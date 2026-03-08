【看電影】充滿「台灣感性」的作品 光靠對台灣社會的真實呈現就足以打動觀眾—《左撇子女孩》

如果說「台灣最美的風景是人」，那麼《左撇子女孩》大概是把這句話並未講明的另一面，用毫無濾鏡的方式忠實呈現出來；與此同時，儘管主要的戲份多集中在女性角色，充斥在台灣社會的父權則處處可見，將所有人（包含觀眾）壓得喘不過氣。沒有太浮誇的鋪陳，頂多只是一點點鄉土劇，卻也不脱社會現實的轉折，《左撇子女孩》大概是去年最符合「台灣感性」的作品，雖然步調平緩，卻能夠在觀眾心中留下濃濃的餘韻。

圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB

《左撇子女孩》的主角是同在一個屋簷下的三位女性，媽媽淑芬帶著女兒宜安與宜靜，努力在台北夜市擺攤求生，卻因為一連串的插曲，讓這個邊緣家庭的生活陷入困頓，三人的關係也變得緊張。不只清償債務，還因為不忍心而擔負起丈夫臨終時的種種事物，讓淑芬必須面對宜安的不理解；想要分攤家計卻陷入複雜的感情糾葛，讓宜安成為媽媽口中不懂事的孩子；至於宜靜則受到外公對「左撇子」的偏見束縛，深信自己受到惡魔附身而走向歪路。她們三人彼此相愛相殺的關係，在大約100分鐘的電影中時刻煎熬著觀眾的內心。

圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB

雖然多是配角，但男性背景的陰影卻也在這部電影當中無所不在，並且制肘著這些女性的人生。在家庭教育中缺席、甚至連死都要拖累家人的父親；劈腿還一心想要讓女性為自己傳宗接代負責的騙子；同為血親的外公不事生產，卻急於靠著舊觀念來束縛自己的女性後代；年輕的兒子則靠著性別優勢，享盡一切福利而不需擔負任何責任。也因為這些負面案例的存在，讓劇中看似唯一正常的強尼，都變得有些不堪與缺乏說服力。

圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB

「面子」似乎是《左撇子女孩》以它特有的溫柔語調，對台灣社會被包裝過的父權，以及它造成的各種荒謬事件所做的尖銳批判。不論是淑芬的聖母心態、宜安一觸即爆的性格，還有看著宜靜一步步跟隨魔鬼的步伐，其實都會讓觀眾感到不安，甚至想要像其他配角一樣指責他們；但只要停下腳步想，就會發現她們都只是嘗試服從他人的期待，儘管那些面子往往只對女性有害、男性則得益。更諷刺的是，唯有她們不再堅持面子、面對不堪的傷疤，一一歸還那些不屬於自己的一切，才能夠獲得新的開始與真正的自由。

圖片來源：光年映畫 Light Year Images FB

用很台灣的畫面去呈現很台味的故事，《左撇子女孩》選擇寫實地刻畫那些社會面，儘管整體節奏有點破碎，卻依舊能夠藉由這些「真實」來打動觀眾。包含畫面、演員及語調，都是《左撇子女孩》可能會讓人喜歡的原因，但它溫柔的結尾是我個人最喜歡的，沒有多餘的解釋、和解，而是輕輕地翻過這一頁來到下一章、勇敢邁進，這樣的結局也很台灣。