資格賽獲勝晉級。圖片來源：聯合報系資料照片
WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看。圖為去年中華隊在資格賽獲勝晉級。圖片來源：聯合報系資料照片

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）正式開打，中華隊預賽於今日至3月8日在日本東京巨蛋登場，對戰日本、韓國、捷克與澳洲等強隊，力拚晉級。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

隨著比賽即將展開，不少球迷也開始關心要在哪裡收看轉播。無論是想在家用電視追賽事、用手機線上觀看，或是到現場和球迷一起應援，全台都有不同的直播方式。以下整理WBC中華隊直播頻道與免費觀賽地點，一篇快速掌握。

WBC線上直播平台：Hami Video、愛爾達電視

如果想透過手機或電腦收看比賽，球迷可以選擇串流平台。2026年WBC賽事主要由 Hami Video 與 愛爾達電視 提供線上直播服務。

Hami Video推出「棒球加油包」，90天訂閱費用為399元，用戶可收看電視運動館內容，包括愛爾達與博斯等運動頻道，同時也能觀看多家新聞台。平台近期也新增運動幣方案，120天訂閱價格為500元，讓球迷能完整追賽事。

圖片來源：截自官方
圖片來源：截自官方

愛爾達電視則推出90天訂閱方案，原價599元，同樣提供優惠的運動幣方案，90天訂閱價格約500元。如果球迷有抽中政府運動幣活動，甚至可以折抵費用，等於免費收看WBC賽事。此外愛爾達也同步轉播NBA、F1等運動內容。

圖片來源：截自官方
圖片來源：截自官方

線上直播平台

＼點我進入Hami Video／

＼點我進入愛爾達電視／

電視直播頻道：緯來、東森、台視

不習慣使用串流平台的球迷，也可以透過電視頻道觀看比賽。此次WBC中華隊賽事將在多家電視台同步轉播。

電視直播頻道

緯來體育台
東森新聞台
台視主頻道
中華電信MOD（愛爾達體育台）

此外，部分新聞台YouTube頻道也會開設聊天室功能，球迷可以一邊看比賽、一邊在線上和其他觀眾討論賽況。

圖片來源：截自官方
圖片來源：截自官方

中華隊WBC預賽賽程時間

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

2026年WBC預賽分為4個小組，中華隊被分在C組，將與日本、韓國、捷克與澳洲交手，爭取晉級資格。

中華隊預賽賽程

3月5日 11:00 中華隊 vs 澳洲

3月6日 18:00 日本 vs 中華隊

3月7日 11:00 中華隊 vs 捷克

3月8日 11:00 中華隊 vs 韓國

若順利晉級，小組賽結束後將進入淘汰賽階段。

WBC淘汰賽時間

3月14日至15日：8強賽

3月16日至17日：4強賽

3月18日：冠軍賽

免費直播地點：全台戶外直播派對

除了在家觀看，許多縣市也規劃大型戶外轉播活動，球迷可以到現場一起為中華隊加油。這些活動通常設置大型螢幕與應援區，氣氛就像球場現場。

北部

台北市

信義香堤廣場
台北大巨蛋松菸大道
台北車站一樓大廳
台北表演藝術中心
南港中國信託金融園區
台北花博爭艷館
三創生活園區

新北市

新北市民廣場

基隆市

基隆國門廣場

桃園市

桃園市政府府前廣場
中壢銀河廣場
Global Mall A19廣場

新竹

新竹後站停車場
新竹縣體育館

中部

苗栗

苗栗縣政府第一辦公大樓
南庄遊客中心

台中

台中市政府前廣場

彰化

彰化縣政府中庭
和美鎮公所前廣場

南投

南投高商
埔里綜合球場
日月潭伊達邵碼頭

雲林

雲林縣政府大禮堂
虎尾圓環
雲林縣立田徑場
膨鼠森林公園

南部

嘉義市

中正公園

嘉義縣

戀人公園

台南

永華市政中心西側廣場
新營南瀛綠都心公園

高雄

衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場

屏東

屏東縣立體育館前草皮

東部

花蓮

東大門夜市共融廣場

需要注意的是，部分戶外直播活動可能有人數限制或需要提前報名，也不一定每場比賽都會轉播。球迷出發前建議先查詢官方公告，以免撲空。

隨著WBC經典賽正式開打，中華隊再次踏上國際賽場，全台球迷也準備好一起應援。不論是在家透過電視或線上平台觀看，或到戶外直播現場感受氣氛，都能一起為中華隊加油。

