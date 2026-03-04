買椅子前一定要試坐【新椅世界】新莊工廠直營 人體工學椅推薦 高CP值 試坐、維修 通通都有

2026-03-04 21:34 范范愛分享
以前買電腦椅，我真的很隨便。
只要看起來順眼、價格不要太貴就好，
結果送來之後才發現跟想像中差很多
坐沒多久椅墊就塌了，有時候輪子卡卡的，
還完全不知道可以去哪裡修。
偏偏我幾乎一整天都坐在電腦前面，
椅子不舒服，真的會影響工作狀態，
有一張好椅子，
工作起來真的會事半功倍。
後來在網路上看到這家【新椅世界】，
主打 工廠直營、還有維修服務，
不但看得到實品，還能實際試坐，
讓我完全不用擔心售後服務這件事，
光是這幾點，就讓我超有興趣。
新椅世界店址｜交通其實很方便
新椅世界位於新莊輔仁大學附近，
從捷運輔大站步行大約 10 分鐘左右就能到
新椅世界｜不是賣完就不管的那種店
新椅世界 是在地 20 年製椅工廠直營
從研發、設計、生產、到後續維修保固，
全部都在台灣完成，這點真的很加分。
簡單整理他們的特色給大家👇
- 工廠直營，價格透明、不用怕被亂開價
- 人體工學設計，久坐真的比較不累
- 有專門維修部門，不是壞了只能整張換
- 展示間可以實際試坐，現場有人解說
像我這種踩雷踩太多次的人，
椅子真的一定要坐過才敢買，
有試坐體驗這件事，對我來說超重要。
最讓我安心的，其實是「維修服務」
以前買椅子最怕的就是：
👉 椅輪卡卡
👉 氣壓棒壞掉
👉 椅腳鬆了
很多品牌直接跟你說過保就沒辦法了。
但新椅世界本身就有專業維修部門，
不管是椅輪、椅腳、零件更換，
都能直接處理，真的省掉很多麻煩。
這點真的比單純便宜還重要
想要什麼樣的椅子，可以直接討論、直接做
剛好在現場看到一組客人，
因為覺得椅墊想要再大一點，
就直接把需求跟店家說。
沒想到現場就能直接跟工廠師傅討論調整，
不是只能在既有款式裡將就選一張。
這種「可以被討論、被修改」的彈性，
真的不是一般賣場型品牌能做到的。
客人現改現做、馬上帶走，
效率真的很高。
顏色、表布、輪子也都可以自由搭配，
選擇真的很多。
另外我也有看到，
不是新椅世界的椅子，他們也有在協助維修，
如果家裡椅子有狀況、不知道怎麼處理，
其實也可以先來新椅世界諮詢看看。
現場試坐心得｜每個人坐感真的不一樣
展示間裡有各種 人體工學椅、電腦椅、辦公椅，
一坐下去，差別真的很明顯。
有些椅子偏硬，支撐感很強；
有些則比較包覆，適合長時間坐著。
現場人員不會一直推最貴的款式，
而是會依照你的 身高、身型、使用情境、喜歡的坐感
幫你一起挑選最適合的那張。
而且老闆人真的很親切，
聊天過程很像在跟朋友討論椅子一樣，完全沒壓力。
讓我超心動的一款｜按摩椅背設計
最吸引我的，是有
按摩椅背設計
，
可以邊坐邊按摩，想放鬆的時候隨時就能用。
而且不用擔心按摩器和原本的椅子不合，
整體設計很到位，
重點是高貴不貴，真的讓我超心動。
現場除了經典黑色款，也有其他顏色可以選，
滿足不同人的喜好。
不過還是那句老話，
椅子真的一定要親自來試坐，
才能找到最適合自己的那一張。
適合哪些人來看？
- 長時間用電腦的上班族
- 在家工作、接案族
- 想幫家人換一張好坐的椅子
- 公司要找辦公椅、企業團購
我會滿推薦直接來新莊展示中心試坐看看，
實際坐過，感覺真的會差很多。
店家資訊
新椅世界 工廠直營展示中心
地點：新北市新莊區三泰路2之1號
服務項目：
人體工學椅｜電腦椅｜辦公椅
維修保固｜零件更換｜椅腳椅輪服務
企業團購／辦公室配置
